LEVEL-5 a publié ce 13 janvier 2026 la version 2.0.4 de Fantasy Life i sur l’ensemble des plateformes : Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam. L’heure exacte de disponibilité du téléchargement peut varier légèrement selon les régions et systèmes, mais la majorité des joueurs devrait pouvoir y accéder immédiatement.

Cette révision se concentre principalement sur l’éradication de bugs affectant Bazario, la zone onirique ajoutée dans les contenus récents du jeu. Plusieurs problèmes bloquaient purement et simplement la progression des joueurs dans des situations spécifiques, transformant des parties prometteuses en impasses frustrantes nécessitant parfois de recommencer depuis une sauvegarde antérieure.

Du côté des ajustements de gameplay, LEVEL-5 a modifié les paramètres de remake pour les armures. Les pièces d’armure de la version 2.0.0 échangeables chez Don’s Dreamy Deals autorisent désormais la refonte, une fonctionnalité permettant de personnaliser l’apparence de l’équipement sans sacrifier ses statistiques. Cette restriction levée offre davantage de liberté esthétique aux joueurs souhaitant harmoniser visuellement leur tenue tout en conservant les bonus optimaux pour leur build.

Les correctifs de bugs se divisent en deux catégories. Plusieurs concernent l’ensemble des plateformes, tandis que d’autres ciblent spécifiquement les versions Switch et Switch 2, ces problèmes ayant déjà été résolus précédemment sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox et Steam lors de patchs antérieurs.

Le bug le plus critique affectait le tutoriel de déverrouillage de Bazario en multijoueur. Une séquence d’actions spécifique permettait de déclencher ce tutoriel durant une session multijoueur. Quitter le multijoueur dans cet état sauvegardait la progression corrompue, empêchant définitivement toute avancée ultérieure à Bazario. Ce piège vicieux condamnait potentiellement des dizaines d’heures de jeu, obligeant les victimes à recommencer depuis zéro ou à abandonner ce contenu entièrement.

D’autres blocages de progression surgissaient durant le tutoriel initial de Bazario. Si le cycle jour-nuit changeait avant la défaite des Tropic Toads dans la première zone, les joueurs se retrouvaient coincés, incapables de progresser vers la zone suivante. Un scénario similaire se produisait si l’attaque d’un ennemi de champ touchait le joueur immédiatement après l’ouverture d’une boîte de ravitaillement, bloquant la progression de l’événement.

Le multijoueur à Bazario concentrait plusieurs anomalies spécifiques. Les objets disparaissaient parfois lors de sessions multijoueur après avoir volé avec Skelegon vers un Robot d’Alchimie suite à l’achèvement d’une alchimie. Durant la mission « Trimming the Divine Beard », les joueurs invités ne pouvaient pas accéder à la zone du boss lorsque le groupe tentait d’y entrer ensemble si l’hôte avait acquis la Carrière de Bûcheron. Ces dysfonctionnements multijoueur compromettaient l’expérience coopérative, pilier central de Fantasy Life i.

Les Drowsy Mimic, ennemis déclenchant le « Bam Headbang Dream », généraient deux bugs distincts. Le premier rendait les contrôles totalement inopérants si le joueur touchait un objet récoltable exactement au moment où l’effet prenait fin. Le second permettait parfois de lancer un craft sans changer de Carrière après être retourné au Camp de Base suite à la collecte d’objets durant ce rêve particulier.

La mise à jour 2.0.4 de Fantasy Life i est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.