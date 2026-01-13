LEVEL-5 a confirmé qu’Inazuma Eleven: Victory Road a dépassé les 800 000 exemplaires vendus à travers le monde au 13 janvier 2026, moins de deux mois après son lancement. Cette performance commerciale remarquable survient après des années de reports répétés qui auraient pu décourager la base de fans, prouvant que l’appétit pour le football hyperdimensionnel reste intact malgré l’attente prolongée.

La progression des ventes témoigne d’un démarrage fulgurant. Le titre avait franchi la barre des 500 000 unités une seule semaine après sa sortie mondiale, signifiant que 300 000 exemplaires supplémentaires se sont écoulés durant les sept semaines suivantes. À ce rythme soutenu, LEVEL-5 devrait franchir le million d’unités avant la fin janvier, consolidant le retour triomphal de la licence après sa longue absence.

Cette deuxième mise à jour majeure gratuite débarquera le 28 janvier et ouvrira la Route Ares au sein du Chronicle Mode, accompagnée d’autres fonctionnalités non détaillées. Cette addition s’inscrit dans la continuité de la première mise à jour « Galaxy & LBX DLC » déployée en décembre 2025, un mois après le lancement. Ce premier ajout avait introduit de nouvelles routes dans le Chronicle Mode ainsi qu’une nouvelle rareté approfondissant le développement des équipes.

LEVEL-5 réaffirme son engagement à soutenir le titre sur le long terme avec du contenu gratuit régulier. Le studio promet notamment des expansions de routes supplémentaires et l’implémentation du système de tournoi officiel Victory Road. Cette stratégie de support post-lancement prolongé vise à maintenir l’engagement de la communauté tout en attirant progressivement de nouveaux joueurs séduits par un contenu en constante évolution. L’absence de mention de DLC payants suggère que LEVEL-5 privilégie la fidélisation via la gratuité, bien que des contenus premium puissent éventuellement apparaître ultérieurement.

Le RPG de football hyperdimensionnel a connu un lancement échelonné en novembre dernier. L’accès anticipé pour les précommandes sur PlayStation, Xbox Series et PC a débuté le 10 novembre, tandis que la sortie mondiale générale en version exclusivement numérique s’est produite le 13 novembre (14 novembre en heure japonaise) sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch et PC via Steam. Cette distribution digitale pure reflète l’évolution des habitudes de consommation tout en simplifiant la logistique mondiale.

Le titre déploie un éventail de modes conçu pour séduire différents profils de joueurs. Le Story Mode propulse un nouveau protagoniste, Destin Billows (Unmei Sasanami en japonais), dans une aventure inédite se déroulant 25 ans après les événements du premier Inazuma Eleven. En quête d’un monde sans football, Destin s’inscrit au collège South Cirrus. Parallèlement, au prestigieux collège Raimon réputé comme la meilleure équipe nationale, émerge un Monstre du Football nommé Harper Evans. La rencontre de ces deux personnalités déclenche une saga aux enjeux considérables.

Le Chronicle Mode constitue l’une des attractions majeures pour les vétérans de la franchise. Ce mode permet de revivre l’intégralité de l’histoire de la série tout en recrutant plus de 5 400 personnages issus des opus passés et présents. Cette collection colossale garantit une profondeur stratégique vertigineuse, chaque joueur possédant ses propres statistiques, techniques spéciales et synergies potentielles. Les fans peuvent ainsi reconstituer leurs équipes favorites ou créer des formations hybrides mêlant générations.

Kizuna Station introduit une dimension sociale et de gestion où les joueurs construisent leur propre ville et interagissent avec des amis en ligne. Ce hub communautaire renforce le sentiment d’appartenance à un univers partagé, transformant l’expérience solo en aventure collective. Enfin, le mode tournoi en ligne Victory Road oppose les joueurs du monde entier dans des compétitions intenses, alimentant l’écosystème compétitif et offrant aux meilleurs l’opportunité de prouver leur maîtrise tactique.

Cette combinaison de modes narrative, collection, social et compétitif forge une expérience de RPG de football hyperdimensionnel décrite comme « infinie » par LEVEL-5. La diversité des activités garantit que chaque session peut répondre à l’humeur du moment, qu’il s’agisse de progresser dans l’histoire, optimiser une équipe, socialiser ou affronter les meilleurs joueurs mondiaux.

