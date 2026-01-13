LEVEL-5 et Aiming ont officialisé Inazuma Eleven: Cross pour iOS et Android, marquant l’expansion de la franchise vers le marché mobile free-to-play avec achats intégrés optionnels. Cette nouvelle production parallèle à Victory Road adopte une approche distincte centrée sur des sessions courtes et des contrôles tactiles intuitifs, tout en conservant l’essence stratégique du football hyperdimensionnel.

Le titre se distingue par une histoire originale mettant en scène un protagoniste inédit dont la personnalité diffère radicalement de celle d’Unmei Sasanami (Destin Bellows en version occidentale), le héros de Victory Road. Cette volonté de créer une identité narrative propre suggère que Cross ne se contentera pas de recycler les arcs existants mais proposera une aventure authentiquement nouvelle explorant d’autres facettes de l’univers Inazuma Eleven.

Le gameplay pivote autour de trois piliers : construction d’équipe, élaboration stratégique et matchs classés. Comme dans Victory Road, les joueurs endossent le rôle d’entraîneur plutôt que celui d’un joueur sur le terrain.

L’issue des affrontements dépend de la personnalisation de l’équipe en amont et des choix effectués pendant la partie. Cette approche stratégique récompense la préparation minutieuse et l’adaptation en temps réel plutôt que les réflexes purs, s’inscrivant dans la tradition des jeux de gestion sportive tout en conservant la dimension spectaculaire des techniques spéciales caractéristiques d’Inazuma Eleven. Pour ceux préférant une expérience moins interventionniste, les matchs peuvent également se résoudre automatiquement, idéal durant les déplacements ou tâches multitâches.

Le système de contrôle basé sur des commandes a été spécifiquement conçu pour les écrans tactiles des smartphones. Cette interface intuitive vise à abaisser la barrière d’entrée technique, permettant à quiconque de prendre en main le jeu sans courbe d’apprentissage intimidante. L’optimisation pour de courtes sessions de jeu répond aux contraintes d’utilisation mobile, où les joueurs ouvrent généralement les applications par intermittence durant la journée plutôt que lors de longues séances dédiées.

Les inscriptions à la bêta fermée ont débuté et resteront ouvertes jusqu’au 22 janvier à 18h59 heure japonaise. Ce test technique limité à 20 000 participants se déroulera exclusivement au Japon. La bêta démarrera le 29 janvier, offrant aux chanceux sélectionnés un aperçu précoce des mécaniques et de l’équilibrage du titre.

Les candidats intéressés doivent s’inscrire via le site officiel du jeu à l’adresse inazuma-cross.jp. L

LEVEL-5 a pris soin de clarifier un point crucial concernant la compatibilité des données. Les progressions et collections accumulées dans Inazuma Eleven: Victory Road ne seront pas transférables vers Cross.

Cependant, LEVEL-5 a révélé que les données de Victory Road seront compatibles avec une future suite de Victory Road. Cette confirmation indirecte d’un successeur en développement rassure les joueurs ayant massivement investi dans le titre actuel : leurs collections de plus de 5 400 personnages et leurs progressions ne deviendront pas obsolètes lors de la transition vers la prochaine itération console/PC de la franchise. Cette stratégie encourage la fidélité à long terme en garantissant la pérennité des efforts consentis.

L’absence de date de sortie concrète pour Cross suggère que le développement se trouve encore dans une phase relativement précoce, la bêta fermée servant probablement à valider les fondations avant d’accélérer vers le contenu et les fonctionnalités finales. Le modèle free-to-play avec achats intégrés suivra vraisemblablement les standards du genre : progression organique gratuite mais lente, possibilité d’accélérer via des dépenses optionnelles, et systèmes de gacha pour obtenir des joueurs rares.

Inazuma Eleven: Cross sera disponible gratuitement sur iOS et Android à une date ultérieure.