Une semaine avant sa sortie, nouvelle immersion dans les secrets du metroidvania développé par le studio français Douze Dixièmes

MIO: Memories in Orbit sort le 20 janvier prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et consoles Nintendo Switch. À seulement une semaine de sa sortie, l’envoûtant metroidvania dévoile le monde fascinant qui attend les joueurs. De l’exploration des somptueux tableaux environnant, à la rencontre des habitants ou encore des défis qu’il faudra relever, cette série de courtes vidéos donne un aperçu de ce qui se cache dans le profondeur de l’Arche.

Le jeu est actuellement disponible en précommande sur toutes les plateformes, avec une remise de 10 % jusqu’à sa sortie.

Exploration & Agility

Parcourez les innombrables couloirs qui composent l’Arche en maîtrisant les mouvements de Mio en toute précision, timing et habileté.

Visions of the Vessel

Explorez le monde mystérieux de MIO, où chaque paysage et galeries sont des tableaux à couper le souffle.

Characters in Motion

Rencontrez les habitants de l’Arche et apprenez-en davantage sur les épreuves qu’ils ont traversées pour redonner vie à l’Arche.

Threats and Tensions

Sur l’Arche, le danger est omniprésent. MIO devra faire preuve d’adaptation pour assurer sa survie.

Restez à l’écoute, car deux autres featurettes sont prévues avant la sortie du jeu : “Evolve and Adapt” pour apprendre à optimiser les pouvoirs et modificateurs selon le style de jeu de chacun et “Voices of The Vessel” pour découvrir comment la musique de MIO insuffle de la vie à son univers.

MIO: Memories In Orbit sort le 20 janvier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 & 2 et PC via Steam, Epic Game Store et Microsoft Store. Le jeu sera aussi disponible Day One sur Xbox Game Pass et entièrement jouable sur Steam Deck.

Le jeu est actuellement disponible en précommande, avec une remise de 10 % jusqu’à sa sortie sur toutes les plateformes (réduction réservée aux abonnés PS Plus sur PS5).

Un monde somptueux, labyrinthique et décadent vous attend.

Incarnez MIO, un robot agile doté de capacités extraordinaires, et percez les mystères de l’Arche, un gigantesque astronef à l’abandon, envahi par la végétation sauvage et des machines incontrôlables.

Personne ne sait pourquoi les Perles, les IA de l’Arche, ont cessé de fonctionner. Désormais tombé dans l’oubli, le vaisseau risque l’extinction. Plongez au cœur des entrailles de ce géant métallique pour raviver ses souvenirs perdus, tout en dénouant son passé et sa destinée.

Parviendrez-vous à sauver l’Arche de l’extinction? Oserez-vous réveiller ses souvenirs ?