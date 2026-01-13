Nintendo a déployé ce 13 janvier 2026 la mise à jour firmware 21.2.0 pour les consoles Switch et Switch 2, marquant ainsi la première actualisation système de l’année. Les joueurs espérant des changements radicaux ou des fonctionnalités inédites seront déçus : cette révision se concentre exclusivement sur l’amélioration de la stabilité générale du système.

Les notes de patch officielles publiées sur la page support de Nintendo affichent une formulation désormais familière aux propriétaires des consoles : « Améliorations générales de la stabilité du système pour optimiser l’expérience utilisateur. » Cette phrase laconique, identique pour les deux plateformes, ne dévoile aucun détail spécifique sur la nature exacte des corrections apportées.

La précédente mise à jour système remonte à fin novembre avec la version 21.0.1. Celle-ci incluait également des améliorations de stabilité mais s’accompagnait de quelques correctifs ciblés documentés dans les notes de patch. La version 21.2.0 adopte une approche plus discrète en ne mentionnant aucune correction particulière au-delà de l’optimisation générale.

L’installation s’effectue automatiquement pour la majorité des utilisateurs. La console télécharge d’abord la mise à jour en arrière-plan lorsqu’elle est connectée à Internet, puis demande l’autorisation d’installation au prochain démarrage. Les plus impatients peuvent forcer le téléchargement manuel en naviguant vers les Paramètres de la console depuis le menu HOME, en sélectionnant Mise à jour de la console, et en lançant le processus immédiatement.

Les mois à venir devraient apporter des mises à jour système plus substantielles. Le lancement récent de la Switch 2 implique généralement une période d’optimisations continues à mesure que Nintendo identifie et corrige les frictions d’expérience utilisateur remontées par les millions de nouveaux propriétaires.

En attendant ces évolutions potentielles, la version 21.2.0 rappelle que même une console « déjà stable » mérite des ajustements réguliers pour maintenir une expérience optimale. Ces mises à jour discrètes mais récurrentes constituent la maintenance invisible garantissant le bon fonctionnement de l’écosystème Nintendo au quotidien pour ses dizaines de millions d’utilisateurs actifs.

La mise à jour système 21.2.0 est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.