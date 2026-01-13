SEGA a confirmé la sortie physique de Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition pour le 26 mars 2026 au prix de 64,99 livres sterling. L’éditeur précise que le jeu sera intégralement présent sur la cartouche, écartant toute confusion avec les Game-Key Cards qui nécessitent un téléchargement complet.

Cette précision rassure les collectionneurs et joueurs privilégiant la possession réelle de leurs titres. La cartouche physique garantit l’accès permanent au jeu indépendamment de l’état des serveurs numériques ou de la disponibilité future sur l’eShop, un argument de poids à l’ère où de nombreuses éditions physiques se limitent à une coquille vide nécessitant un téléchargement massif.

Les propriétaires de la version Nintendo Switch originale peuvent déjà effectuer la transition via un pack de mise à niveau commercialisé à 10€. Cette option économique évite de racheter le jeu complet tout en permettant de profiter des améliorations techniques spécifiques à la Switch 2.

L’édition Switch 2 exploite les capacités supérieures de la nouvelle console de Nintendo pour sublimer l’expérience de course. Les framerates plus rapides garantissent une fluidité accrue durant les séquences à haute vélocité caractéristiques des jeux Sonic, où chaque milliseconde de latence peut faire la différence entre la victoire et la défaite. La résolution supérieure et les graphismes plus nets bénéficient aussi bien au mode TV qu’au mode portable, assurant une qualité visuelle constante quelle que soit la configuration de jeu choisie.

SEGA accompagne cette annonce d’un cadeau destiné à l’ensemble de la communauté CrossWorlds. Le Blue Star Extreme Gear devient désormais gratuit pour tous les joueurs, sur toutes les plateformes. Sonic Racing: CrossWorlds propulse le hérisson bleu et ses compagnons à travers des mondes incroyables issus de l’univers Sonic et au-delà. Cette promesse de crossover suggère que des environnements et personnages provenant d’autres licences SEGA pourraient faire des apparitions, élargissant le roster au-delà des seuls habitants de la planète de Sonic. Le titre conserve l’ADN arcade accessible de la série tout en introduisant vraisemblablement des mécaniques inédites justifiant le sous-titre CrossWorlds.