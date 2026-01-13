Daedalic Entertainment et Gamexcite ont confirmé l’arrivée de Star Trek Voyager: Across the Unknown sur Nintendo Switch 2 le 18 février 2026 aux côtés des versions PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Cette annonce s’accompagne d’une vidéo « Combat Deep Dive » dévoilant les mécaniques d’affrontement spatial et terrestre du jeu de survie stratégique qui place le destin emblématique de l’USS Voyager entre les mains des joueurs.

Le titre sera commercialisé à 39,99 dollars / 34,99 livres / 39,99 euros / 5 940 yens pour l’édition standard. Une Deluxe Edition enrichie sera proposée à 49,99 dollars / 44,99 livres / 49,99 euros / 7 040 yens, incluant cinq missions supplémentaires intégrées à la campagne principale, deux héros recrutables inédits et trois technologies puissantes inspirées de rencontres alien cruciales dans le Quadrant Delta. Les précommandes bénéficient d’une réduction de 10%, incitant les fans à réserver leur exemplaire avant le lancement.

Une démo est actuellement accessible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, avec une arrivée confirmée « prochainement » sur Switch 2. Cette version d’essai d’environ une heure s’inspire de l’épisode pilote culte « Caretaker » et intègre un tutoriel guidé permettant de s’approprier progressivement les systèmes de gestion, combat et exploration qui structurent l’expérience. Les curieux peuvent ainsi évaluer concrètement la proposition avant d’investir dans la version complète.

Le pitch central repose sur des scénarios « et si » bouleversant la trajectoire canonique du vaisseau. Les joueurs ont longtemps spéculé sur les conséquences d’autres décisions du Capitaine Janeway, sur l’impact d’un parcours différent pour un membre d’équipage clé, ou sur le résultat d’une adoption franche de la technologie Borg pour maximiser les chances de survie. Across the Unknown matérialise ces hypothèses en offrant un contrôle total sur le destin de l’USS Voyager. Adopter une approche risquée ou prudente, privilégier la diplomatie ou laisser les phaseurs parler, développer des technologies dédaignées par l’équipage original : tout devient possible, à condition d’assumer les conséquences.

L’intégration d’éléments roguelike garantit que chaque partie génère des situations inédites. Même les personnages iconiques peuvent rencontrer une fin prématurée si les réactions du joueur s’avèrent inadéquates. Cette imprévisibilité transforme chaque run en expérience unique où aucune route vers la Terre n’est identique, amplifiant considérablement la rejouabilité et la tension narrative.

Après son déplacement forcé vers le Quadrant Delta, l’USS Voyager se retrouve lourdement endommagé et nécessite des réparations urgentes ainsi qu’une reconstruction interne substantielle. Les joueurs restaurent les pièces détruites, sécurisent le système de survie et l’approvisionnement énergétique, puis lancent des chantiers de construction. Systèmes du vaisseau, quartiers de l’équipage, installations industrielles et de recherche : chaque décision de construction et de chronologie détermine si le vaisseau possède ce dont il a besoin pour le périlleux voyage de retour.

La recherche technologique se déploie sur différents champs. Les nouvelles technologies et dispositions optimisées renforcent non seulement les capacités du vaisseau mais aussi le moral de l’équipage, facteur critique pour maintenir l’efficacité opérationnelle durant des années d’errance. Les possibilités de recherche exotiques et dangereuses, comme la technologie Borg, se trouvent également à portée. Le joueur, incarnant le capitaine, décide d’embrasser ce potentiel malgré ses périls ou de l’écarter par prudence. Cette liberté philosophique écho aux dilemmes moraux qui ont toujours défini Star Trek.

Le Quadrant Delta regorge de dangers et d’opportunités attendant d’être découverts. L’analyse de corps célestes localise les précieuses ressources alimentant la progression. Les points d’intérêt et anomalies ponctuant le voyage récompensent l’audace mais punissent tout aussi rapidement l’imprudence. Le capitaine définit les trajectoires et approches, chaque choix de route influençant quelles rencontres et ressources seront accessibles.

Les missions d’exploration à la surface de planètes ou dans des installations spatiales nécessitent la constitution d’équipes basées sur les talents individuels des membres d’équipage. Des compétences complémentaires offrent généralement les meilleures chances de succès, mais le joueur décide en dernier ressort. Minimiser les risques pour les membres, foncer tête baissée dans le danger ou adopter une approche scientifique méthodique : chaque philosophie produit des résultats différents et façonne le moral ainsi que les relations interpersonnelles de l’équipage.

Lorsque la diplomatie échoue, l’USS Voyager et son équipage se tiennent prêts à entrer en combat spatial sous vos ordres. Depuis la passerelle, le joueur commande des manœuvres offensives et défensives, cible les systèmes ennemis et active l’armement spécial. Même durant ces affrontements, les compétences individuelles des membres d’équipage entrent en jeu : assigner des postes de combat à ceux possédant des aptitudes précieuses et déclencher ces capacités aux moments cruciaux maximise l’efficacité combative. Cette dimension tactique transforme chaque bataille en puzzle où la préparation et l’adaptation temps réel déterminent la victoire ou la défaite.

La description officielle résume l’expérience comme un mélange d’exploration, de gestion de vaisseau et ressources, d’éléments roguelite et de choix significatifs. Les dynamiques d’équipage et l’interprétation fraîche d’un univers science-fiction adoré, amplifiées par les scénarios « et si » ouvrant de nouvelles possibilités narratives, promettent de séduire les fans de Voyager frustrés par certaines décisions canoniques ou simplement curieux d’explorer des branches alternatives.

Cette combinaison de systèmes rappelle des titres comme FTL: Faster Than Light tout en injectant la richesse narrative et le poids émotionnel propres à Star Trek. Gamexcite semble avoir saisi que la force de Voyager réside autant dans les relations humaines face à l’adversité que dans les spectacles visuels des combats spatiaux. Si l’équilibre entre ces composantes est correctement calibré, Across the Unknown pourrait devenir la meilleure adaptation ludique des aventures du vaisseau perdu.

Le mois de février s’annonce chargé pour les fans de science-fiction stratégique. Reste à voir si cette plongée interactive dans le Quadrant Delta tiendra ses promesses ambitieuses de liberté narrative et de profondeur systémique.

