La nouvelle édition Nintendo Switch 2 du jeu sort en même temps qu’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Les résidents sont invités à se détendre et à profiter de nouveautés pour personnaliser leur petit bout de paradis dans Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, un titre disponible le 15 janvier sur Nintendo Switch 2 en même temps qu’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs d’Animal Crossing: New Horizon.

Dans Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs peuvent créer leur propre île paradisiaque, profiter d’un coucher de soleil sur la plage, chasser des insectes et bien plus, tout cela en profitant d’une définition supérieure*1. L’édition Nintendo Switch 2 propose également des commandes en mode souris via les manettes Joy-Con 2 pour la décoration d’intérieur, la création de motifs persos et les messages du panneau d’annonces. Enfin, cette version du jeu ajoute le mégaphone, un nouvel objet permettant d’appeler les habitants de l’île grâce au microphone intégré de la console.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition propose également des fonctionnalités avancées en ligne. Si chaque joueur possède une édition Nintendo Switch 2, les sessions en ligne*2 peuvent accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément avec prise en charge de GameChat*3, et 8 joueurs peuvent jouer ensemble en mode sans fil local. En outre, grâce à CameraPlay, en connectant une caméra USB compatible comme la caméra Nintendo Switch 2, jusqu’à quatre joueurs peuvent voir les réactions de leurs camarades à l’écran.

Les joueurs qui possèdent déjà Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch peuvent acheter le pack de mise à jour*4 séparément pour profiter de toutes les améliorations de l’édition Nintendo Switch 2.

Une mise à jour logicielle gratuite*5, disponible le jour de la sortie d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, sera proposée à tous les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés, comme la possibilité d’explorer le nouvel hôtel tenu par la famille Amiral. Les joueurs pourront y créer des chambres à thème, proposer des tenues aux touristes, fabriquer et envoyer des objets de leur île, et gagner des tickets échangeables contre des objets de collection exclusifs à la boutique de souvenirs. Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent inviter leurs amis à les rejoindre sur leurs Rever’îles, des sites de rêve partagés qu’ils peuvent transformer à leur guise. La mise à jour inclut également le Déblayage Express Resetti, qui permet aux joueurs de remettre rapidement et facilement leur île en ordre.

De nouvelles collaborations sont également disponibles dans la mise à jour. Les joueurs pourront collectionner des consoles Nintendo dans le jeu pour ajouter une touche classique à leur île, et les abonnés à Nintendo Switch Online auront la possibilité de jouer à certains titres classiques de Nintendo lorsqu’ils interagiront avec des objets spécifiques liés aux consoles Nintendo. Des objets LEGO® spéciaux feront également leur apparition avec cette mise à jour, et vous pourrez utiliser certains amiibo*6 des séries The Legend of Zelda et Splatoon pour inviter de nouveaux personnages et débloquer divers objets inspirés de ces franchises.

*1 Un téléviseur compatible est nécessaire.

*2 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour jouer en ligne. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent.

*3Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Connexion Internet requise. Jusqu’au 31 mars 2026, GameChat est utilisable gratuitement. Par la suite, un abonnement payant Nintendo Switch Online sera nécessaire. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de jeu et le chat vidéo.

*4 La version complète d’Animal Crossing: New Horizons est nécessaire pour pouvoir utiliser ce contenu. Vendue séparément.

*5Une mise à jour logicielle gratuite est nécessaire. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique.

*6 Figurines amiibo vendues séparément.