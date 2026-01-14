Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 1 de 2026. Attention, en 2026, le S.E.L.L. fait évoluer la présentation de du Top hebdo : nous passons d’une vue par plateforme, à une vue par titres en volume, au plus près de la réalité du marché.

Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. À propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente français.