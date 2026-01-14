SEGA annonce aujourd’hui la date de sortie de la version physique de l’édition Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds, qui sera disponible le jeudi 26 mars 2026 ! L’édition Nintendo Switch 2 sera disponible en version boîte au prix de 69,99 € et inclura le jeu de base intégral sur cartouche.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 €.