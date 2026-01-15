Famitsu vient de publier les données de ventes physiques hardware et software pour les deux semaines s’étendant du 29 décembre 2025 au 11 janvier 2026 au Japon, révélant un jalon historique pour Nintendo. La Switch 2 a franchi la barre des 4 millions d’unités vendues sur le territoire nippon, dépassant ainsi définitivement les ventes lifetime de la GameCube dans le Pays du Soleil Levant. Cette performance survient moins de huit mois après le lancement de la console, confirmant l’appétit massif du marché japonais pour la nouvelle génération hybride.

Durant cette période englobant les fêtes de fin d’année et le nouvel an japonais, la Switch 2 s’est écoulée à 313 838 exemplaires supplémentaires, portant son cumul à vie à 4 097 905 unités. Ce chiffre marque symboliquement le dépassement de la GameCube qui n’avait jamais réussi à conquérir massivement le public japonais durant son cycle de vie complet entre 2001 et 2007. La vitesse à laquelle la Switch 2 atteint ce seuil témoigne d’une adoption fulgurante contrastant radicalement avec les difficultés rencontrées par son ancêtre cubique.

Les ventes hardware de cette quinzaine révèlent la domination écrasante de la Switch 2 sur l’ensemble du marché. Les 313 838 unités vendues surpassent largement les performances combinées de toutes les autres plateformes. La famille PlayStation 5 totalise 46 753 exemplaires répartis entre 36 856 pour la PS5 Digital Edition, 6 033 pour la PS5 standard et 3 864 pour la PS5 Pro. La Switch originale résiste avec 46 360 ventes divisées entre 18 460 pour la Lite, 16 916 pour l’OLED et 10 984 pour le modèle standard.

La famille Xbox Series affiche des chiffres anémiques avec seulement 281 unités écoulées, dont 149 pour la Series X Digital Edition, 103 pour la Series S et 29 pour la Series X. Ces performances continuent de confirmer l’indifférence quasi-totale du marché japonais envers les consoles Microsoft. La PlayStation 4 n’enregistre plus que 25 ventes, attestant de l’extinction commerciale de la génération précédente.

Le marché global totalise 407 257 unités vendues sur cette période de deux semaines, en hausse spectaculaire comparé aux 228 123 de l’année précédente sur la même fenêtre. Cette croissance de 78,5% découle presque entièrement de l’engouement pour la Switch 2, la console représentant à elle seule 77% des ventes hardware totales.

Système Cette semaine YTD Last YTD LTD NS2 313 838 313 838 — 4 097 905 PS5 46 753 46 753 58 508 7 344 963 NSW 46 360 46 360 167 560 36 462 503 XBS 281 281 1 989 689 208 PS4 25 25 66 9 505 899 TOTAL 407 257 407 257 228 123 58 100 478

Le classement software physique illustre la suprématie de Nintendo et l’adoption progressive des versions Switch 2 des titres multiplateformes. Mario Kart World trône en première position avec 92 869 exemplaires vendus durant ces deux semaines, portant son total à 2 761 250 copies depuis son lancement le 5 juin. Le jeu de course emblématique maintient son statut de locomotive commerciale incontestée, chaque foyer acquérant une Switch 2 semblant systématiquement l’accompagner d’un exemplaire de Mario Kart.

Momotaro Dentetsu 2 occupe les deuxième et troisième places avec ses versions respectives Switch et Switch 2. La version Switch originale s’écoule à 61 588 unités pour un cumul de 294 142, tandis que la Switch 2 Edition génère 52 848 ventes totalisant 241 383 exemplaires. Cette répartition démontre que malgré la disponibilité d’une version optimisée, une portion substantielle du public japonais continue d’acheter pour la console précédente, vraisemblablement en raison de son prix inférieur et de la base installée encore massive.

Pokemon Legends: Z-A apparaît en quatrième et cinquième positions via ses deux incarnations. La Switch 2 Edition vend 52 360 copies atteignant 1 056 514 unités au compteur, tandis que la version Switch standard écoule 47 840 exemplaires pour un total de 1 577 663. Le RPG Pokemon démontre sa capacité à vendre solidement sur les deux plateformes simultanément, la version Switch conservant même un léger avantage en ventes hebdomadaires malgré l’attrait théorique de la version techniquement supérieure.

Kirby Air Riders occupe la sixième place avec 47 712 ventes hebdomadaires et 472 549 unités cumulées depuis le 20 novembre. Le titre de course aérienne mettant en scène la boule rose de Nintendo prouve que même les franchises secondaires génèrent des chiffres impressionnants lorsqu’elles bénéficient d’un concept attractif et d’un marketing adéquat sur la nouvelle plateforme.

Donkey Kong Bananza suit en septième position avec 24 974 exemplaires vendus, totalisant 460 180 copies depuis le 17 juillet. Le singe emblématique maintient des ventes stables plusieurs mois après son lancement, témoignant de jambes commerciales solides alimentées par le bouche-à-oreille et les achats étalés des nouveaux acquéreurs de console.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV se classe huitième avec 23 057 ventes et 149 493 unités cumulées depuis le 24 juillet. Le party game bénéficie du renouveau d’intérêt pour le genre durant la période des fêtes où les rassemblements familiaux encouragent naturellement l’achat de titres multijoueurs festifs.

Animal Crossing: New Horizons refuse obstinément de quitter le top 10 malgré son lancement en mars 2020, près de six ans auparavant. Le phénomène social continue d’attirer 22 944 nouveaux joueurs durant cette quinzaine, portant son total astronomique à 8 334 062 exemplaires vendus physiquement au Japon. Ce chiffre exclut les ventes digitales massives, suggérant que le véritable total dépasse largement les 10 millions sur le territoire.

Minecraft clôture le top 10 en dixième position avec 18 843 ventes et un cumul de 4 128 035 unités depuis juin 2018. Le jeu de construction de Mojang poursuit sa progression régulière, chaque nouvelle génération d’enfants japonais découvrant l’univers cubique et alimentant continuellement les ventes. Cette longévité commerciale extraordinaire démontre que certains titres transcendent les cycles de vie traditionnels pour devenir des evergreens permanents.