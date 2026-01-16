Wishfully Studios et Thunderful ont diffusé une vidéo présentant 10 minutes de gameplay non édité de Planet of Lana II: Children of the Leaf, révélant une zone inédite de cette suite très attendue. Cette aventure puzzle cinématique sortira début 2026 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

La séquence suit Lana et Mui infiltrant les Terres Dévastées du Nord de Novo, transformées en un immense cimetière de robots. Leur périple les mène jusqu’à un mur géant arborant un symbole familier. Après s’être faufilés à l’intérieur en traversant des égouts sombres et des eaux troubles, ils découvrent quelque chose de totalement inédit sur la planète Novo.

Le gameplay évolue avec un système de compagnon approfondi qui développe le lien profond entre Lana et Mui. Les joueurs guident Mui avec une précision accrue pour explorer en profondeur et résoudre des énigmes collaboratives. Les puzzles s’enrichissent d’une plus grande variété de défis basés sur la physique, incluant l’hypnose de créatures spectaculaires et le contrôle de nouveaux robots hybrides pour trouver des solutions uniques.

Les mécaniques de furtivité ont été affinées, exigeant navigation prudente et ruse tactique pour déjouer les ennemis. Les séquences d’action demandent réflexes aiguisés et maîtrise de la nouvelle agilité de Lana, qui peut désormais effectuer des sauts muraux, des glissades en course et se déplacer plus rapidement pour survivre aux moments d’action dynamiques et palpitants.

Le scénario promet une saga de science-fiction plus longue et profonde que le premier opus. Lana devra affronter ses propres démons tout en dévoilant les secrets les plus sombres de la planète à travers des mondes époustouflants et diversifiés, incluant de nouveaux chapitres sous-marins. L’aventure accompagne Lana et Mui dans un périple inoubliable rempli d’énigmes et de séquences cinématiques, où un mystère ancestral attend dans les profondeurs cachées de Novo. Une nouvelle menace tapie dans l’ombre mettra leur amitié à l’épreuve tandis que Lana affrontera son destin.

Takeshi Furukawa, compositeur du Planet of Lana original, signe à nouveau la bande-originale. Ses compositions envoûtantes, saluées par la critique, subliment chaque moment émotionnel et cinématique de l’aventure.