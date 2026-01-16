Une découverte dans le portail Nintendo Account alimente les spéculations sur l’arrivée d’une variante de la Switch 2. L’utilisateur Bluesky Dootsky a repéré un code produit inédit baptisé « OSM » sur le site web interne de Nintendo, générant une image de Switch 2 via le service d’icônes système de l’entreprise.

Nintendo utilise un service web permettant de générer des icônes système basées sur des codes produits spécifiques. Chaque modèle de Switch possède son propre identifiant : HAC pour la Switch originale, HEG pour la Switch OLED, HDH pour la Switch Lite, et BEE pour la Switch 2. Le code OSM nouvellement découvert génère actuellement la même image qu’une Switch 2 standard, mais sa simple existence soulève des questions.

Ce code ne correspond pas à un simple placeholder par défaut : tenter d’autres combinaisons de caractères renvoie un message d’erreur. Il ne s’agit pas non plus d’un kit de développement, ces derniers utilisant toujours le code BEE (comme le BEE-056 pour le devkit principal).

L’hypothèse la plus répandue suggère que OSM pourrait signifier « Ounce Small Model », en référence au nom de code « Ounce » supposément attribué à la Switch 2 durant son développement. Cette dénomination ferait écho à une potentielle version compacte de la console, similaire à ce que fut la Switch Lite par rapport à la Switch originale. Un tel modèle permettrait à Nintendo de réduire les coûts de production tout en proposant une alternative portable pure aux joueurs.

Avec la Switch originale, Nintendo avait d’abord lancé un seul modèle avant d’introduire la Switch Lite et la Switch OLED au fil des années. Il semble logique que le constructeur envisage une stratégie similaire pour la Switch 2, mais la présence de ce code produit si tôt dans le cycle de vie de la console intrigue. S’agit-il d’un simple vestige technique laissé sur le portail ou d’un indice concret pointant vers un futur modèle ? Nintendo n’a fait aucun commentaire officiel, laissant place aux spéculations.