Too Kyo Games et l’éditeur Aniplex ont officialisé ce que les joueurs ayant terminé le jeu savaient déjà : The Hundred Line: Last Defense Academy est en réalité composé de deux jeux distincts. Cette révélation concerne le visual novel TRPG lancé en avril 2025, premier titre original du studio et projet qualifié de « plus ambitieux » à ce jour.

The Hundred Line: Last Defense Academy dépeint les 100 premiers jours de vie scolaire du protagoniste, tandis que The Hundred Line 2 raconte les événements qui suivent le centième jour. Cette structure existait depuis le lancement du jeu, mais les développeurs ont choisi de l’officialiser maintenant en présentant le titre comme un pack « 1&2 » contenant le jeu de base et sa suite. Pour ceux qui ont terminé la première portion, cette annonce tombe sous le sens : après le jour 100, un générique apparaît et l’écran titre change, signalant clairement l’entrée dans The Hundred Line 2, qui correspond essentiellement à un New Game+ narratif marquant le véritable début des embranchements scénaristiques.

L’ampleur du projet est considérable : un scénario équivalent à environ 60 romans de poche avec plus de 6 000 000 de caractères japonais, 100 fins différentes à découvrir, et une durée de jeu moyenne avoisinant les 180 heures. Créé par Kazutaka Kodaka, le père de Danganronpa, ce titre représentait un pari crucial pour Too Kyo Games, leur premier projet entièrement original.

Pour célébrer cette révélation, le studio a dévoilé de nouveaux visuels clés illustrés par Rui Komatsuzaki. Au Japon, une édition physique spéciale pour Switch arborant ces nouvelles illustrations sortira exclusivement via l’Aniplex Online Store et Amazon Japan le 24 avril, jour du premier anniversaire du jeu.

Une mise à jour à venir permettra aux joueurs de démarrer The Hundred Line 2 sans avoir terminé la première partie. Lancer la suite débloquera la fonction « Chapter Select », autorisant les déplacements libres vers le début de n’importe quelle date ou vers des points précis avant ou après les embranchements narratifs, facilitant ainsi la chasse aux 100 fins disponibles.

La bande originale officielle de The Hundred Line: Last Defense Academy sort le 17 janvier sur les principales plateformes de streaming avec 112 pistes. Une « Director’s Edition » physique comprenant 88 morceaux sélectionnés par le compositeur Masafumi Takada, incluant des chansons absentes de la version digitale et des insert-songs inédites du jeu, sera disponible le 24 avril au Japon.

L’histoire suit Takumi Sumino, adolescent ordinaire vivant dans le Tokyo Residential Complex où règne une monotonie rassurante. Tout bascule lorsque des monstres grotesques attaquent la ville. Une créature mystérieuse nommée SIREI lui offre le pouvoir de protéger ses proches en échange d’un geste radical : se poignarder la poitrine. Takumi se retrouve alors à la Last Defense Academy, école colossale isolée au milieu de nulle part et entourée d’un mur de flammes surnaturelles. Avec 14 autres élèves, il intègre l’Unité de Défense Spéciale chargée de protéger l’établissement pendant 100 jours. Les initiés transforment leur sang en Hemoanima, un type de sang muté conférant des capacités surnaturelles. Jusqu’où seront-ils prêts à se sacrifier pour retrouver leur vie normale et sauver le monde de ces envahisseurs ? Le rideau se lève sur 100 jours de guerre et de désespoir.