Le studio indépendant RootGame et l’éditeur Ultimate Games S.A. ont annoncé Kingdom Loop, un roguelike stratégique qui arrivera sur Nintendo Switch 2 dans la seconde moitié de 2026. Une démo gratuite est disponible sur PC depuis le 15 janvier, en amont de la sortie complète prévue au premier semestre 2026 sur ordinateur, suivie des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Kingdom Loop fusionne les mécaniques inspirées du culte Loop Hero avec la stratégie au tour par tour classique des jRPG et de Heroes of Might and Magic III. Présenté en 3D avec une caméra isométrique, le jeu plonge les joueurs dans un univers de fantasy médiévale où humains et morts-vivants s’affrontent pour la possession du Graal.

L’Ancienne Prophétie annonçait que la découverte du Graal signerait l’anéantissement de la mort et l’avènement d’une nouvelle ère. Lorsque cela se produisit, les défunts se transformèrent en morts-vivants. Les humains implorent désormais les héros de retrouver le Graal pour restaurer l’ordre ancien, tandis que les morts-vivants refusent de partir et se préparent à s’en emparer.

Les joueurs guident un héros autour d’une boucle infinie encerclant le Temple du Graal sur un territoire comptant plus de 200 tuiles aux effets uniques, placées via un système de cartes. Chaque camp dispose de 4 héros aux capacités exclusives modifiant radicalement le style de jeu. Après chaque tour, les ennemis se renforcent, obligeant à adapter constamment sa stratégie sous peine de défaite. Chaque échec enseigne de précieuses leçons pour la tentative suivante.

Le gameplay mêle construction de royaume, gestion de ressources, développement d’armée et combats. Les terres désolées autour du Temple attendent d’être conquises : collecte de ressources dans les forêts et montagnes, construction de forteresses pour recruter des troupes, destruction des bastions ennemis, découverte de combinaisons de tuiles puissantes. Plus le joueur devient fort, plus ses adversaires redoublent d’efforts pour l’arrêter.

Le système de deckbuilding impose d’obtenir des cartes au combat ou de les acheter avec de l’or. Les boutiques ne proposent que les cartes du deck actuel, et chaque tour permet d’ajouter une carte aléatoire. Un deck soigneusement construit garantit de toujours disposer des outils nécessaires à la victoire.

Chaque faction compte plus de 20 unités dotées de capacités uniques. Les héros et leur équipement renforcent considérablement l’armée. Les combats au tour par tour dynamiques exigent des choix cruciaux concernant la sélection des unités, leur positionnement et le choix des cibles. Les statistiques du héros bonifient l’armée tandis que le héros ennemi renforce la sienne, créant une course à la puissance où il faut non seulement gagner en force mais également affaiblir l’adversaire. L’équipement et les artefacts confèrent des bonus puissants et des effets uniques à exploiter pleinement.

Kingdom Loop se distingue par sa profondeur stratégique. La variété du gameplay combinée à une dose significative d’aléatoire permet une expérimentation extensive avec les decks de cartes, les factions et la création de synergies. Le résultat offre non seulement une rejouabilité élevée mais aussi un large éventail d’approches tactiques viables.