L’univers du point-and-click est certainement un des mondes qui évolue le moins, avec une recette, qui hormis à quelques exceptions, est restée à peu près la même au fil des années, avec ses qualités comme ses défauts. Nous avons reçu en test Cat and the Ghostly Road, un jeu sorti en 2020 sur PC et le 6 mars 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de dix euros. Que nous donne ce titre qui se promet atmosphérique ?

Un point-and-click avec de bonnes idées

Cat and the Ghostly Road est un point-and-click qui nous met dans la peau d’un chat esseulé, épuisé, et surtout affamé. Alors qu’il n’a plus de force pour survivre, un maître japonais le sauve et le recueille.

Trois mois plus tard, alors que nous vivons chez ce même maître, un esprit malveillant apparaît et maudit notre hôte. Ce dernier tombe gravement malade et nous décidons de tout faire pour sauver ce vieil homme.

Cat and the Ghostly Road est un point-and-click très classique dans son gameplay. Nous incarnons un animal qui va résoudre des énigmes en récupérant des objets laissés négligemment dans le décor.

Notre chat peut voir le monde en deux dimensions : il peut aussi bien voir le monde « normal » que le monde des esprits. Nous devrons donc, pour avancer dans le jeu, alterner entre ces deux univers : par exemple, nous verrons une jeune femme triste sur un pont qui bloque le passage, cependant, le monde des esprits nous permettra de voir un esprit maléfique qui cherche à nous piéger.

Les énigmes sont assez simples, et la plupart du temps, assez évidentes, même pour les néophytes du genre. Un esprit nous demande par exemple une plume de phénix. Après une quête, nous recevons une plume poussiéreuse qui semble être l’objet de sa demande. Nous allons donc devoir nettoyer la plume en mettant de l’eau (purifiée) dans une cruche, puis en trempant la plume dans la cruche. Finalement, nous devrons réchauffer cette même plume (qui est gorgée d’eau) en la plaçant à côté d’une lanterne.

Le jeu est aussi ponctué de quelques mini-jeux, comme un moment où nous devons aider un saumon à remonter la cascade (en esquivant les obstacles) pour qu’il devienne un somptueux dragon.

Cat and the Ghostly Road est un point-and-click assez moyen, qui, même si sur le papier n’est pas mauvais, souffre de nombreux défauts pour devenir une référence du genre. Le principe de l’univers japonais avec les esprits et les deux dimensions est intéressant.

Les énigmes, quand elles sont simples, sont agréables à résoudre, car elles sont logiques et permettent au joueur de réfléchir sans se frustrer. L’option en haut à gauche de l’écran qui montre tous les points d’interaction possibles est très agréable, car elle nous évite de longues heures à chercher des objets parfois peu évidents à trouver.

Malheureusement, le jeu est énormément pénalisé par son format point-and-click très classique, ses énigmes parfois un peu alambiquées, son écriture peu inspirée, et son portage raté.

Mais un portage raté avec un rythme trop lent, beaucoup trop lent

Si certaines énigmes sont agréables, d’autres sont moins évidentes et peuvent frustrer le joueur. Comment deviner que nous devons jeter le cadavre d’un rat dans l’eau pour attirer un esprit malveillant et ouvrir le chemin ? Dès qu’il y a beaucoup d’objets, Cat and the Ghostly Road souffre d’un défaut présent dans de nombreux jeux de ce genre : faute de logique, nous essayons d’assembler les objets à l’aveugle en espérant trouver la solution.

L’écriture est peu inspirée, voire mauvaise. Si le concept de base est intéressant, la plupart des dialogues (assez nombreux) et des personnages que nous rencontrons sont plats. Nous rencontrons des esprits qui n’ont pas grand-chose à nous apprendre, et l’univers est finalement peu développé. C’est dommage pour un jeu qui se revendique comme « atmosphérique ».

Finalement, et c’est certainement le point noir de Cat and the Ghostly Road, mais le portage est raté, transformant cette expérience moyenne en expérience bas de gamme à éviter à tout prix.

La maniabilité est mal pensée à la manette. Nous avons un joystick pour nous déplacer, un autre pour sélectionner les objets dans le décor (et l’inventaire), cependant, ce deuxième joystick est rigide au possible, et la plupart des tâches qui devraient être simples à réaliser deviennent un véritable calvaire.

Il y a bien des raccourcis pour aller dans l’inventaire ou pour se transformer en homme-chat (un pouvoir à débloquer pour récupérer des objets en hauteur par exemple), mais si vous ne les retenez pas par cœur, l’aventure pourrait devenir très fastidieuse. Par ailleurs, les raccourcis ne réagissent parfois pas à nos commandes et le bouton très pratique qui nous permet de voir les points d’interaction est placé à un endroit peu accessible pour ce joystick droit capricieux et lent.

En plus de cette maniabilité très décevante (au point où nous nous demandons si l’éditeur a testé le jeu manette en main après avoir réalisé son portage), Cat and the Ghostly Road souffre d’une technique défectueuse, avec d’étranges bugs et ralentissements. Si nous ajoutons à cela le rythme lent de notre personnage, nous avons un ensemble raté où le contemplatif rime avec ennui. Nous aurions énormément voulu voir du tactile pour ce genre de jeux, mais l’option n’était pas disponible.

Finalement, un jeu à éviter sur Nintendo Switch

Les transitions entre chaque décor sont parfois abruptes, mal réalisées, avec des musiques qui peuvent aussi connaître quelques sautes un peu perturbantes. Le jeu ne semble pourtant pas si lourd ni difficile à porter sur Nintendo Switch…

La durée de vie, pour son prix, est moyenne. En fonction de vos talents, le jeu offre deux à trois heures de jeu. Pour dix euros, ça reste un tarif raisonnable même s’il existe à ce prix des expériences bien plus complètes (ou des jeux en promotion).

Graphiquement, même si la direction artistique est intéressante, le résultat est peu satisfaisant à l’œil. Les traits sont grossiers, et si le mélange de ce chat blanc comme neige au milieu de ce décor japonais aurait pu offrir de magnifiques décors, nous avons un résultat peu immersif.

La bande-son, hormis pour les quelques problèmes techniques, fonctionne. Elle est très minimaliste, se contentant parfois d’un simple son pour accompagner l’action, ce qui peut parfois nous frustrer, mais elle fonctionne malgré tout. Même si elle aurait pu nous émouvoir et qu’elle avait la place pour briller, elle permet tout de même de suivre le récit sans trop se disperser.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay enregistrée par nos soins afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.