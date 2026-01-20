The Arcade Crew et Sleepy Mill Studio ont annoncé Drop Duchy: Complete Edition sur Nintendo Switch pour le printemps 2026. Cette version complète regroupe l’intégralité des contenus additionnels publiés à ce jour, incluant les DLC « The Tribe » et « The North ».

Drop Duchy propose un concept novateur inspiré des jeux de puzzles géométriques. Plutôt que de simplement compléter des lignes, les joueurs construisent un royaume avec des pièces aux formes et types variés pour défaire leurs adversaires. Ce rogue-lite hybride combine deckbuilding, casse-tête et stratégie dans une expérience fluide destinée aux amateurs de blocs empilables et d’optimisation.

Le gameplay repose sur la récupération de ressources via des blocs empilés, le recrutement de troupes affrontant des armées belliqueuses, et le façonnement progressif d’un duché menant à la victoire. Les joueurs disposent les blocs comme dans un puzzle traditionnel, mais avec une approche innovante : l’alignement optimise les règles d’activation pour obtenir le maximum de ressources et d’unités.

Positionner les structures adéquates près de forêts luxuriantes, rivières ou plaines fertiles maximise le rendement du domaine. Bien que compléter des lignes octroie des bonus, l’objectif principal reste l’accumulation de ressources permettant de former une armée défendant le royaume des attaques ennemies. Les joueurs choisissent un chemin, rassemblent leurs troupes pour triompher et s’emparer des terres adverses tout en surveillant l’état de leur château : trop de dégâts signifient la défaite.

Les victoires mènent à des embranchements décisifs puis à la forteresse ennemie à prendre d’assaut. Chaque défaite marque le début d’une nouvelle tentative, l’expérience acquise permettant de déverrouiller du contenu supplémentaire et d’ajuster sa stratégie.

Le système de deckbuilding propose plus de 110 cartes uniques aux redoutables améliorations et modificateurs. Les cartes bâtiment ou ingénierie fournissent des structures annexes favorisant le recrutement de soldats. La personnalisation du deck s’adapte à la stratégie choisie pour tirer le meilleur parti du développement du royaume.

Durant la partie, marchés et guildes permettent de récupérer de nouvelles ressources et améliorer son deck. Les joueurs prennent des décisions stratégiques et choisissent le chemin de la prochaine manche dans un univers généré procéduralement offrant une expérience unique à chaque partie.

La progression méta comprend plus de 100 missions spécifiques. Gravir les échelons déverrouille ressources, cartes ou points de vie additionnels. Ces missions sont liées aux trois factions jouables : le Duché, la République et l’Ordre. Chacune confie des quêtes avec récompenses exclusives, permettant d’ajuster sa stratégie et d’accroître ses chances de réussite. Toutes les parties contribuent ainsi à la progression long terme.

Le jeu se déroule dans un univers médiéval élégant inspiré des maquettes, avec une direction artistique subtile et une bande-originale évolutive captivante. Lacs, clairières, forêts, villages et guildes composent le paysage explorable de ce savant mélange entre casse-tête et stratégie en temps réel. Le jeu n’est pas traduit en français.