IO Interactive a annoncé l’arrivée de la progression croisée (cross-progression) pour Hitman: World of Assassination le 3 février 2026, permettant aux joueurs possédant le jeu sur plusieurs plateformes de synchroniser leur avancement.

Cette annonce coïncide avec le cinquième anniversaire du lancement mondial d’Hitman 3 le 20 janvier 2021, dernier chapitre de la trilogie World of Assassination. À l’époque, IO Interactive avait déjà mis l’accent sur la continuité en permettant aux joueurs de transférer leur progression des épisodes précédents. Aujourd’hui, avec Hitman WOA disponible sur plus de 10 plateformes différentes, la progression croisée devient une évolution logique.

Pour activer cette fonctionnalité, les joueurs doivent créer un compte IOI et s’y connecter sur toutes les plateformes concernées. Le système utilise un modèle de compte principal : lors de la liaison des plateformes au compte IOI, un profil devient le profil de progression principal et toutes les autres plateformes liées suivent ce profil.

Les données de progression partagées incluent l’expérience, le niveau de joueur, les défis, la maîtrise des localisations, les déblocages et l’inventaire, les succès et trophées, la progression du mode Freelancer, et l’avancement dans l’histoire de campagne. Que les joueurs complètent des défis Silent Assassin, débloquent des objets ou développent leur planque Freelancer, leur progression reste cohérente sur toutes les plateformes.

En revanche, certains éléments ne sont pas partagés : les licences de jeu et de DLC, ainsi que les déblocages basés sur les DLC. Pour accéder à des localisations, missions ou objets DLC spécifiques sur une autre plateforme, les joueurs doivent posséder ce contenu sur cette plateforme. Sans propriété du contenu, l’accès reste impossible même si les objets ont été débloqués ailleurs.

Concernant les sauvegardes, les anciennes créées sur un compte lié non principal ne seront pas chargeables lorsque la progression croisée sera active. Les joueurs souhaitant utiliser des sauvegardes plus anciennes de leurs comptes liés non principaux peuvent désactiver la progression croisée à tout moment. Cette désactivation restaure chaque compte lié non principal à son état exact avant l’activation, rétablissant l’accès aux sauvegardes sur ces plateformes.

Une conséquence importante accompagne cette mise à jour : le système de transfert Hitman 2 vers Hitman 3, introduit en janvier 2021 au lancement mondial d’Hitman 3, sera définitivement fermé le 3 février 2026 à 9h00 UTC / 10h00 CET. Cette fermeture garantit l’intégrité des données et évite les conflits entre les anciens systèmes de progression et le nouveau système unifié WOA. Les joueurs n’ayant pas encore effectué le transfert disposent de deux semaines pour le faire.

Parallèlement, IO Interactive a lancé un nouveau design pour le compte IOI, disponible sur navigateur et mobile. Un patch Steam 3.250.1 sera déployé la semaine prochaine pour assurer le bon fonctionnement de la progression croisée avant son lancement officiel. Un guide complet des étapes et procédures nécessaires est disponible sur le support IOI.