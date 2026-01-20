Le marché japonais du jeu vidéo sur console a connu une croissance spectaculaire en 2025, avec une progression de 138,8 % sur un an. Cette hausse est largement attribuée au lancement de la Nintendo Switch 2, qui a profondément dynamisé les ventes de matériel et de jeux physiques. L’information a été rapportée le 19 janvier par Kadokawa Game Linkage et Famitsu, sur la base des données de ventes enregistrées jusqu’au 28 décembre 2025.

Sur l’ensemble de l’année, le marché a atteint une valeur de 418,13 milliards de yens, soit environ 2,64 milliards de dollars américains. Ces chiffres reposent exclusivement sur les ventes physiques de consoles et de jeux, sans inclure les revenus issus du dématérialisé, des contenus téléchargeables ou des microtransactions, ce qui signifie que la taille réelle du marché est probablement encore plus importante.

Dans le détail, les ventes de matériel ont progressé de 149,3 % par rapport à 2024, tandis que les ventes de logiciels physiques ont augmenté de 121,0 %. La Nintendo Switch 2, lancée en juin 2025, constitue le principal moteur de cette dynamique. À elle seule, la nouvelle console de Nintendo s’est écoulée à 3,784 millions d’unités au Japon avant la fin de l’année. En parallèle, la Nintendo Switch originale a continué à bien se vendre avec 1,52 million d’unités supplémentaires écoulées sur la même période. La PlayStation 5 a également contribué au marché avec 879 000 unités vendues en 2025.

Du côté des jeux, les meilleures ventes physiques de l’année au Japon ont été dominées par Mario Kart World, avec 2,668 millions d’exemplaires écoulés, suivi de Pokémon Legends: Z-A, qui totalise 2,534 millions d’unités vendues en cumulant les versions Switch et Switch 2.

Avec l’arrivée attendue de titres majeurs comme Dragon Quest VII Reimagined et Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 en 2026, Famitsu et Kadokawa Game Linkage anticipent une poursuite de la croissance du marché japonais du jeu vidéo sur console, portée par la nouvelle machine de Nintendo.