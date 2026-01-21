Il y a longtemps, la série Final Fantasy était associée à Nintendo. Pour les nostalgiques de cette ère, nous vous invitons à retrouver les 6 premiers jeux de la série dans une édition Pixel Remaster également disponible sur Nintendo Switch. Toutefois, pour reprendre notre petite histoire, le point de rupture entre Square Enix et Nintendo se situe dans le développement de Final Fantasy VII initialement prévu sur Nintendo 64 avant de passer uniquement en faveur de la concurrence. Puis pendant très longtemps, Final Fantasy VII et d’autres opus ont ainsi évité les consoles Nintendo. À notre époque, cette partie de l’histoire est progressivement corrigée avec les sorties des différents jeux remasters de Final Fantasy sur Nintendo Switch. Puis alors que nous pourrions associer Final Fantasy VII sur Nintendo Switch à un genre d’ultime moquerie pour le public Nintendo, l’annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 est un signal fort du soutien désormais acquis de l’éditeur tout en enterrant définitivement la hache de guerre. Alors que la sortie de ce portage de Final Fantasy VII Remake est proche, nous avons eu la chance de parcourir celui-ci très longuement pour vous en parler.

Remake ou…

En regardant bien, nous sommes presque 30 ans après la sortie initiale de Final Fantasy VII et presque 6 ans après la sortie initiale de ce remake. Certains jeux ne mettent pas autant de temps à avoir leur remake et les résultats sont variables d’une production à l’autre. Ce qui est sûr c’est que par définition, contrairement à un remaster, un remake embarque de nombreux changements significatifs pour se différencier du jeu original. Des changements visuels ou des changements de gameplay parmi d’autres critères. En tant que RPG, des changements dans l’écriture du récit sont également attendus. D’ailleurs commençons sur ce point pour remettre du contexte pour les quelques fans du public de Nintendo qui auraient passé plus de 20 ans à faire l’impasse sur ce 7eme opus en priant de le découvrir sous un jour nouveau.

En admettant que vous n’avez jamais connu Final Fantasy VII, faisons le topo de son histoire. Tout d’abord, la comparaison avec le jeu original est souvent de mise lorsque nous abordons un remake et c’est un sujet un peu délicat ici. En effet, en comparant strictement avec le jeu original sans forcément s’attarder sur les ajouts, Final Fantasy VII Remake couvre un tiers du jeu original en étant très large dans les estimations. Nous avons ainsi surtout la partie Midgar dans laquelle nous incarnons le héros Cloud Strife, un ex-Soldier ; qui sont des élites des forces de Shinra, devenu un mercenaire au service d’un genre de groupe éco-terroriste cherchant à sauver la planète de la surexploitation de Mako par Shinra, un genre de mégacorporation. La mako étant une matière qui est l’essence même de la vie.

Nous démarrons ainsi avec Cloud travaillant au côté du groupe Avalanche, cherchant ainsi à semer le chaos vis-à-vis des ambitions de la société Shinra. Le but de notre première mission est de détruire un réacteur Mako aux côtés de Barret Wallace, Jessie, Biggs, Wedge puis un peu plus tard Tifa Lockhart sur une autre mission. Retenez surtout ceux avec un nom de famille qui sont des personnages clés et jouables du jeu. Barret étant le leader du groupe Avalanche tandis que Tifa est un des membres importants du groupe mais aussi une amie d’enfance de Cloud. Nous retrouvons celle-ci après les événements de la première mission lorsque Cloud rentre de celle-ci et retourne dans les bidonvilles de Midgar. Plus précisément, Cloud fuyait les forces de Shinra après avoir fait sauter le réacteur avec Barret. Dans cette fuite, nous rencontrons Aerith Gainsborough, semblant se débattre et fuir des espèces de spectres. Il s’agit d’un autre personnage très important de Final Fantasy VII, qui disparaît ainsi très rapidement après cette première rencontre.

Dans les bidonvilles, Cloud cherche surtout à récupérer sa paye pour cette première mission réalisée avec Avalanche. Une occasion de développer les liens entre lui et Tifa mais aussi avec les autres membres d’Avalanche et aussi les habitants des bidonvilles. Une fois sa paie récupérée, il y a débat pour savoir si Cloud serait engagé pour une seconde mission mais Barret semblant vouloir préserver le jeune homme des activités de son groupe, il est décidé d’opérer sans Cloud. Chose qui change un peu plus tard après qu’une armée de spectres sème le chaos dans les bidonvilles et blesse Jessie qui ne peut donc prendre part aux opérations obligeant à réembaucher Cloud. Nous n’allons pas développer plus dans le sens où la trame de ce remake explore une petite partie de Final Fantasy VII et ainsi ce que nous avons évoqué va déjà loin sur ce que nous raconte ce remake.

Pourtant, pour ceux qui ont fait le jeu original, certains événements ne vous sont certainement pas familiers. Pas la peine de vous inquiéter, il s’agit simplement d’un événement inédit du remake qui ne figure pas dans le jeu original. Nous rencontrons par exemple Sephiroth durant notre fuite après la mission alors que ce passage n’est pas censé exister. Sans spoiler, il est juste de dire que Final Fantasy VII Remake Intergrade est un genre de folie d’écriture de Tetsuya Nomura qui ne semblait certainement pas satisfait à proposer une simple réécriture fidèle de Final Fantasy VII. En souhaitant aller plus loin et complexifier les choses pour rien, on se retrouve en fait avec un genre de réécriture alternative où les spectres sont une incarnation d’entités cherchant à maintenir les événements du jeu original lorsque le destin semble aller dans un autre sens.

Deux factions naissent alors, les puristes qui auraient préféré quelque chose de plus fidèle en redoutant les nouveautés et réécriture probable, puis ceux qui vont embrasser le fait que Final Fantasy VII Remake est le début d’un nouveau projet Final Fantasy VII et bien accueillir ce côté “What if” (Et si). Il en reste que Final Fantasy VII Remake Intergrade propose une progression très linéaire sur une vingtaine ou trentaine d’heures voire un peu plus dépendamment de votre style de jeu et implication à faire ou non le 100%. Une durée de vie convenable pour une aventure plutôt bien rythmée, notamment pour ce qui a plutôt des allures d’Action-RPG en comparaison à l’expérience bien plus classique du genre RPG à l’origine et sa durée de vie bien plus grande si l’on prend en globalité. Mais c’est justement une des limites de la comparaison puisque sur ce plan nous parlons de deux expériences relativement différentes et selon nous incomparables. Par ailleurs, cette mouture Nintendo Switch 2 est basée sur la version Intergrade, incluant ainsi le chapitre Intermission proposé 1 an après la sortie initiale de Final Fantasy VII Remake, de quoi encore gonfler la durée de vie efficacement.

Une avalanche de changements

Nous le mentionnions mais un remake diffère du jeu original sur des changements majeurs effectués sur de nombreux critères dont le scénario. Après avoir longuement évoqué ce point, il faut désormais s’attarder sur les autres critères, un des points majeurs étant l’aspect visuel. Final Fantasy VII Remake Intergrade se présente comme une belle vitrine technologique de début de vie de la Nintendo Switch 2 au même titre que Cyberpunk, bien que Square Enix ait pris un peu plus de temps pour nous sortir le jeu en loupant ainsi le lancement de la console. Nous ne sommes pas experts en chiffres mais plusieurs sources semblent s’accorder sur le fait que Square Enix ait réussi à proposer une résolution de 1080p en portable et légèrement plus en docké accompagné d’un framerate à 30FPS solide à toute épreuve. Difficile de vous confirmer ce genre de chiffre mais en termes humains, le jeu n’a pas à rougir des versions sorties sur des plate-formes bien plus puissantes que la console de Nintendo.

Le côté refermé et linéaire du jeu aide peut-être à proposer ce rendu réaliste de manière très fidèle et sans grand défaut. Les animations des personnages, leur expressivité ou encore les cinématiques, tout ce qui est de l’aspect visuel est vraiment soigné et sublime. Pouvoir profiter d’un jeu aussi magnifique partout où l’on va relève du rêve de gosse qui devient réalité. Ceux qui ont connu la version originale se perdront encore plus en comparant chaque plan, chaque détail de chaque décor avec leurs anciens souvenirs. Si nous devons relever quelques imperfections, elles sont surtout en mode portable avec quelques effets ou textures qui ressortent un peu par leur laideur mais ce qui nous a surtout piqué l’œil c’était l’étrange flou ou effet très perfectible des cheveux des personnages en portable. Autrement, aussi sublime que soit le jeu, Midgar n’est certainement pas la meilleure partie en termes de variété de décor. Nos yeux passent ainsi beaucoup d’heures à juste voir les mêmes souterrains, bidonvilles ou décors industriels à l’ambiance steampunk.

Toutefois, qu’est-ce que le visuel sans l’ambiance sonore ? Beaucoup se souviennent et ont peut-être connu les musiques originales par le compositeur Nobuo Uematsu, cela même sans avoir jamais joué au jeu. L’OST est sans conteste un chef d’œuvre qui traverse les générations dans le monde du jeu vidéo. Cette OST a ainsi été réarrangée avec beaucoup de sonorités plus modernes voire une réorchestration totale pour faire encore plus vibrer nos oreilles. Cela ne dénature ainsi aucunement l’œuvre originale et permet aux musiques de s’accorder encore mieux à cette version moderne et contemporaine de Final Fantasy VII. Notons que Nobuo Uematsu est revenu pour un seul thème, l’OST ayant été refaite par d’autres compositeurs connus de Square Enix avec aussi de nombreuses musiques inédites tout aussi magnifiques à écouter, pour se démarquer et ainsi pas juste être associé à un travail d’arrangement musical.

Pour ajouter une couche sur l’aspect sonore, il faut souligner le très bon travail de doublage du jeu avec également un choix de langue de voix assez différent de ce que nous sommes habitués à avoir. Nous avons ainsi un doublage japonais et anglais mais aussi un doublage allemand et français. Une très bonne chose et preuve du soin accordé à la localisation du jeu. Dans chaque langue, le doublage est quasi-intégral, il permet de donner encore plus d’expressivité, de vie et de crédibilité à cet univers. Le doublage français en plus d’être de qualité permet ainsi aux joueurs qui n’aiment pas spécialement lire des sous-titres d’apprécier le jeu encore plus confortablement en tendant juste simplement l’oreille. Certaines lignes et dialogues paraissent encore plus niais en l’entendant dans sa langue mais cela fait partie du jeu et de la personnalité de certains personnages.

Nous avons ainsi passé du temps sur l’enrobage, il nous faut désormais parler du changement en profondeur de l’expérience Final Fantasy VII. Si la progression reste très linéaire et héritée de sa structure JRPG, le rythme est bien plus frénétique en délaissant la majorité de son passé pour une nouvelle identité très jeu action. Une nouvelle identité que nous retrouvons finalement sur les opus les plus récents de la série Final Fantasy qui emprunte à Kingdom Hearts voire à Devil May Cry. Une nouvelle philosophie qui se justifie pour Square Enix par l’évolution du marché et du nouveau public bien plus attiré par l’action. Ainsi, dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, il faut jeter les rencontres aléatoires et les combats au tour par tour pour des combats qui se déroulent directement en temps réel en enchaînant répétitivement nos attaques et nos esquives sans trop réfléchir, une jauge de garde ennemie à briser pour booster temporairement nos dégâts puis la mécanique de transcendance permettant de déclencher des attaques surpuissantes quand la jauge est pleine. Final Fantasy VII Remake Intergrade perd beaucoup de son aspect tactique et difficile d’origine en passant à ce format.

Pourtant, nous ne sommes pas là à dire que le jeu n’a aucune autre mécanique que le martelage de touche. Les développeurs ont tenté de mixer élégamment le système d’origine à la nouvelle tendance actuelle. Bien que nous passions surtout notre temps à mélanger attaque faible et puissante tout en apprenant à comprendre les petites subtilités qui différencient le maniement d’un personnage à l’autre. En termes d’originalité, la progression dans le combat remplit jusqu’à 2 jauges d’ATB pour chacun de nos personnages. Lorsqu’une jauge est remplie, nous pouvons freezer (geler) l’action du jeu pour ainsi choisir d’utiliser un sort ou une compétence de combat consommant plus ou moins de barre ATB. Notons aussi que les magies consomment des PM. En avançant dans le jeu, contre les boss nous pouvons même remplir une jauge d’invocation pour appeler des esprits surpuissants à nos côtés et semer encore plus le chaos sur le champ de bataille. Malgré un aspect tactique plus en retrait avec le côté bourrin et action, il reste important d’analyser et comprendre les faiblesses de nos ennemis pour les défaire bien plus aisément.

Surtout les boss qui demandent souvent des stratégies assez uniques et bienvenues pour apporter un peu de variété au système de combat. Il s’agit ainsi de détruire nos ennemis en optimisant nos offensives, notre utilisation des ATB et invocation. Autres éléments remaniés, les matérias qui sont reléguées à un genre de système de compétence à équiper et qui évolue selon notre nombre d’utilisations. Puis nous avons aussi la possibilité d’améliorer notre équipement et nos personnages par la même occasion en gérant un genre d’arbre à compétences en plaçant des points sur des compétences propres à chaque arme. Nous perdons en richesse et subtilité pour gagner en lisibilité et en facilité de gestion. Si le passage à l’action, la gestion des matérias et équipements ne rend déjà pas les choses suffisamment faciles, notez que la version Nintendo Switch 2 vient avec des aides de jeu. Une mise à jour est déjà prévue pour inclure ces aides aux autres versions du jeu, mais ces aides permettent de garder tous ses PV, d’avoir le max d’argent, d’avoir la transcendance toujours au max parmi d’autres éléments qui ressemblent à des codes de triche d’action replay. Une option et aides toujours bienvenues pour le public casual permettant ainsi de ne plus avoir aucune excuse pour mettre Final Fantasy VII de côté.