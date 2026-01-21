Kensuke Tanabe a annoncé son départ à la retraite de Nintendo dans une interview accordée à Nintendo Dream. Après une carrière exceptionnelle de 40 ans ayant touché de nombreuses franchises emblématiques allant de Mario à Donkey Kong, Metroid Prime 4: Beyond sera le dernier jeu sur lequel il aura travaillé pour l’entreprise de Kyoto. Risa Tabata, la talentueuse responsable actuelle, prendra sa succession.

« Cela fait 40 ans que j’ai rejoint Nintendo », déclare Tanabe. « Ce Metroid Prime 4 sera le dernier jeu sur lequel je travaille chez Nintendo. Cependant, nous n’avons délibérément rien fait de ‘spécial’. Au lieu de cela, comme pour les précédents jeux Nintendo, nous avons travaillé ensemble avec Retro Studios pour l’achever, espérant offrir une expérience amusante et unique aux joueurs de tous âges et de tous types. Je serais très heureux si ce jeu laisse une impression durable à ceux qui y jouent. Et pour ceux qui n’y ont pas encore joué, j’espère que vous découvrirez la planète inconnue de Viewros à travers les yeux de Samus. »

Tanabe ne sera pas impliqué dans les futurs jeux Metroid, mais il espère que Risa Tabata et Retro Studios complèteront l’histoire. Il révèle avoir souhaité laisser les joueurs hésitants et conflictuels au tout dernier moment avant d’appuyer sur le bouton final pour terminer le jeu, une approche similaire à celle employée pour Link’s Awakening. Amateur de cinéma plus que de jeux vidéo, il se dit davantage impressionné par les films laissant une impression durable que par les fins spécifiquement heureuses.

Plus de 100 développeurs de Retro Studios ont travaillé sur Metroid Prime 4, avec l’assistance de quelques membres de Next Level Games. Après la COVID, l’équipe Nintendo Japan se déplaçait chez Retro plusieurs fois par an pour des périodes intensives de 3 à 5 jours de réunions.

La carrière de Tanabe chez Nintendo s’avère impressionnante. Voici un aperçu de ses contributions majeures :

Super Mario Bros. 2 (USA) – Directeur

Super Mario Bros. 3 – Conception des niveaux

The Legend of Zelda: A Link to the Past – Scénariste

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Support scénaristique

Metroid Prime – Producteur

Metroid Prime 2 – Producteur

Metroid Prime 3 – Producteur

Paper Mario: The Thousand-Year Door – Superviseur

Super Paper Mario – Producteur

Mother 3 – Producteur

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – Producteur

Luigi’s Mansion 3 – Producteur

Risa Tabata, qui succède à Tanabe, occupe actuellement le poste de Group Manager de Nintendo EPD Production Group #6, l’équipe qui accompagne les partenaires les plus proches de Nintendo et les studios américains comme Intelligent Systems, Next Level Games et Retro Studios. Elle était productrice du remake de Paper Mario: The Thousand-Year Door et productrice assistante de Metroid Prime 4, des références solides pour reprendre le flambeau.