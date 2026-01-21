Nintendo a annoncé et déployé simultanément une mise à jour gratuite majeure pour Donkey Kong Country Returns HD, portant le jeu en version 1.1.0. Disponible dès le 20 janvier 2026 sur Switch et Switch 2, cette mise à jour introduit Dixie Kong comme personnage jouable et ajoute un mode Turbo Attack inédit.

Dixie Kong rejoint l’aventure en solo et en coopération locale, équipée de sa queue de cheval iconique. Son action de saut diffère de celle de Diddy Kong, offrant une expérience de jeu alternative. En mode solo, les joueurs peuvent basculer entre Diddy Kong et Dixie Kong lorsqu’ils attrapent un baril. En coopération à deux, le joueur 2 peut choisir entre les deux personnages en appuyant sur le stick (le stick gauche en cas d’utilisation des deux Joy-Con) sur la carte du monde.

Le mode Turbo Attack permet de traverser les niveaux à grande vitesse. Ce mode apparaît simultanément avec le mode Time Attack après avoir terminé un niveau une première fois. Réussir dans le temps imparti récompense les joueurs avec une médaille turbo, ajoutant un objectif de défi supplémentaire aux 80 niveaux répartis sur neuf mondes.

La mise à jour apporte également le support du portugais brésilien, modifiable dans les paramètres système. Plusieurs problèmes ont été corrigés et des améliorations de qualité d’image générales enrichissent l’expérience de jeu sur les deux plateformes.

Les joueurs Switch 2 bénéficient d’améliorations exclusives substantielles. La résolution a été optimisée pour l’écran de la Switch 2 et les téléviseurs haute définition, offrant une meilleure qualité d’image. Les temps de chargement ont été réduits, accélérant les transitions entre les niveaux et les menus.

La fonctionnalité GameShare (Utilisateur Local) fait également son apparition sur Switch 2. Accessible depuis l’écran de démarrage ou le menu de la carte du monde en mode « 2 Joueurs », cette option permet à un possesseur du jeu de le partager localement avec quelqu’un qui ne le possède pas, facilitant les sessions de coopération improvisées.

Cette mise à jour surprise pourrait s’inscrire dans une stratégie marketing plus large de Nintendo. Avec Donkey Kong Bananza figurant parmi les titres les plus populaires de la Switch 2, l’éditeur semble vouloir capitaliser sur cet engouement pour encourager les joueurs à découvrir d’autres jeux Donkey Kong. Certains observateurs spéculent qu’une mise à jour similaire de Donkey Kong Country: Tropical Freeze pourrait suivre.

Donkey Kong Country Returns HD est une version visuellement améliorée du jeu Wii original, permettant d’aider DK et Diddy Kong à récupérer leur précieuse réserve de bananes volée par la tribu Tiki Tak. Les joueurs écrasent des ennemis, se propulsent à travers des barils, chevauchent fusées, wagonnets et même Rambi le rhinocéros à travers les 80 niveaux incluant le contenu additionnel de la version Nintendo 3DS.