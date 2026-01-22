Les chiffres du marché hardware espagnol pour 2025 révèlent une domination de la PlayStation 5 qui a su maintenir une belle avance malgré le lancement de la Switch 2 en cours d’année. La console de Sony écrase la concurrence avec 490 000 unités vendues, un résultat quasi identique à celui de 2024 (494 000), prouvant une remarquable résilience malgré son âge et la décroissance amorcée depuis un moment.

La Nintendo Switch 2 se positionne en deuxième place avec 323 000 exemplaires écoulés depuis son lancement. Le ralentissement post-lancement observé n’a pas permis à la nouvelle console de Nintendo de rattraper la PS5 sur l’année, bien que ces chiffres représentent une performance solide pour une plateforme lancée en cours d’année.

La Nintendo Switch originale termine avec 149 000 ventes en 2025, portant son total à vie à 3 525 000 unités en Espagne. Ce résultat témoigne d’une transition progressive vers la nouvelle génération tout en maintenant une activité commerciale respectable sur l’ancienne plateforme.

La situation des Xbox Series reste catastrophique avec seulement 24 000 consoles vendues en 2025, atteignant un total à vie de 375 000 unités. Ces chiffres confirment la position marginale de Microsoft sur le marché espagnol, incapable de rivaliser avec Sony et Nintendo.

Le cumul à vie de la PlayStation 5 atteint désormais 2 100 000 exemplaires en Espagne, solidifiant sa position de console dominante de cette génération sur ce marché.

Les premières données de 2026 confortent cette tendance. Durant la première semaine de l’année, la PlayStation 5 a écoulé 42 000 unités contre 17 000 pour la Nintendo Switch 2. Ce rapport de force favorisant largement Sony suggère que la PS5 pourrait maintenir son leadership en 2026, du moins sur les premiers mois, avant que la Switch 2 ne monte potentiellement en puissance avec l’arrivée de nouvelles exclusivités majeures.