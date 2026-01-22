FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’édition étendue du jeu nommé Meilleur RPG de 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE, est dorénavant disponible sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC, avec Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming.

Avec cette sortie, SQUARE ENIX poursuit son objectif de proposer ses jeux à toujours plus de joueurs et joueuses dans le monde. Dans le sillage de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, c’est l’intégralité de la série du remake de FINAL FANTASY VII qui sera à terme disponible sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S, après la PlayStation 5 et le PC. Le troisième et dernier opus de la trilogie, qui sera son point d’orgue, est en cours de développement.

Réinterprétation époustouflante de l’un des titres les plus appréciés de la franchise, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est un excellent point de départ pour découvrir l’univers de FINAL FANTASY. Entièrement repensé par une équipe de créateurs visionnaires, il associe technologie de pointe et perspectives nouvelles pour proposer une expérience cinématographique riche en émotions. Ses graphismes remarquables, son gameplay intuitif et ses combats riches en stratégie sauront séduire les néophytes comme les fans de longue date. Il est impossible de ne pas se laisser emporter par l’histoire intemporelle, épique et profondément personnelle de ce véritable chef-d’œuvre moderne.

Une nouvelle fonctionnalité exclusive, les « Aides de jeu », facilite grandement la prise en main sur Nintendo Switch 2 et Xbox pour mieux plonger les joueurs et joueuses dans l’aventure. Cette option (également disponible pour les versions PS5 et PC grâce à un nouveau patch) octroie des PM, des PV, une jauge de transcendance et une jauge ATB illimitées, la capacité d’infliger 9 999 points de dégâts, davantage de facilité à acquérir des compétences d’arme, ainsi que d’autres avantages qui simplifient le jeu et permettent de se concentrer sur l’histoire et le combat hybride. Si l’idée d’explorer Midgar vous tente, vous pouvez télécharger la démo gratuite sur chacune de ces deux nouvelles plateformes. Les données de sauvegarde seront ensuite utilisables dans le jeu complet.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE vous invite à suivre l’histoire de Cloud Strife, ancien SOLDAT devenu mercenaire prêtant main-forte au groupe de résistance Avalanche dans la ville de Midgar, alimentée à la mako. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit mettant en jeu l’avenir de la planète. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un scénario inédit et palpitant consacré à Yuffie Kisaragi, shinobi d’élite du Wutai, et à son infiltration dans la ville de Midgar lors des évènements du jeu de base.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox PC, PlayStation 5 et PC. Une démo gratuite dont la sauvegarde sera transférable est également disponible au téléchargement sur toutes les plateformes.