ININ Games a confirmé aujourd’hui que R-Type Dimensions III sera intégralement présent sur cartouche pour Nintendo Switch 2 et a diffusé une toute nouvelle bande-annonce pour ce nouvel épisode de la légendaire série de shoot-’em-up à défilement horizontal. Le jeu sortira en mai 2026 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox et PC via Steam.

Cette nouvelle bande-annonce offre l’aperçu le plus avancé à ce jour de la présentation visuelle et du polish général du jeu, montrant des améliorations substantielles en matière d’éclairage, d’effets et d’animation alors que le développement approche de sa phase finale. Les séquences mettent en avant le gameplay R-Type classique apprécié des joueurs ainsi que la présentation moderne raffinée qui définira ce nouvel opus. Le jeu permet de basculer entre l’ancien et le nouveau rendu graphique à tout moment durant le gameplay.

L’équipe a confirmé que la version Nintendo Switch 2 de R-Type Dimensions III sortira en édition physique complète sur cartouche, contenant le jeu intégral sans téléchargements requis. Cet engagement fort envers les collectionneurs et les joueurs soucieux de préservation distingue cette sortie dans un marché où les éditions physiques incomplètes se multiplient.

R-Type Dimensions III perpétue la tradition de la franchise en matière d’action shoot-’em-up intense basée sur la précision, réunissant le design 2D classique et des visuels modernisés pour une nouvelle génération de pilotes tout en restant fidèle à l’ADN iconique de la série.

Les fonctionnalités clés incluent une expérience entièrement remasterisée avec des assets complètement reconstruits, un mode coopération local enrichi de nouvelles mécaniques de score et de survie, des contrôles personnalisables et des fonctionnalités de confort dans les paramètres, ainsi que des réglages de caméra 3D (normal et fou).

Les précommandes de l’édition Collector de R-Type Dimensions III restent ouvertes jusqu’au 8 février. Passée cette date, l’édition Collector ne sera plus disponible car les quantités de production seront verrouillées et commandées. Les précommandes de l’édition Special et de l’édition Standard sont également ouvertes.

L’édition Special, vendue 59,99€ (69,99€ sur Switch 2), comprend le jeu complet, un artbook magnifiquement conçu présentant le concept art et le développement visuel, ainsi que la bande-originale nouvelle complète, parfaite pour les joueurs souhaitant plonger plus profondément dans l’univers créatif de R-Type Dimensions III.

Pour les passionnés dévoués de R-Type, l’édition Collector ultra-limitée propose tout le contenu de l’édition Special plus une sélection d’objets bonus exclusifs. La pièce maîtresse est une figurine hautement collectionnable basée sur la nouvelle interprétation de la couverture. Cette édition exclusive est proposée à 199,99€ (toutes plateformes).

Cette confirmation d’une version cartouche complète pour Switch 2 représente une excellente nouvelle pour les collectionneurs et préservationnistes du jeu vidéo, prouvant qu’ININ Games honore son engagement envers les éditions physiques authentiques dans une ère de plus en plus dominée par le digital et les éditions physiques partielles nécessitant des téléchargements complémentaires.