Une nouvelle saison des combats classés est sur le point de commencer : l’occasion parfaite pour les Dresseurs et Dresseuses d’éprouver leurs compétences ! La saison 6 des combats classés de Légendes Pokémon : Z-A se tiendra du jeudi 29 janvier 2026 à 06:00 UTC au jeudi 19 février 2026 à 01:59 UTC. Vous y affronterez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier au cours de combats à quatre, en ligne et en temps réel. Consultez nos conseils pour bien démarrer les combats classés afin de vous familiariser avec ce mode de combat. En fonction de votre performance, vous remporterez des points qui vous feront monter de rang. Vous partirez du rang Z et tenterez d’atteindre le très convoité rang A.

Cette saison, vous pourrez remporter une Laggronite, plusieurs objets utiles pour entraîner vos Pokémon et bien d’autres récompenses que vous ne pouvez pas obtenir au cours d’une partie normale. Grimpez dans les rangs pour obtenir des Méga-Gemmes, à savoir l’Amphinolite, la Goupelinite, la Blindépiquite, la Glaivodite et la Jungkite (décernées du rang Y au rang U, respectivement), qui font leur grand retour dans les récompenses de rang. Même si vous débutez dans les combats classés, vous aurez une chance d’obtenir des Méga-Gemmes en récompense !

Il existe trois types de récompenses dans les combats classés : les récompenses de combat, les récompenses de rang et les récompenses de fin de saison. Les récompenses de combat sont décernées à l’issue de chaque combat, quelle qu’en soit l’issue. Les récompenses de rang s’obtiennent à chaque passage au rang supérieur. Parmi ces récompenses figurent des objets utiles pour entraîner vos Pokémon, tels que les Méga-Fragments que vous pouvez échanger contre des Méga-Gemmes. Enfin, les récompenses de fin de saison vous sont octroyées au terme de la saison en fonction du rang que vous avez atteint. Retrouvez ci-dessous la liste complète des récompenses.

Pokémon autorisés

Dans cette saison 6 des combats classés, vous avez l’autorisation d’utiliser les Pokémon du Pokédex d’Illumis (de 001 à 232) et les Pokémon de l’Extra Dex (de 001 à 132). Vous pouvez enregistrer des Pokémon de niveau 1 à 100 dans votre équipe. Tous les Pokémon verront leur niveau automatiquement ajusté à 50 pendant la durée des combats. Si plusieurs Pokémon ont le même numéro de Pokédex, un seul d’entre eux est autorisé à participer.

Un seul des Pokémon spéciaux suivants peut faire partie de votre équipe :

Xerneas

Yveltal

Zygarde

Mewtwo

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Objets tenus

Les Pokémon peuvent tenir des objets, mais il est interdit de donner le même objet tenu à plusieurs Pokémon d’une même équipe.

Récompenses de la saison

Les récompenses de fin de saison qui seront distribuées à l’issue de la saison 6 des combats classés sont les suivantes :

Rang A

3 Capsules d’Or

5 Capsules d’Argent

3 Graines Maîtrise

1 Maxi Pépite

Rangs B à E

2 Capsules d’Or

3 Capsules d’Argent

2 Graines Maîtrise

2 Pépites

Rangs F à I

1 Capsule d’Or

2 Capsules d’Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rangs J à M

1 Capsule d’Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rangs N à R

1 Graine Maîtrise

1 Pépite

Rang S ou inférieur

1 Pépite

Comment participer aux combats classés ?

Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes :

Lancez votre partie de Légendes Pokémon : Z-A. Ouvrez le menu principal. Sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Combats classés ».

Comment recevoir les récompenses de fin de saison en jeu ?

Pour recevoir des récompenses au terme de la saison 6, vous devrez avoir disputé au moins un match (quelle qu’en soit l’issue) au cours de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses de fin de saison en jeu :