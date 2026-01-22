GameMill a annoncé Snoopy & The Great Mystery Club pour Nintendo Switch 2 avec une sortie prévue le 17 mars 2026. Cette nouvelle aventure mystère invite les joueurs à enfiler leur casquette de détective et saisir leur loupe pour incarner Snoopy dans une enquête pleine de charme aux côtés de la bande des Peanuts.

Le jeu propose d’explorer la ville, résoudre des énigmes astucieuses et découvrir des mystères cachés en utilisant l’intelligence de Snoopy. Que ce soit pour enquêter sur l’équipement de football manquant, rechercher une musique fantomatique ou traquer le mystérieux monstre du Lac Ness, chaque affaire regorge de défis cérébraux et de surprises inattendues.

Les joueurs peuvent basculer entre différentes personnages comme Snoopy – Détective, Beagle Scout, Pirate féroce et autres – pour résoudre des puzzles avec des outils ingénieux comme un souffleur de feuilles, la loupe de super enquêteur ou un détecteur de métaux fiable. Cette mécanique de changement de rôle permet d’aborder les énigmes sous différents angles.

Le Mystery Club se construit avec une équipe de quatre personnages parmi Charlie Brown, Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin et d’autres, chacun apportant ses compétences spéciales à l’enquête. L’exploration couvre des lieux emblématiques comme l’école, la salle de concert iconique, la maison de Charlie Brown, le terrain de baseball, l’Arbre Mangeur de Cerfs-Volants et bien plus.

L’édition Standard de Snoopy & The Great Mystery Club sera disponible en version digitale sur Switch 2. L’édition Deluxe Switch 2 sortira en versions digitale et physique, incluant une tenue exclusive Joe Cool pour Snoopy, deux mini-jeux Red Baron additionnels, deux mini-jeux de course en caisse à savon Peanuts supplémentaires, et 75 bandes dessinées en couleur lisibles en jeu. Le contenu de l’édition Deluxe peut également être acheté séparément via le « Joe Cool Fun Pack ».

Les mini-jeux du Mystery Club proposent baseball, football américain, artisanat, tests de mémoire, chasses aux objets, jeu de piano et courses en caisse à savon avec Snoopy. Les joueurs peuvent également prendre leur envol dans le légendaire Sopwith Camel pour pourchasser le Baron Rouge.

L’histoire célèbre le pouvoir de l’amitié, du travail d’équipe et de rester fidèle à soi-même à travers des rencontres humoristiques et délicieuses. Léger, spirituel et empreint du charme classique des Peanuts, cette aventure action-puzzle feel-good convient aux joueurs de tous âges.

Il convient de noter que bien que Snoopy & The Great Mystery Club soit déjà sorti sur Switch originale, cette version Switch 2 ne semble pas être une édition améliorée, ce qui signifie qu’aucun chemin de mise à niveau n’est prévu. L’édition physique sera disponible sous forme de carte game-key plutôt que de cartouche traditionnelle.