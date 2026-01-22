Capcom a dévoilé cette nuit un premier aperçu concret d’Alex, troisième personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6. Le lutteur du Big Apple fera sa descente dans l’arène le 17 mars 2026, soit 30 ans après sa première apparition dans la franchise. Surnommé « l’Homme sans Alliés » dans le ring, le Dark Devil ne montre aucune pitié avec son arsenal de choppes dévastatrices capables de faire couiner un Zangief.

Alex peut être acheté individuellement avec des Fighter Coins, tandis que les possesseurs du Year 3 Character Pass ou de l’Ultimate Pass y auront automatiquement accès dès sa sortie. Le personnage bénéficie en bonus d’un morceau spécialement conçu par le populaire groupe JAM Project intitulé « GO! ALEX! Hope is Born! », déjà audible dans la bande-annonce gameplay.

Depuis ses débuts comme protagoniste de Street Fighter III: New Generation en 1997, Alex a affiné sa technique. Il dispose désormais d’une nouvelle stance, plus de 10 choppes et de nouveaux mouvements s’enchaînant sans interruption pour en faire une force combative redoutable que ce soit dans le ring ou dans la rue.

Les techniques de catch féroces d’Alex incluent notamment Flash Axe, une attaque rapide déclinée en versions légère et moyenne. La version légère termine parfaitement les combos tandis que la moyenne peut transitionner vers la Prowler Stance lors de l’impact. Flash Chop, une frappe lourde audacieuse, ouvre l’adversaire à une choppe de suivi comme Power Bomb ou Oblique Stomp pour des dégâts méchants lorsqu’elle touche au sol. La version OD permet à Alex de transitionner vers Prowler Stance lors de l’impact.

Aerial Knee Smash constitue une fantastique technique anti-aérienne où Alex saute dans les airs et écrase son adversaire au sol avec son genou. Power Bomb, le mouvement signature d’Alex, propose des variations légère, moyenne et lourde infligeant les mêmes dégâts tout en offrant d’autres avantages uniques.

La Prowler Stance sacrifie la capacité de bloquer mais octroie 11 options de suivi différentes pour mélanger l’adversaire. Par exemple, réussir Sweep Combination (Target Combo), Hyper Takedown (Throw) ou Dangerous Armbar (Throw) sur un Punish Counter les fait transitionner respectivement vers Flying Suplex, Death Valley Bomb et Spiral DDT.

Raging Spear, le Super Art Niveau 1 d’Alex, le propulse en avant avec un tackle dévastateur. Ce mouvement est invincible au démarrage contre les frappes et choppes et peut également être utilisé dans les combos. Sledgecross Hammer, son Super Art Niveau 2, écrase les adversaires avec un lariat dévastateur pouvant projeter contre le mur s’il touche un adversaire aérien, bénéficiant d’invincibilité contre les projectiles.

Omega Wing Buster, autre Super Art Niveau 2, suit un OD Power Drop réussi permettant à Alex de transitionner vers cette technique. Si ce mouvement semble familier, c’est parce que la superstar du catch Kenny Omega a réalisé la capture de mouvement pour Alex. The Final Prison, le Super Art Niveau 3, possède quatre animations différentes selon qu’il s’agisse de la version normale, de celle résultant en K.O., de la version CA normale ou de celle terminant en K.O. Le lutteur étrangle l’adversaire avec une série de mouvements de grappling phénoménaux.

L’Outfit 1 d’Alex reflète son rôle de Dark Devil du ring, tandis que l’Outfit 2 adopte un look plus classique de Street Fighter III. Alex rejoint Sagat et C. Viper déjà sortis pour la Year 3, avec Ingrid attendue fin du printemps 2026 pour compléter le roster de cette saison. Nul doute que Capcom rempilera ensuite pour une quatrième année.

Street Fighter 6 acclamé par la critique est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 comme titre de lancement sur la nouvelle console, offrant aux combattants de nouvelles façons d’expérimenter ce jeu best-seller. Les nouveaux modes et fonctionnalités sur Switch 2 incluent Local Wireless Match permettant des affrontements sérieux contre n’importe quel rival, Local Avatar Match avec combattants personnalisés du World Tour, le mode Tabletop pour partager l’excitation avec des amis utilisant les Joy-Con 2, Gyro Battle avec contrôles de mouvement dynamiques, et Calorie Contest où les joueurs utilisent leurs Joy-Cons pour effectuer diverses actions construisant des jauges de calories.