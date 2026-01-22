Les données Famitsu pour la semaine 3 de 2026 (12-18 janvier) révèlent l’arrivée fracassante d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition en première position avec 31 372 exemplaires vendus dès sa sortie le 15 janvier. Cette édition améliorée du phénomène social de 2020 profite visiblement de l’engouement pour la nouvelle console de Nintendo.

Mario Kart World conserve la deuxième place avec 17 639 ventes hebdomadaires (-9%), portant son total à 2 778 889 exemplaires depuis son lancement en juin 2025. Le jeu de course continue de dominer les charts Switch 2 avec une performance remarquablement stable.

Pokemon Legends Z-A sur Switch originale occupe la troisième position avec 9 990 ventes (-19%) pour un cumul de 1 587 653 unités. La version Switch classique résiste bien malgré la concurrence de l’édition Switch 2.

Animal Crossing: New Horizons original sur Switch grimpe à la quatrième place avec 9 047 ventes (+16%), atteignant 8 343 109 exemplaires au total. L’annonce de l’édition Switch 2 semble avoir ravivé l’intérêt pour le titre original, démontrant la longévité exceptionnelle de la franchise.

Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition chute à la cinquième place avec 8 560 ventes (-54%), totalisant 1 065 074 unités. Cette baisse significative suggère que la demande initiale s’est stabilisée après les semaines de lancement.

Momotaro Dentetsu 2 occupe les sixième et septième positions avec ses éditions Switch 2 (8 415 ventes, -24%, 249 798 total) et Switch (8 070 ventes, -27%, 302 212 total). Le jeu de plateau continue de séduire sur les deux plateformes.

Kirby Air Riders se classe huitième avec 7 942 ventes (-21%) pour un cumul de 480 491 exemplaires. Le titre de course maintient une présence solide dans le top 10 malgré la concurrence accrue.

Minecraft conserve sa neuvième place avec 5 465 ventes (-10%), atteignant 4 133 500 unités vendues depuis 2018. Le phénomène bac à sable reste un pilier incontournable du catalogue Switch.

Donkey Kong Bananza complète le top 10 avec 4 966 ventes (-2%) et 465 146 exemplaires au total. Le titre action de Nintendo affiche une stabilité impressionnante avec une baisse minimale.

Rang Plateforme Jeu Ventes semaine Ventes cumulées Évolution 1 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition 31 372 NEW — 2 NS2 Mario Kart World 17 639 2 778 889 −9 % 3 NSW Pokémon Legends: Z-A 9 990 1 587 653 −19 % 4 NSW Animal Crossing: New Horizons 9 047 8 343 109 +16 % 5 NS2 Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition 8 560 1 065 074 −54 % 6 NS2 Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition 8 415 249 798 −24 % 7 NSW Momotaro Dentetsu 2 8 070 302 212 −27 % 8 NS2 Kirby Air Riders 7 942 480 491 −21 % 9 NSW Minecraft 5 465 4 133 500 −10 % 10 NS2 Donkey Kong Bananza 4 966 465 146 −2 %

Côté hardware, la Switch 2 s’impose avec 67 509 unités vendues cette semaine, portant son total à vie à 4 165 414 consoles. La Switch classique écoule 27 234 unités (36 489 737 total), tandis que la PS5 atteint 9 983 ventes (7 354 946 total). La Xbox Series peine avec seulement 303 unités, confirmant sa position marginale sur le marché japonais.

La répartition des modèles PS5 montre la domination du modèle Digital Edition avec 6 358 unités contre 2 378 pour la version standard et 1 247 pour la PS5 Pro. Du côté Switch, le modèle Lite mène avec 12 686 ventes, suivi de l’OLED (8 631) et du modèle standard (5 917).

Au total, 105 039 consoles ont été vendues cette semaine au Japon, soit 512 296 depuis le début de l’année, démontrant un marché hardware dynamique dominé par l’écosystème Nintendo.