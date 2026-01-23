Les dernières données de ventes gaming aux États-Unis pour décembre 2025 révèlent une domination écrasante de la Nintendo Switch 2. La nouvelle console a vendu environ 1 million d’unités en décembre 2025, portant son total américain à plus de 4,4 millions d’unités pour l’année 2025.

La Switch 2 devient la deuxième plateforme se vendant le plus rapidement dans l’histoire suivie, derrière uniquement la Game Boy Advance. Plus impressionnant encore, ses ventes d’unités sont 35% supérieures au rythme de ventes de la PlayStation 4 après 7 mois sur le marché, et elle a vendu pratiquement le double de ce que la Switch originale avait écoulé sur la même période de lancement alignée.

Les dépenses hardware ont augmenté de 6% par rapport à décembre 2024, atteignant 1,2 milliard de dollars. Cependant, les ventes d’unités ont chuté de 8% par rapport à décembre 2024, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 18%. Cette apparente contradiction s’explique par le prix plus élevé de la Switch 2 compensant la baisse du volume d’unités.

Les dépenses annuelles ont terminé 9% au-dessus de l’année précédente, à 5,4 milliards de dollars. La Switch 2 a mené le marché hardware tant en unités qu’en dollars durant décembre et l’ensemble de l’année 2025. La PlayStation 5 s’est classée deuxième sur les deux mesures et périodes.

La Switch 2 demeure la plateforme hardware de console de jeux vidéo se vendant le plus rapidement de l’histoire suivie (la GBA reste la plateforme hardware se vendant le plus vite globalement aux États-Unis après 7 mois sur le marché).

Il convient de noter que lorsque les ventes hardware de la Switch 2 cesseront de surpasser celles de la Switch aux États-Unis (ou ailleurs), cela ne signifiera pas que la Switch 2 se vend mal. Les chances que la Switch 2 finisse par vendre plus que les 155 millions d’unités écoulées par la Switch restent minces au mieux, un chiffre record difficile à battre compte tenu de la maturité du marché des consoles.

Concernant le software, le top 20 des ventes de décembre a été dévoilé, avec la précision importante que les titres Nintendo mentionnés n’incluent pas les ventes digitales, contrairement aux autres titres. Les données totales englobent tous les jeux, accessoires, hardware et plus encore.

Le top des titres les mieux vendus sur Switch/Switch 2 pour sur décembre a également été révélé.