LEVEL-5 a diffusé une bande-annonce pour la deuxième mise à jour majeure gratuite d’Inazuma Eleven: Victory Road, intitulée « Ares & Fabled Seed DLC », prévue pour le 28 janvier.

Comme annoncé précédemment, cette mise à jour introduira de nouvelles fonctionnalités, notamment l’ouverture de la Route Ares dans le Mode Chronicle. Les joueurs pourront « profiter d’un drame footballistique enflammé mettant en scène des garçons et des filles visant le sommet absolu ».

LEVEL-5 distribuera également un objet spécial, la « Fabled Seed » (Graine Légendaire), permettant à chaque joueur d’améliorer un personnage de son choix au rang Fabled – la rareté introduite lors de la première mise à jour majeure gratuite. Cette graine offre donc la possibilité stratégique de booster instantanément un membre clé de l’équipe sans avoir à le débloquer via le gameplay traditionnel.

La Route Ares représente un ajout narratif conséquent au Mode Chronicle, élargissant l’univers d’Inazuma Eleven avec de nouvelles histoires centrées sur la compétition acharnée et les relations entre jeunes footballeurs déterminés. Cette expansion gratuite du contenu démontre l’engagement de LEVEL-5 à enrichir continuellement l’expérience pour les joueurs.

Inazuma Eleven: Victory Road est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch et PC via Steam. Cette stratégie de mises à jour gratuites substantielles permet au titre de maintenir une base de joueurs active tout en récompensant les fans fidèles avec du contenu additionnel sans coût supplémentaire.

L’arrivée de cette deuxième mise à jour majeure gratuite, seulement quelques mois après la première, suggère que LEVEL-5 a planifié une feuille de route de contenu ambitieuse pour soutenir Inazuma Eleven: Victory Road sur le long terme, potentiellement avec d’autres mises à jour à venir dans les mois suivants.