Pokémon Co. clôture janvier 2026 avec un événement excitant : Palarticho (anglais : Sirfetch’d ; japonais : ネギガナイト Negigaknight), rejoindra Pokémon UNITE le 30 janvier 2026. Un premier aperçu visuel du Pokémon a été dévoilé, mais les détails concernant ses mouvements et capacités restent à révéler. Nul doute que davantage d’informations sur l’arrivée de Palarticho seront communiquées dans un avenir proche.

Dans Pokémon UNITE, les Dresseurs du monde entier convergent vers l’île Aeos pour participer aux Combats Unite. Ces affrontements opposent deux équipes de 5 dans des batailles où l’objectif consiste à marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe s’avère crucial : les joueurs et leurs coéquipiers doivent vaincre les Pokémon sauvages, monter en niveau et faire évoluer leurs Pokémon partenaires, tout en mettant K.O. les Pokémon de l’équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Mettre son travail d’équipe à l’épreuve permet de remporter la victoire.

Les Dresseurs peuvent personnaliser l’apparence de leurs Pokémon avec les Holowear. Grâce à une technologie spéciale développée utilisant l’énergie Aeos, ils habillent leurs Pokémon dans une variété de tenues holographiques, avec de nouveaux styles arrivant régulièrement.

Les Attaques Unite libèrent la véritable puissance des Pokémon. Ces mouvements inédits, uniquement possibles durant les Combats Unite, permettent de renverser même les situations les plus désespérées. Les joueurs souhaitant prouver leurs compétences peuvent participer aux matchs classés, gagnant des points en grimpant dans le classement mondial.