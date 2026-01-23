Nintendo a annoncé la date du prochain Nintendo Direct consacré à Super Mario Galaxy Le Film : rendez-vous ce dimanche 25 janvier 2026. Il s’agira du deuxième Direct dédié à cette suite Illumination attendue en salles le 3 avril 2026.

Lors du précédent Direct, nous avions découvert que Bowser Jr. et Rosalina feraient partie du casting. Depuis, quelques clips et teasers ont été diffusés, et dans une récente interview, Chris Pratt, la voix de Mario dans les films, a teasé que davantage de personnages reconnaissables feraient leur apparition dans cette suite.

Le Direct sera diffusé sur YouTube et sur le site web de Nintendo aux horaires suivants :

Amérique du Nord : 6h PST / 7h MST / 8h CST / 9h EST

Royaume-Uni/Irlande : 14h GMT

Europe : 15h CET / 16h EET

Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 1h (lundi) AEDT

Nintendo précise que cette présentation n’inclura aucune information sur des jeux vidéo, se concentrant exclusivement sur un aperçu du film Super Mario Galaxy. Les fans peuvent s’attendre à découvrir de nouvelles séquences, probablement des révélations sur le casting élargi et potentiellement des détails sur l’intrigue de ce second volet animé.