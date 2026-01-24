Le vétéran de Nintendo Hideki Konno a quitté l’entreprise après 40 ans de service ayant produit des jeux vidéo iconiques. Konno a apparemment pris sa retraite de la société basée à Kyoto en juillet 2025, et il a débuté comme designer et directeur assistant sur des jeux Nintendo adorés tels que Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3. L’annonce vient seulement d’être partagée sur la page Facebook officielle d’Hideki, Nintendo n’ayant pas encore fait de déclaration publique concernant son départ.

Cette nouvelle s’inscrit dans une série de départs récents chez Nintendo. Il y a peu, Doug Bowser annonçait qu’il quittait son poste de président de Nintendo of America, et plus tôt cette semaine, nous apprenions que le développeur Nintendo de longue date Kensuke Tanabe se séparait également de l’entreprise.

Drôle de coïncidence puisque Konno et Tanabe étaient très proches : ils sont arrivés chez Nintendo en même temps en 1987, tous deux débutant leur carrière avec Doki Doki Panic/Super Mario Bros. 2. Les deux hommes ont façonné Nintendo pendant près de quatre décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’industrie.

Hideki Konno était producteur et ancien group manager de Nintendo EAD 1, et il a travaillé sur d’innombrables franchises majeures pour Nintendo au fil des ans. Konno est probablement plus connu pour son travail sur les franchises Mario Kart et Nintendogs, mais il a également joué un rôle majeur dans la 3DS, aidant à créer des expériences comme StreetPass et SpotPass. Plus récemment, Konno travaillait sur les efforts mobiles de Nintendo.

Voici une liste non-exhaustive de ses contributions monumentales :

Réalisateur d’Ice Hockey

Créateur de la map de Super Mario World

Co-créateur de Super Mario Kart

Co-créateur de Yoshi’s Island

Réalisateur de Luigi’s Mansion

Responsable du hardware Nintendo 3DS

Créateur du StreetPass

A supervisé le développement de la majorité des Mario Kart jusqu’au 8

A terminé sa carrière en supervisant la division mobile

Depuis 2015, Hideki Konno était en charge des jeux mobiles de Nintendo. Il a produit les titres suivants :

Super Mario Run

Fire Emblem Heroes

Animal Crossing: Pocket Camp

Dragalia Lost

Dr. Mario World

Mario Kart Tour

L’intérêt de Nintendo pour les jeux mobiles s’est définitivement refroidi ces dernières années, ce qui explique peut-être pourquoi Konno a estimé que le moment était venu de partir vers le coucher du soleil. Avec la stratégie mobile de Nintendo ralentissant considérablement et la Switch 2 accaparant désormais l’attention de l’entreprise, le rôle de Konno avait naturellement évolué.

Konno est un nom énorme dans les couloirs de Nintendo, et ses contributions au hardware et software de l’entreprise sont indéniables. Bien que Konno soit parti de Nintendo, le travail qu’il a accompli sur les titres Nintendo sera rappelé pendant des décennies à venir. Son héritage vivra à travers les millions de joueurs qui continuent de profiter des franchises et fonctionnalités qu’il a contribué à créer, de Mario Kart au StreetPass en passant par Luigi’s Mansion.

Nous souhaitons à Hideki Konno une retraite bien méritée après quatre décennies de dévouement exceptionnel à l’innovation ludique et à la magie Nintendo.