À quelques mois de sa sortie en salles, The Super Mario Galaxy Movie s’offre une deuxième bande-annonce, révélée à l’occasion d’un Nintendo Direct dédié au film. Ce nouveau trailer met clairement Yoshi à l’honneur, personnage très attendu qui n’apparaissait pas dans la première vidéo officielle. Sa présence avait toutefois déjà été évoquée par plusieurs fuites, désormais confirmées par Nintendo.

Au-delà de Yoshi, cette nouvelle bande-annonce permet également d’apercevoir Baby Mario et Baby Luigi, dont le rôle exact reste encore à préciser. Le film multiplie aussi les clins d’œil à l’univers Mario, notamment à travers l’apparition de différents power-ups, comme la transformation en grenouille, ainsi que d’autres références destinées aux fans de longue date, à l’image du Super Scope de la Super Nintendo. Nintendo a parallèlement dévoilé l’affiche officielle du film, longtemps gardée secrète, qui met en scène Yoshi aux côtés d’un large ensemble de personnages emblématiques de la franchise.

The Super Mario Galaxy Movie est un film d’animation produit par Illumination et Nintendo, et constitue la suite directe de The Super Mario Bros. Movie, sorti en 2023 et qui avait dépassé les 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales. Comme pour le premier opus, Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination, et Shigeru Miyamoto, représentant de Nintendo, occupent le rôle de co-producteurs. Le film est financé conjointement par Universal Pictures et Nintendo, Universal assurant également la distribution mondiale. La réalisation est de nouveau confiée à Aaron Horvath et Michael Jelenic, tandis que Matthew Fogel signe le scénario. La musique est une nouvelle fois composée par Brian Tyler.

Initialement prévue pour le 3 avril 2026, la sortie du film a été avancée au 1er avril 2026 aux États-Unis ainsi que dans de nombreux autres territoires. Au Japon, The Super Mario Galaxy Movie sortira en salles le 24 avril 2026, avec une diffusion prévue dans le reste du monde au cours du mois d’avril 2026. Cette nouvelle bande-annonce confirme l’ambition du projet et l’importance accordée à l’univers Galaxy, tout en mettant en avant l’un des personnages les plus appréciés de la licence.