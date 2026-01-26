Koei Tecmo a confirmé qu’Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau a dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde. Cette information provient des données financières clés du troisième trimestre de l’entreprise, où le titre est listé avec une note précisant « plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde » en version traduite.

Lancé exclusivement sur Switch 2 le 6 novembre 2025, le jeu raconte l’histoire de la Guerre de l’Emprisonnement référencée dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il reste encore du chemin à parcourir pour surpasser Hyrule Warriors : L’Ère du fléau sur Switch qui a atteint 4 millions d’exemplaires vendus, mais il faut garder à l’esprit la base installée beaucoup plus importante de la Switch comparée à la Switch 2.

Ce million représente un excellent départ, d’autant plus remarquable que le titre n’est disponible que sur Switch 2. Depuis son lancement en novembre, Les Chroniques du Sceau grimpe régulièrement dans les ventes totales avec un démarrage solide, se maintenant dans le top 20 de divers classements de ventes. Le mois dernier, le président de Koei Tecmo, Yoichi Erikawa, avait qualifié le jeu de succès à un degré qui l’avait apparemment soulagé. Ces chiffres expliquent désormais cette réaction.

Le boost des ventes Switch 2 durant les fêtes a apporté une vague fraîche de fans de Zelda, dont beaucoup ont décidé de tenter Les Chroniques du Sceau. Bien qu’il ne soit pas le premier jeu exclusif Switch 2 à atteindre ce jalon, il s’agit néanmoins d’une réalisation notable.

Les plans pour créer Les Chroniques du Sceau se sont concrétisés rapidement pour Koei Tecmo et Nintendo. Le producteur Yosuke Hayashi a proposé l’idée après avoir joué à Tears of the Kingdom durant le week-end suivant immédiatement son lancement, démontrant la réactivité des deux entreprises.

Dans Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, le destin de l’ancien Hyrule est en jeu. Les joueurs se tiennent aux côtés de la Princesse Zelda alors que les forces obscures du Roi Démon Ganondorf déferlent sur le royaume et assistent au début de ce chapitre jusqu’alors non raconté de l’histoire d’Hyrule menant ultimement aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Le Roi Rauru et la Princesse Zelda doivent mener une défense désespérée contre une invasion déterminant le sort du royaume. La survie même d’Hyrule et de son peuple repose sur le courage des héros prêts à s’unir contre la légion de Ganondorf. L’aventure présente divers personnages incluant de nouveaux visages comme Calamo, un Korogu bruyant errant dans Hyrule à la recherche d’un endroit où s’enraciner, et le Golem Mystérieux capable de se transformer et de prendre les airs.