AQUAPLUS a révélé dans le dernier numéro de Weekly Famitsu qu’Utawarerumono: Shiro e no Michishirube sortira sur PlayStation 5, Switch 2 et PC via Steam le 28 mai 2026 au Japon au prix de 8 580 yens. Cette date coïncide avec la sortie de la version Switch 2 de Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, et un double pack regroupant les deux titres sera proposé pour ceux qui souhaitent acquérir l’ensemble en un seul achat.

Le président d’AQUAPLUS, Naoya Shimokawa, a précisé dans une interview publiée sur Famitsu.com que l’aventure principale devrait nécessiter environ 35 heures pour les joueurs qui écoutent intégralement les doublages et lisent attentivement les textes, tandis que ceux qui lisent plus rapidement pourront boucler le jeu en 20 à 25 heures. Le titre comprendra environ 100 nouvelles compositions musicales et utilisera une version améliorée du système de combat de Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, basé sur l’Action Ring qui représente l’ordre des actions, avec de nouvelles fonctionnalités et des perfectionnements.

Présenté par le studio comme le point culminant de tout ce que la série Utawarerumono a proposé, ce nouvel opus se distingue du reste de la franchise par son gameplay orienté JRPG traditionnel avec combats au tour par tour, s’éloignant de la formule visual novel agrémentée de tactical RPG des précédents épisodes. Le jeu mêlera exploration, narration riche et affrontements stratégiques. Des captures de gameplay en développement ont montré des zones explorables, des scènes de dialogues et des combats.

L’histoire reprend les événements de Monochrome Mobius et réunit les quatre héros principaux : Oshtor, Shunya, Mikazuchi et Munechika. Tous reviendront avec leurs doubleurs originaux mais arboreront cette fois des designs plus adultes, révélés lors du livestream d’AQUAPLUS avec des comparaisons frappantes par rapport à leurs apparences précédentes. L’illustration clé servant de jaquette contient un clin d’œil à Kuon de Mask of Deception, la pose de Shunya reprenant un visuel emblématique de l’héroïne.

Le synopsis plonge les joueurs dans le grand État de Yamato, une terre gouvernée par un empereur considéré comme un dieu vivant. Grâce à Oshtor, Mikazuchi, Munechika et Shunya, l’assaut de l’État ennemi d’Arva Shulan a été repoussé et les jours paisibles de Yamato ont été restaurés. Cependant, une ombre d’inquiétude enveloppe progressivement Yamato tandis que d’étranges phénomènes surgissent en divers endroits. Des événements apparemment sans lien convergent vers un point unique, trois trajectoires se chevauchent et un nouveau voyage commence. Les protagonistes ignorent encore qu’au terme de ce périple les attend un poteau indicateur menant vers ce qui sera chanté, dans un berceau enveloppé de brume blanche pure où le temps du sommeil touche à sa fin.

Initialement prévu pour fin 2025, Shiro e no Michishirube a été repoussé à 2026. La commercialisation occidentale n’a pas encore été confirmée par AQUAPLUS, récemment racheté par Yuke’s.