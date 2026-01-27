Nintendo a révélé les jeux Virtual Boy qui rejoindront le catalogue Nintendo Classics sur Switch 2 et Switch. Le service Nintendo Switch Online + Expansion Pack accueillera cette nouvelle collection le 17 février 2026, permettant aux abonnés de redécouvrir une bibliothèque longtemps restée inaccessible.

Sept titres seront disponibles dès le lancement le 17 février : Galactic Pinball, 3D Tetris, Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land, The Mansion of Innsmouth, GOLF et Red Alarm. Cette sélection initiale offre un panorama varié des genres qui composaient le catalogue de la console stéréoscopique de Nintendo.

La liste s’étoffera courant 2026 avec l’arrivée de neuf jeux supplémentaires. Parmi eux figurent Mario Clash, Mario’s Tennis, Jack Bros, Space Invaders Virtual Collection, Vertical Force, Virtual Bowling et V-Tetris. Deux titres inédits viendront compléter cette sélection : Zero Racers et D-HOPPER, deux jeux qui n’avaient jamais été commercialisés à l’époque du Virtual Boy. Leur inclusion représente une opportunité unique de découvrir des productions perdues de l’histoire vidéoludique de Nintendo.

Nintendo a également annoncé l’ajout ultérieur d’une fonctionnalité permettant de changer la couleur de l’écran. Cette option devrait arriver plus tard dans l’année 2026, offrant aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience au-delà du rouge monochrome caractéristique du Virtual Boy original.

Un trailer de présentation de l’application Virtual Boy – Nintendo Classics a été diffusé pour accompagner ces annonces, donnant un aperçu de ces jeux remasterisés pour les plateformes modernes.