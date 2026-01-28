FZ: Formation Z confirmé sur Nintendo Switch 2 pour le 21 mai 2026

City Connection et Granzella ont révélé aujourd’hui que FZ: Formation Z sortira sur Nintendo Switch 2 le 21 mai 2026. Ce shoot’em up à défilement latéral représente une refonte complète du titre emblématique de Jaleco sorti en 1984, avec des graphismes et un design sonore modernisés.

Formation Z renaît pour l’ère moderne tout en restant fidèle au gameplay classique et aux contrôles intuitifs permettant de basculer entre les formes Robot et Vol. Cette version introduit de nouvelles armes et actions inédites pour enrichir l’expérience d’origine.

Le gameplay repose sur la transformation en temps réel de l’Ixpel entre les modes terrestre et aérien, aussi longtemps que l’énergie le permet. Les joueurs peuvent choisir la forme Robot pour dominer le sol avec des attaques au corps-à-corps et des tirs de précision, ou la forme Vol pour traverser le champ de bataille à des vitesses foudroyantes. Cinq vastes missions peuvent être parcourues librement, permettant de tracer son propre chemin vers la victoire.

Le système de personnalisation s’articule autour de l’Usine, où les points FZ gagnés en mission permettent de débloquer de nouveaux Ixpel et objets cosmétiques. La puissance de feu se renforce en équipant des modules dans quatre emplacements disponibles. Les joueurs peuvent construire un Ixpel bien équilibré sans faille ou spécialiser une caractéristique jusqu’à son extrême limite. Le changement de pièces, les différentes couleurs et les autocollants offrent une liberté totale dans la création d’un style personnel.

Une fois une mission terminée, le mode Score Attack se débloque. Les joueurs peuvent défier individuellement chaque mission pour battre leur record personnel, les meilleurs scores étant enregistrés pour chaque zone. La machine entièrement personnalisée permet de réécrire les livres de records.

Des archives étendues documentent le parcours à travers les batailles. Le War Record suit le nombre total d’ennemis vaincus, les comptes de sorties pour chaque Ixpel et plus encore. L’Enemy Data constitue une encyclopédie détaillée de chaque ennemi abattu. La Galerie débloque des illustrations époustouflantes en remplissant des conditions spécifiques en jeu. Plus les combats s’accumulent, plus l’héritage se construit.

Au Japon, le jeu sera disponible en versions physique et numérique sur PlayStation 5 et Switch 2. La version Switch 2 sera livrée sur une cartouche de jeu complète. L’édition standard coûtera 5 940 yens sur Switch 2 et 4 840 yens sur PlayStation 5. Une édition limitée à 13 750 yens sur PlayStation 5 et 14 850 yens sur Switch 2 comprendra une figurine en plastique 1/250 « ABX-01 Ixpel Innocence », un code de déblocage anticipé pour l’unité additionnelle « R-9Aix Extra Arrow », un code de téléchargement de la bande-son officielle et un boîtier d’édition limitée. L’édition numérique coûtera 4 400 yens sur toutes les plateformes.

FZ: Formation Z sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store le même jour.

Compile Heart et le co-créateur de Megami Tensei annoncent Villion: Code sur PS5, Switch 2, PS4 et Nintendo Switch

Compile Heart a officialisé Villion: Code, le nouveau « school RPG » récemment teasé par Kouji Okada, co-fondateur d’ATLUS et co-créateur des séries Megami Tensei et Persona, selon le dernier numéro de Weekly Famitsu. Le jeu sortira sur PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4 et Switch le 25 mai 2026 au Japon.

Les tarifs des éditions physiques s’établissent comme suit : l’édition standard coûtera 8 580 yens sur PlayStation 5 et Switch, et 9 680 yens sur Switch 2. L’édition limitée sera proposée à 10 780 yens sur PlayStation 5 et Switch, contre 11 880 yens sur Switch 2. Enfin, l’édition collector atteindra 17 380 yens sur PlayStation 5 et Switch, et 18 480 yens sur Switch 2. La version PlayStation 4 sera uniquement disponible en téléchargement numérique. Le contenu précis de chaque édition n’a pas encore été dévoilé.

L’univers de Villion: Code plonge les joueurs dans un futur proche, au sein d’une ville universitaire construite sur une île flottante dans la baie de Tokyo. Dans ce cadre à la fois familier et inquiétant, étudiants et professeurs ont été transformés en monstres qui errent librement, semant le chaos. Cette thématique évoque directement les univers des jeux Persona avec ses concepts de jeunesse, d’institutions et de corruption du quotidien par l’irruption du surnaturel, bien que Villion: Code semble privilégier l’exploration et l’action plutôt que les relations sociales.

Sur le plan du gameplay, Compile Heart propose une approche atypique du dungeon crawler classique. Les donjons générés de manière procédurale prennent la forme d’environnements tubulaires sans plafond, permettant un mouvement à 360 degrés dans toutes les directions. Cette structure évoque le jeu d’arcade classique Gyruss tout en explorant des expérimentations modernes en matière de verticalité et de liberté de mouvement. Le système de combat est décrit comme du « real-time speed action », laissant entrevoir une approche dynamique orientée vers l’action et la mobilité plutôt que le tour par tour traditionnel, marquant une séparation nette avec la formule Persona.

L’équipe créative aligne plusieurs figures majeures de l’âge d’or d’ATLUS. Kouji Okada occupe le poste de producteur du projet. Tadashi Satomi, scénariste connu pour Persona: Revelations et Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment, s’occupe du scénario. Tsukasa Masuko, compositeur historique de Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei et Shin Megami Tensei II, prend en charge la musique. Ilya Kuvshinov, character designer reconnu pour son style contemporain et ses collaborations dans l’animation et le jeu vidéo, conçoit les personnages. Le casting vocal comprend Kengo Kawanishi, Aimi, Shunsuke Takeuchi, Atsushi Tamaru, Aoi Nagatsuki et Asami Shimoda, tandis que FRAM interprète le thème principal.

Une compilation de sept jeux rétro Ren & Stimpy annoncée

Limited Run Games a confirmé l’arrivée de Ren & Stimpy: Happy, Happy, Joy, Joy Collection sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Cette compilation rassemble sept titres 8-bit et 16-bit mettant en vedette les personnages emblématiques de Nickelodeon.

La collection comprend les jeux suivants : The Ren and Stimpy Show: Space Cadet Adventures (Game Boy), The Ren and Stimpy Show: Veediots! dans ses versions SNES et Game Boy, The Ren and Stimpy Show: Buckeroo$! pour NES et SNES, The Ren and Stimpy Show: Time Warp (SNES) et The Ren and Stimpy Show: Fire Dogs (SNES).

La compilation se concentrant principalement sur les jeux Ren & Stimpy sortis sur plateformes Nintendo, certains titres en sont absents. Quest for the Shaven Yak sur Game Gear et Master System ainsi que Stimpy’s Invention sur Mega Drive et Genesis ne figurent pas dans la sélection, ce dernier étant généralement considéré comme le meilleur jeu de la licence.

Le package intégrera des fonctionnalités d’émulation modernes incluant le rembobinage, la sauvegarde rapide, ainsi qu’un lecteur musical et un musée contenant des illustrations. Les précommandes ouvertes débuteront le 30 janvier sur le site de Limited Run Games et se poursuivront jusqu’au 1er mars.

Trois éditions seront disponibles. L’édition standard en boîte coûtera 34,99 dollars. L’édition Classic à 69,99 dollars sera présentée dans un boîtier imitant une cassette VHS et contiendra un steelbook à l’intérieur. Enfin, l’édition Collector à 109 dollars comprendra tout le contenu de l’édition Classic ainsi qu’un poster, une collection de répliques de mini-cartouches, cinq cartes à échanger, une bande-son sur CD, un diorama en acrylique et six « crazy caps » ressemblant à des Pogs.

Le jeu de puzzle-aventure « Helix: Descent N Ascent » désormais prévu sur Switch pour le Q2 2026

Le studio indépendant belge Badass Mongoose accélère la cadence en vue du lancement de son puzzle-aventure atmosphérique Helix: Descent N Ascent. Le titre était initialement prévu sur Switch l’année dernière, mais cette sortie n’a manifestement pas eu lieu. La nouvelle date cible se situe quelque part au deuxième trimestre 2026, espérons que les choses se concrétisent cette fois.

Helix: Descent N Ascent arbore un style artistique monochrome puisant son inspiration dans les comics indépendants noir et blanc des années 1980, les mangas des années 1990 et les bandes dessinées franco-belges des années 1970. Le jeu explore un univers évoquant la dichotomie entre lumière et ténèbres. Avec la musique atmosphérique de Jim Guthrie, compositeur pour Sword and Sorcery, Nobody Saves The World et Below, l’ensemble promet un voyage artistique mémorable.

L’aventure plonge les joueurs dans le monde oublié d’Helix, où d’anciens pouvoirs s’éveillent en eux. Les joueurs devront débloquer et combiner des capacités incarnées pour percer les mystères d’une civilisation perdue. L’histoire défie l’esprit et l’âme des joueurs qui descendent dans ce récit tout en résolvant des énigmes complexes pour s’élever vers la lumière d’un nouveau jour.

Le joueur se réveille dans un monde terne, sombre et désincarné. Bien que généralement seul, il rencontre bientôt un autre être qui lui ressemble trait pour trait, sauf que ce dernier semble toujours en désaccord avec lui. L’identité de ce doppelgänger et ses intentions, ami ou ennemi, constituent l’un des mystères centraux du jeu.

La progression révèle de nouveaux pouvoirs permettant d’interagir de manière significative avec l’environnement et de résoudre les nombreuses énigmes. Le système unique de mix-and-match permet de combiner ces pouvoirs lors de l’exploration des terres désolées d’Helix. Le jeu propose une réflexion profonde sur l’identité, la solitude et les relations, tissant chaque mystère et souvenir d’une existence passée avec des fils personnels, culturels et spirituels.

L’expérience narrative ne passe pas par les mots mais par des visuels noir et blanc époustouflants, des décors 2D vivants, des peintures évocatrices et une musique atmosphérique puissante. Helix a été conçu et développé avec la musique incroyable de Jim Guthrie en tête. La partition transporte le joueur aux confins d’un univers onirique, serein et étrange.

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Nekotokage Games a annoncé l’arrivée de Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition sur Nintendo Switch 2. Waku Waku Games assurera la publication du titre ce printemps 2026.

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition est un roguelike dans le style Mystery Dungeon. Les fans de cette série pourraient donc être séduits par cette proposition.

Il s’agit d’un remaster affiné du jeu originellement sorti en mars 2020, bénéficiant de graphismes améliorés et de systèmes perfectionnés. Tous les visuels, incluant les personnages, les donjons, les objets et l’interface utilisateur, ont été entièrement refaits.

Le gameplay repose sur un système au tour par tour typique des Mystery Dungeon. Chaque fois que le joueur effectue une action, les autres monstres agissent également. La progression dans le donjon s’effectue ainsi selon ce principe de tours alternés.

Durant l’aventure, les joueurs rencontreront des monster girls. Il sera possible de leur offrir des boissons, de se lier d’amitié avec elles ou de les défier dans une épreuve de force. Si elles reconnaissent la valeur du joueur, elles deviendront des alliées de confiance.

L’histoire débute lorsque le personnage principal, un aventurier, se retrouve soudainement piégé à l’intérieur d’une mystérieuse barrière. Selon Tarte, un monstre rencontré dans le village de départ, le seul moyen de s’échapper consiste à vaincre le Tower Mage qui réside dans la Tour du Retour. Vaincre le mage, briser la barrière et s’échapper en toute sécurité constituent les objectifs de cette aventure mystérieuse qui ne fait que commencer.