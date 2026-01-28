Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition, une version améliorée du succès sandbox aventure, est disponible en téléchargement dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2. Cette édition constitue également une mise à niveau gratuite pour tous les propriétaires existants du jeu sur Nintendo Switch.

Optimisée pour exploiter la puissance de la Nintendo Switch 2, Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition propose une fidélité graphique améliorée avec des perfectionnements apportés à l’éclairage, aux ombres, aux effets d’eau et aux particules. Le jeu tourne désormais jusqu’à 60 images par seconde pour une expérience de jeu plus fluide.

Le support coopératif en ligne amélioré permet désormais jusqu’à 8 joueurs d’explorer ensemble les souterrains, soit deux fois plus que dans la version Nintendo Switch originale. Les joueurs utilisant encore la version Nintendo Switch originale peuvent rejoindre cette coopération à 8 joueurs lorsqu’ils se connectent à un monde hébergé par un joueur sur Nintendo Switch 2.

Core Keeper est un sandbox minier primé se déroulant dans une caverne ancienne regorgeant de créatures, de trésors, de bibelots et de secrets. Les joueurs partent à l’aventure seuls ou explorent avec des amis en coopération en ligne, récoltant des reliques et rassemblant des ressources pour construire leur base, fabriquer des outils avancés et découvrir un vaste monde souterrain débordant d’aventures dans ce monde oublié depuis longtemps et regorgeant de mystères inexplorés.