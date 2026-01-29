ANTONBLAST a reçu la mise à jour « The End » le 18 décembre 2025 sur Steam, mais l’équipe de développement avait prévenu que la version Nintendo Switch serait déployée à une date ultérieure. Cette date est enfin arrivée : « The End » sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier et sera gratuite, comme promis lors de la campagne Kickstarter.

Les grandes nouveautés de la mise à jour

1. Nouveau contenu narratif et défis

Quatre nouveaux combats de boss : Faisant partie du « Démon Corp », ces affrontements permettent d’accéder à leur grand événement en avance. Ces boss ont été conçus par des supporters de la campagne Kickstarter ayant le grade de « Mi-Boss Designer » et « Super Designer ».

Le Grand Tournoi : La Course aux Boss : Un défi consistant à affronter les neuf boss principaux à la suite sans mourir une seule fois. Une récompense spéciale attend les vainqueurs.

Les Épreuves Citron Vert : À débloquer après avoir vaincu tous les boss. Le but : récupérer tous les citrons verts d’une pièce avant la fin du temps imparti pour obtenir le « Citron du Souvenir » et d’autres récompenses.

2. Deux nouveaux modes de jeu

Un mode Difficile : Tous les niveaux et les boss deviennent plus ardus. Il se débloque dès que vous terminez le premier niveau.

Le Stage Rush Mode : Un défi de vitesse où il faut traverser 12 niveaux et 8 boss le plus rapidement possible. Pour le débloquer, il faut battre le dernier boss du jeu et accomplir une action supplémentaire non détaillée par les développeurs.

3. Interactions et détails inédits

Nouvelles discussions : Il sera possible de discuter avec Danton et Nina (les personnages mariés) dans le hub. Danton, le personnage à la peau verte et à la tenue bleue souvent en train de réparer quelque chose, commentera vos performances si vous l’avez « aperçu et fracassé » dans un niveau.

Refonte audio : La bande-son et le travail sonore ont été entièrement retravaillés pour une expérience plus agréable. Des sons ont été ajoutés à des objets auparavant silencieux.

Nouveaux « Babioles » (Trinkets) : De nouveaux objets à collectionner qui offrent une perspective différente sur le jeu, sans pour autant aider à le terminer.

Nouvelles bombes de peinture : 16 nouvelles couleurs s’ajoutent à la palette, portant le total à 110 bombes de peinture pour personnaliser les protagonistes. Certaines couleurs existantes ont été renommées.

4. Corrections, optimisations et internationalisation

Correction de bugs : Un « bon nombre » de bugs ont été résolus, notamment ceux qui pouvaient bloquer le joueur dans certains niveaux.

Améliorations gameplay et graphiques : De nombreux réglages ont été apportés pour optimiser les interactions et rendre les graphismes plus agréables, en corrigeant certains problèmes de superposition entre premier et second plan.

Nouvelles langues : Le jeu débloque le support pour le Français, l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien, le Portugais, l’Espagnol d’Amérique latine et le Portugais du Brésil .

Ajout de codes de triche : Des codes de triche ont été intégrés au jeu.

Cette mise à jour, dense en contenu, conclut le développement principal d’Antonblast sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 28 janvier.

Source : Summitsphere sur X/Twitter