Squirrel with a Gun est un jeu d’action-aventure et de tir dont la sortie sur Nintendo Switch 2 est prévue pour le 18 novembre 2025. Il sera disponible sur l’eShop au prix de 19,99 €.

Le jeu est développé par le studio Dee Dee Creations. Ce studio indépendant s’est fait connaître par Squirrel with a Gun avec sa petite équipe de trois personnes seulement. Le studio a travaillé sur le projet depuis 2022, étonnamment le jeu a été inspiré par Yakuza qu’il expliquerait par le côté loufoque et sérieux à la fois de la série.

Le titre est édité par Maximum Entertainment France (anciennement connu sous le nom de Maximum Games). Basé en France, cet éditeur est un leader de la distribution et de l’édition de jeux vidéo, spécialisé dans la mise en avant de titres indépendants et de licences populaires sur consoles.

Un gun, un écureuil et des glands, plus rien ne t’arrête

L’histoire est très simple : vous êtes un écureuil qui tombe par hasard dans une base secrète en voyant un gland doré, si convoité par tout écureuil. Vous essayez de l’obtenir et, en le récupérant, un agent secret essayant de vous stopper fait tomber son arme. Vous voilà alors un écureuil armé d’un flingue, prêt à tout pour obtenir des glands dorés !

Le jeu est, évidemment, absurde. Vous êtes un écureuil qui peut sauter, s’accrocher à des poteaux et les grimper. Vous pouvez aussi monter sur les ennemis pour utiliser des techniques mortelles, tuant instantanément quiconque se mettra sur votre chemin. Comme le nom du jeu l’indique, vous pouvez obtenir des flingues : vous commencerez avec un pistolet tout simple, puis votre arsenal s’agrandit au fur et à mesure. Vous pourrez faire plusieurs sauts grâce au recul de vos balles, ce qui permet à chaque tir d’effectuer un saut supplémentaire. Lorsque vous utilisez toutes les munitions d’une arme, elle n’est pas rechargée automatiquement. Soit vous utilisez l’un de vos chargeurs (dont vous pourrez en avoir plusieurs en trouvant des améliorations), soit vous trouvez un point de ravitaillement de munitions. Il y aura 12 armes différentes à utiliser et quelques gadgets en plus ; chaque arme propose un saut différent lorsque vous essayez de faire un saut dans les airs. Si vous tirez dans la tête d’un ennemi, il se retrouvera dans un état de faiblesse et vous pourrez lui faire une « fatalité », ce qui le tuera instantanément.

Chaque arme propose une « fatalité » unique, en tuant un ennemi de cette manière ça vous donnera plus de glands qu’en tuant des ennemis de façon traditionnelle. Les glands sont la monnaie du jeu : vous pourrez acheter, dans diverses parties du HUB, des armes, des moyens de transport, etc. Vous pourrez également obtenir des vêtements que vous trouverez dans des coffres, des valises en accomplissant un objectif secondaire, ou juste en les trouvant, ils sont soit purement esthétiques soit ils vous donneront une capacité comme résister aux explosions des mines terrestres.

Vous rencontrerez souvent des situations absurdes. Par exemple, un simple PNJ humain que vous croisez peut vouloir vous prendre en photo ; deux choix s’offrent alors à vous : soit vous le laissez faire et il vous donnera gentiment des glands, soit vous le braquez avec votre arme pour qu’il vide ses poches jusqu’au dernier gland.

Ce genre de situation est fréquente, mais le jeu propose aussi des événements plus spécifiques : vous pouvez accéder à un terrain de football américain rempli de joueurs. Si vous frappez dans le ballon, ils se mettront à courir pour le récupérer. En revanche, si vous réussissez à l’emmener jusqu’aux cages adverses, ils entreront dans une rage folle et vous attaqueront. En les éliminant, vous obtiendrez un casque de football américain en récompense. Ce genre d’événement est nécessaire pour gagner des glands d’or ou des costumes, lesquels sont indispensables pour progresser et terminer le jeu.

Enfin, il y aura plusieurs zones dans le jeu qui se trouveront sur diverses parties du HUB et qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. Chacune de ces zones aura des icônes de glands d’or et de tee-shirts, pour savoir ce qui vous reste à faire pour la terminer, sans vous indiquer précisément ce qu’il faut faire. Si vous bloquez sur une zone, il suffira de monter sur un poteau avec un drapeau qui vous donnera un indice et vous indiquera où il faut vous diriger pour obtenir ce que vous convoitez.

Vous pourrez trouver des moyens de transport par les mers, par les airs et par la terre, ce qui vous permettra d’accéder à certaines zones ou juste de vous déplacer plus vite, tout en éliminant les ennemis sur votre passage. Ça évite de courir, surtout que notre écureuil n’est pas très rapide et que ça prend un temps important de voyager entre les différentes zones si vous n’utilisez aucun transport.

Finalement, parlons des ennemis. Ce sont le plus souvent des agents secrets avec des color swaps, possédant diverses armes pour vous zigouiller. Pour le reste, ce sont de simples humains qui voudront votre peau pour une raison ou une autre.

Il y a également des boss, étonnamment. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont tout aussi absurdes. Ils ne devraient pas vous poser trop de problèmes ; vous serez juste un peu confus face à leurs patterns sans queue ni tête, avant de vous reprendre et de les massacrer sans trop de difficulté.

La prise en main est un peu étonnante au début, mais vous devriez facilement vous y faire peu importe l’arme que vous utiliserez.

Pas si beau pour les bonnes raisons

Visuellement, le jeu n’est pas super beau, sans être réellement moche non plus ; il ressemble à tous ces jeux bac à sable au budget limité auxquels on peut penser, comme Goat Simulator par exemple. Malgré tout, le titre utilise très bien ce côté un peu « cheap » pour rendre les situations rencontrées hilarantes. Avec son moteur physique absurde, parfait pour se défouler et amocher vos ennemis, cette exploitation du côté décalé lui permet de briller un peu, donc il ne faut pas s’attendre à une claque, elle n’arrivera jamais.

Les décors rappellent la vie de tous les jours, mais avec une bonne dose de n’importe quoi : vous vous retrouverez ainsi dans une maison remplie de lave, une autre avec un salon de cow-boy ou encore une base d’agents secrets. Vous voyagerez vraiment dans un voisinage un peu spécial.

Les animations sont, elles aussi, assez « cheap », mais cela permet souvent de vous tirer un sourire devant l’absurdité de ce que vous venez de voir. Vous sentirez que si le jeu était plus beau, cela pourrait presque gâcher la blague des développeurs. Par exemple, se retrouver face à un mec dans un tank colossal, tout ça pour tirer sur un écureuil et qu’il s’agit d’un agent portant un uniforme où l’on peut lire « Daddy » dessus… c’est simplement formidable.

Dans l’ensemble, c’est sympa, mais ça n’enlève pas que le jeu ne sera pas un must have pour ses graphismes.

Un sound design d’enfer pour une musique passable

Les musiques sont pas mal : quand c’est calme, on a de la musique classique, puis quand un combat démarre, la musique se dynamise sous les coups du petit écureuil. Cela permet de sublimer le sound design, qui reste la partie la plus importante ; entre vos tirs, vos assassinats au corps à corps ou vos déplacements de ninja écureuil, ça rend le tout sympa. Les thèmes principaux ont un style épique pour les moments d’action, des musiques humoristiques pour souligner l’absurdité des situations et de la musique classique dans les moments quelconques.

Malgré tout, ça peut devenir un peu lassant, surtout que certaines musiques reviennent assez souvent. Certains morceaux sont oubliables et se font dépasser par le sound design au vu du bordel auditif que ça peut devenir.

Le sound design est très inspiré, que ce soit pour votre écureuil, les PNJ qui jubilent à vous voir, les sauts sur les objets ou juste les ennemis qui tentent de vous attaquer. C’est bête, c’est fun et ça marche, donc pourquoi s’en plaindre ? Encore une fois, à la longue, ça peut être un tantinet répétitif.

Une solide durée de vie pour un jeu bac à sable

Votre aventure semblera passer à toute vitesse, et heureusement, puisque faire n’importe quoi c’est sympa, mais l’histoire tient sur un post-it, ce qui ne donne pas matière à se recycler. Vous devrez obtenir 30 glands d’or pour atteindre le boss de fin, sachant qu’il y a 80 glands d’or dans la totalité du jeu, vu que les mises à jour disponibles sur les autres consoles sont présentes d’office. Donc vous aurez le jeu de base, le contenu de Ratatoskr, Varmint, Gravity Gun, Pride Street et même un mode photo pour ceux qui le voudront bien.

Si vous faites absolument tout le contenu de base (fin de base + toutes les mises à jour), vous devriez en avoir pour 9h à 10h, et si vous visez le 100 %, ça tiendra plutôt dans les 12h et plus. Pour cela, il faut obtenir les 80 glands d’or ainsi que les 45 éléments de personnalisation, les améliorations de munitions et tous les spots pour débloquer des armes, véhicules et autres. Le jeu fonctionne avec des sauvegardes manuelles, tout en sachant qu’il y a des sauvegardes automatiques, mais elles ne sont pas toujours régulières. Malheureusement, nous avons rencontré à deux reprises des crashs du jeu, ce qui peut être frustrant quand vous n’avez pas pensé à sauvegarder depuis un moment.