SEGA a annoncé aujourd’hui que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage débarquera sur Nintendo Switch 2 le 26 mars 2026, marquant les débuts de la célèbre série de combat 3D sur une plateforme Nintendo. Les précommandes sont désormais ouvertes et une bêta ouverte débutera le 18 février prochain.

Cette version définitive intègre le cross-play complet, permettant des affrontements en ligne compétitifs entre joueurs Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu bénéficie également du rollback netcode, de nouveaux mouvements et combos, de mises à jour d’équilibrage et d’améliorations significatives apportées au mode entraînement.

Les joueurs désireux d’essayer le jeu en avant-première pourront participer à la bêta ouverte Nintendo Switch 2 qui démarrera le 18 février. Ce test se concentrera sur les serveurs réseau et les performances du cross-play avec les autres plateformes disponibles. Un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour accéder à cette bêta sur Switch 2.

Les précommandes numériques et physiques sont disponibles dès maintenant. Tout acheteur d’une édition Nintendo Switch 2 du jeu, qu’elle soit numérique ou physique, recevra gratuitement l’objet de personnalisation Sega Hardware « Genesis », inspiré du légendaire matériel SEGA. Cet élément de personnalisation numérique peut être équipé par les 19 personnages de base du jeu.

L’édition numérique 30th Anniversary à 49,99 euros comprend le jeu de base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, le DLC Legendary Pack, le DLC Yakuza Series Collaboration Pack, le Virtua Fighter 30th Anniversary Swimsuit Costume Set, la Soundtrack Collection, les Ranking Titles et des artworks de pré-production de Virtua Fighter. Une édition numérique standard est également disponible en précommande à 19,99 euros. Chaque pack DLC payant inclus dans l’édition 30th Anniversary sera proposé individuellement à l’achat numérique lors du lancement.

L’édition physique à 49,99 euros contient le même contenu que l’édition 30th Anniversary. Cette version inclura un poster double face à l’intérieur du boîtier, présentant la jaquette de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage d’un côté et celle du Virtua Fighter original de l’autre.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.