Artiste démon légendaire, Kazuma Kaneko de Persona et Shin Megami Tensei Fame, présente son dernier projet sur consoles

Le développeur japonais Colopl a annoncé aujourd’hui le TSUKUYOMI de KAZUMA KANEKO pour la Nintendo Switch. TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO combine les éléments de combat stratégique d’un RPG de construction de deck, l’exploration d’un donjon de tour roguelike et les illustrations créatives de la légende de l’industrie, Kazuma Kaneko, dans une expérience palpitante exclusive à la famille de consoles Nintendo Switch. TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO sera disponible sous forme numérique sur le Nintendo Switch eShop le 23 avril 2026 au prix public conseillé de €24.99.

Dans TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO, l’histoire se déroule au sein de « THE HASHIRA », un gratte-ciel ultramoderne dominant la région de la baie de Tokyo. Les joueurs incarnent quatre chasseurs Jinma alors qu’ils se frayent un chemin à travers les étages infestés de démons de The HASHIRA. Il a été bouclé par une barrière placée par Noriko Tomi, la propriétaire des lieux. Chacun des quatre chasseurs possède son propre style de jeu, permettant aux joueurs de personnaliser et d’équiper différents decks en fonction de la situation.

TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO est un tout nouveau titre, né de TSUKUYOMI – The Divine Hunters, sorti en 2025 pour les plateformes mobiles et PC. Cette version renaissante de TSUKUYOMI comprend un tout nouveau personnage, des éléments d’histoire étendus, une interface utilisateur mise à jour, un gameplay rééquilibré et de nouvelles illustrations de cartes de Kazuma Kaneko, ainsi que 3 600 cartes choisies en collaboration avec la communauté du jeu original. Les cartes de retour ont été créées par un modèle d’IA générative appelé AI KANEKO, qui générerait un nouvel art formé sur les œuvres de Kazuma Kaneko, basé sur les actions et les décisions des joueurs dans le jeu original. TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO pour Nintendo Switch est un titre hors ligne et n’utilise pas l’IA générative pour créer de nouvelles cartes.

« Lorsque l’IA générative a émergé, j’ai eu le désir, en tant qu’artiste, de créer quelque chose avec cette nouvelle technologie, de la même manière que l’art numérique évoluait à partir du stylo et du papier », a déclaré Kazuma Kaneko de Colopl.

« À mesure que ce désir prenait forme, nous avons créé et lancé TSUKUYOMI : The Divine Hunter, un jeu doté d’une IA entraînée sur mes illustrations, permettant aux joueurs de créer des cartes uniques en jouant. » Grâce à l’IA, j’avais l’impression de pouvoir me connecter avec tout le monde dans le monde et je me demandais si nous pouvions utiliser ces cartes pour créer quelque chose de nouveau. Le résultat est TSUKUYOMI DE KAZUMA KANEKO, un jeu spécial né de la connexion entre vous tous et moi grâce à l’IA.

TSUKUYOMI : The Divine Hunter pour mobile et PC a commencé à prendre fin et ne sera plus pris en charge à compter du 21 avril 2026 à 23h00 (heure du Pacifique). Les joueurs peuvent importer trois cartes sélectionnées au hasard dans leur liste de favoris de la version mobile et PC du jeu vers la version Nintendo Switch en se connectant à TSUKUYOMI – The Divine Hunters et en générant un code d’accès unique. Veuillez vous connecter à l’application TSUKUYOMI – The Divine Hunters pour des informations complètes.