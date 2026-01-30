On vous propose une petite vidéo maison de Core Keeper, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Creusez, construisez, combattez et cultivez des plantes afin d’élucider le mystère de l’ancien Noyau.

Attiré par une mystérieuse relique lors d’une exploration, vous vous réveillez dans une ancienne caverne regorgeant de créatures, de ressources et d’objets étranges. Arriverez-vous à survivre dans ce monde souterrain ?

Exploitez des reliques et des ressources pour construire votre base, fabriquer un nouvel équipement, survivre et alimenter le Noyau. Combattez d’immenses monstres et découvrez des secrets cachés. Cultivez des plantes, inventez de nouvelles recettes et explorez un monde souterrain généré procéduralement dans cette aventure ouverte pour 1 à 8 joueurs.

Explorez une immense grotte aux ressources infinies. Exploitez des minerais, découvrez des cristaux, fossiles et objets cachés, et survivez dans un monde souterrain généré procéduralement.

Explorez des biomes et combattez des créatures dans un vaste écosystème souterrain. Parcourez un monde sombre et affrontez des monstres gigantesques afin de mettre la main sur les objets nécessaires pour résoudre le mystère du Noyau.

Personnalisez votre personnage et fabriquez des objets, des protections et de l’équipement pour vous aventurer toujours plus loin dans les cavernes. Fabriquez une pioche pour exploiter des ressources, construisez des ponts pour franchir des lacs souterrains, et posez des torches pour éclairer les ténèbres qui vous entourent.

Plantez les graines ramassées lors de vos aventures et trouvez le coin de pêche parfait pour attraper une myriade de poissons uniques. Combinez les produits de vos cultures et de votre pêche dans le chaudron et découvrez de délicieuses recettes aux effets inattendus.

Travaillez ensemble pour récolter des ressources, combattre, cultiver des plantes, fabriquer des objets et survivre. Spécialisez-vous dans un rôle pour aider vos amis explorateurs à dompter l’environnement hostile.