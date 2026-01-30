« Dear me, I was… » avait initialement été lancé exclusivement sur Switch 2 en juillet dernier, mais les possesseurs de Switch pourront bientôt découvrir le titre. Arc System Works a confirmé une sortie Switch le 12 février 2026, accompagnée d’une nouvelle bande-annonce « accolades ».

« Dear me, I was… » est une aventure interactive permettant de profiter d’une histoire tissée avec de magnifiques visuels, fusionnant le style aquarelle vibrant de Taisuke Kanasaki, directeur artistique d’Another Code et Hotel Dusk, avec la technologie de rotoscopie. Les personnages réalistes sont destinés à émouvoir profondément les joueurs.

Dans cette histoire, les joueurs revivront la vie d’une certaine femme. Ils expérimenteront joie, tristesse et croissance à travers sa vie ordinaire et humble, témoins de l’histoire qu’elle tisse dans une existence interconnectée avec les autres.

Le jeu se présente comme une aventure interactive courte et simple. Il s’agit d’un titre sans texte avec des éléments interactifs simples, permettant de découvrir le récit de la vie d’une femme en moins d’une heure de jeu. L’histoire est racontée à travers de magnifiques visuels combinant l’esthétique riche en aquarelle de Taisuke Kanasaki et la technologie de rotoscopie.

La chanson thème « Strange Journey », accompagnée de nombreuses bandes sonores impressionnantes, enrichit encore davantage le récit. La musique thématique mémorable et les sons apaisants participent pleinement à l’expérience narrative proposée par cette aventure interactive contemplative.