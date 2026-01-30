Pour le plus grand malheur de ceux qui espéraient une salve d’annonces ambitieuses incluant potentiellement le prochain Mario 3D, le prochain Direct ne devrait présenter aucun jeu first-party de Nintendo. NatetheHate vient de préciser que l’émission supposée tomber le 5 février sera un Partner Showcase plutôt qu’un Nintendo Direct traditionnel.

NatetheHate, un leaker reconnu comme fiable concernant les informations Nintendo, a affirmé qu’un Nintendo Direct est effectivement prévu pour la première semaine de février. Le jour exact reste incertain, bien que le 5 février ait été évoqué. Une confusion subsiste quant à la nature de l’événement, mais le leaker a finalement précisé dans une mise à jour du 29 janvier qu’il s’agirait d’un Nintendo Direct: Partner Showcase plutôt qu’un Nintendo Direct classique.

Un Partner Showcase met en avant les projets des développeurs tiers pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. De quoi tout de même y confirmer quelques informations, comme des portages de Clair Obscur et Metaphor Re Fantazio, et espérer quelques surprises. Nintendo n’a pas encore officiellement annoncé de nouveau Nintendo Direct ou Partner Showcase.

La plupart des fans de Nintendo savent que la firme organise habituellement un Nintendo Direct en février. De nombreuses discussions ont circulé ces dernières semaines concernant l’arrivée imminente d’un Direct traditionnel. Dans les semaines précédant généralement un Nintendo Direct, Nintendo partage des actualités surprises sur les réseaux sociaux concernant divers jeux, et cela s’est effectivement produit récemment. Nintendo a partagé une mise à jour surprise pour Donkey Kong Country Returns HD, annoncé un Tomodachi Life: Living the Dream Direct, et organisé un The Super Mario Galaxy Movie Direct le week-end dernier. Bien que ces éléments ne confirment pas officiellement qu’un Direct soit prévu pour la semaine prochaine, les signes convergent dans cette direction.