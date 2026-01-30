Le RPG musical au tour par tour People of Note sortira également sur Switch 2 aux côtés des versions précédemment annoncées pour PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) en 2026, ont annoncé l’éditeur Annapurna Interactive et le développeur Iridium Studios.

Le casting vocal complet a également été révélé. Cadence, la protagoniste pop star doublée par Heather Gonzalez avec les parties vocales interprétées par LEXXE, réalise après avoir été éliminée du Noteworthy Song Contest que son numéro solo pourrait ne pas suffire pour convaincre les juges. En partant former son groupe, elle se retrouve rapidement prise dans des événements bien plus grandioses et dangereux qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Fret, doublé par Jason Charles Miller, est le vétéran qui a tout vu, un rockeur classique prototypique qui regrette son ancien groupe et vit une vie de soliste à Durandis, le Royaume du Rock and Roll. Synthia, doubléе par Erika Ishii avec les parties vocales d’Amanda Angeles, est l’introverti extraverti, normalement calme et reclus même avec ses amis les plus proches, mais qui abandonne cette persona devant les platines tout en nourrissant des doutes sur sa renommée méritée.

Vox, doublé par Mansa « Wakil » Wakili, vit dans l’ombre de sa mère. Fils de Caliq, le régent de Pyre, il est calme, logique et pense que la musique rap devrait être plus qu’un simple combat, mais apprendra que parfois il faut se battre pour protéger ce qu’on aime. Cerrin, doublé par Marwan Salama, est un peu maladroit, poli et respectueux, mais possède une part enfouie qui ne rechigne pas à contourner les règles pour une bonne cause.

Arc, doublé par Alex Boniello, est intelligent, parfois charmeur et révolté face à toute injustice en apparence, mais porte intérieurement les cicatrices émotionnelles d’une enfance de prodige peu orthodoxe dans un environnement oppressif. Toujours avec un soupçon de sourire narquois, Arc en sait toujours un peu plus qu’il ne le laisse paraître.

Sharp ♯, doublé par Joe Zieja, est fantastiquement égocentrique et snob, convaincu que la musique des années 80, et sa musique en particulier, devrait être le modèle de toute musique. Il est transparemment faux, un « homme du peuple » qui ne supporte pas les gens. En tant que manager de Smolder, le boys band le plus en vue de Chordia, il semble avoir des motivations cachées.

Anthony, doublé par Griffin Burns, est le leader de Smolder, le boys band en tête des charts de Chordia. Figure la plus reconnaissable de la pop, beau, sûr de lui et étrangement inconscient, il détient également la Clé Chordienne de Note, un artefact très intéressant mais qui pour lui n’est qu’un accessoire de tenue.

Lasso, doublé par Sean Kenin Elias-Reyes avec les parties vocales de Drew Rider Smith, est le leader robuste et bagarreur du Homestead, nation de la musique country. Leader convaincant à la présence imposante, Lasso n’apprécie pas nécessairement la violence mais comprend que parfois il n’y a pas d’autre choix.

Martell, doublée par Debra Wilson, est la seconde du Homestead et une adversaire redoutable. Femme mature qui prend ses racines country au sérieux, belle et dangereuse, elle manie la politesse du Homestead comme un scalpel aiguisé avec pour devise familiale « Bless Your Heart ».

Annette, doublée par Erica Lindbeck avec les parties vocales d’Elizabeth Zharoff, est la diva des divas, chanteuse principale de l’Archaia Grand Opera, une institution plus ancienne que l’histoire complète de la plupart des nations. Bien qu’étant l’une des chanteuses les plus talentueuses musicalement de tout Note, elle ne rêverait jamais de monter sur scène sans ses perles porte-bonheur.

Dans ce RPG musical, les joueurs rejoignent Cadence qui recrute des musiciens pour former un groupe et devenir une star à travers le monde de Note, voyageant via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d’autres. Cependant, la Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en secret pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir.

People of Note propose des combats inédits au tour par tour où chaque affrontement est un numéro musical interactif et évolutif enchaînant des attaques rythmées en temps réel qui mélangent les genres. Le jeu comprend des cinématiques musicales complètes présentant une variété de styles musicaux, des combats rythmés où attaquer en suivant le tempo inflige davantage de dégâts, des affrontements dynamiques où la musique changeant en temps réel oblige à adapter les attaques, et la possibilité de mélanger les genres en combinant les styles musicaux uniques des membres du groupe.

Les joueurs explorent le vaste monde de Note où chaque style musical est représenté par un environnement et une culture uniques, s’aventurent dans des donjons colorés fourmillant d’énigmes et d’ennemis, et peuvent personnaliser entièrement l’expérience en désactivant les énigmes ou ajustant la difficulté des combats selon leurs préférences.