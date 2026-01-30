Le classement Famitsu de la semaine 4 de l’année 2026, couvrant la période du 19 au 25 janvier, confirme la domination de la Nintendo Switch 2 sur le marché japonais, tant du côté des ventes de jeux que du hardware. Cette semaine est marquée par une nouvelle entrée majeure en tête du classement, avec Final Fantasy VII Remake: Intergrade sur Switch 2 qui s’impose directement à la première place. Le titre de Square Enix, lancé le 22 janvier 2026, s’est écoulé à 23 428 exemplaires en quelques jours, signant un démarrage solide pour cette version.

Derrière lui, Mario Kart World continue son impressionnante carrière. Toujours deuxième, le jeu affiche 13 812 ventes supplémentaires et porte son total à plus de 2,79 millions d’unités, confirmant son statut de valeur sûre du catalogue Nintendo Switch 2. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition complète le podium avec 11 605 ventes, malgré une forte baisse par rapport à la semaine précédente, tandis que la version originale sur Nintendo Switch reste extrêmement solide avec plus de 8,35 millions d’exemplaires cumulés.

La semaine est également marquée par plusieurs nouvelles entrées. Dynasty Warriors: Origins sur Switch 2 débute à la cinquième place avec 8 580 ventes, tandis que Un:Logical sur Nintendo Switch s’installe juste derrière avec 7 907 exemplaires écoulés. Pokémon Legends Z-A continue de performer sur les deux supports, la version Switch 2 dépassant désormais le million d’unités cumulées, tandis que la version Switch approche les 1,6 million.

Globalement, le top 30 reflète une cohabitation quasi équilibrée entre Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec respectivement 15 et 14 titres classés, contre un seul jeu sur PlayStation 5. Les licences Nintendo dominent largement le classement, de Mario Kart 8 Deluxe à Super Smash Bros. Ultimate, en passant par Minecraft, Splatoon 3 ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild en version Switch 2.

Rang Plateforme Jeu Ventes semaine Ventes cumulées 1 NS2 Final Fantasy VII Remake: Intergrade 23 428 NEW 2 NS2 Mario Kart World 13 812 2 792 701 3 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition 11 605 42 977 4 NSW Animal Crossing: New Horizons 10 070 8 353 179 5 NS2 Dynasty Warriors: Origins 8 580 NEW 6 NSW Un:Logical 7 907 NEW 7 NS2 Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition 7 496 1 072 570 8 NSW Pokémon Legends: Z-A 7 385 1 595 038 9 NS2 Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition 6 313 256 111 10 NSW Momotaro Dentetsu 2 5 845 308 057 11 NS2 Kirby Air Riders 5 609 486 100 12 NSW Minecraft 4 476 4 137 976 13 NS2 Donkey Kong Bananza 3 969 469 115 14 NSW Mario Kart 8 Deluxe 3 889 6 535 680 15 NS2 Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition 3 439 156 469 16 NSW Super Mario Party Jamboree 2 924 1 475 765 17 NSW Super Smash Bros. Ultimate 2 714 5 872 246 18 NSW Nintendo Switch Sports 2 523 1 692 108 19 NS2 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 2 138 166 430 20 NSW Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics 1 950 1 474 208 21 NS2 Dragon Quest I & II HD-2D Remake 1 663 146 793 22 NSW Ring Fit Adventure 1 630 3 771 045 23 NSW Splatoon 3 1 591 4 511 501 24 PS5 Ghost of Yotei 1 525 206 607 25 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 1 467 149 105 26 NS2 Tamagotchi Plaza – Switch 2 Edition 1 466 95 883 27 NSW Dragon Quest I & II HD-2D Remake 1 433 329 479 28 NS2 Kirby and the Forgotten Land – Switch 2 Edition 1 372 56 623 29 NSW Tamagotchi Plaza 1 230 228 402 30 NS2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition 1 228 52 934

Du côté du hardware, la Nintendo Switch 2 confirme son excellente dynamique. Avec 72 086 unités vendues sur la semaine, elle progresse par rapport à la précédente et porte son total à plus de 4,23 millions de consoles écoulées. La Nintendo Switch classique, bien qu’en net recul sur un an, reste présente avec 17 515 ventes hebdomadaires et dépasse désormais les 36,5 millions d’unités cumulées. La PlayStation 5, toutes versions confondues, se maintient autour des 9 766 ventes sur la semaine, tandis que les Xbox Series et la PlayStation 4 ferment la marche avec des volumes très limités.