Je vous propose de faire le point des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.
Les sorties de la semaine :
Nintendo Switch 2:
- Card-en-Ciel – Nintendo Switch 2 Edition
- Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition
- Dispatch – Nintendo Switch 2 Edition
- Grid Legends – Deluxe Edition
- Run for Money: Hunter VS Hunter – Which Side Will You Win With
Nintendo Switch :
- 20 in 1 Family Games Mega Collection
- Astro Party EX
- Black Border 2
- Blocks Ahoy
- Card Quest
- Celestial Ascent
- Century of Anticipation
- Chrono Ark Deluxe Edition
- Countless Army
- Crosak
- Crystal Vale: Dino Escape
- Dark Auction
- Dispatch
- Drop Pop
- Dusk Index: Gion
- Ebola Village
- Eggconsole Wonderland of Carbuncle MSX2
- Escape from Ever After
- Escape Game R00M09
- Escape Game the Museum of Memories
- Fighting Force Collection
- Forest Simulator 2026: Mushroom Hunting
- Gradiently 2
- Guts ‘n Grunts Jr.
- Habitat Shapes
- Heroes Battle Awakening
- Horizon Drift Unlimited 2026
- HyperDot
- I Hate This Place
- Knight Castle Defender
- Legacy of Shnaus – Horror Room Escape
- Long Run 2
- Luna and the Dreams
- Mage Battle Arena
- Maid of Salvation
- Majotori
- Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan
- Offroad Rally Racing
- Quick Whiskers
- Run for Money: Hunter VS Hunter – Which Side Will You Win With
- Running Fable Petite Party
- Ship Simulator Ocean Fishing
- Simpli Casa
- Sparkle & Umbra
- The Palace on the Hill
- The Perfect Pencil
- The Rite of Lilium
- Tropicalia
- Ultimate Ride Jumps Collection
- Wash Cleaner Simulator
Les promotions de la semaine :
Il y a 724 promos sur Nintendo Switch 1 et 1 promo sur Nintendo Switch 2 cette semaine !
Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.
Nintendo Switch 2 :
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|Hogwarts Legacy
|59,99€
|-50%
|29,99€
|16-févr
Nintendo Switch :
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|Almost There: The Platformer
|8,19€
|-88%
|0,99€
|23-févr
|Arcade Machine: Gopher’s Revenge
|2,49€
|-60%
|0,99€
|28-févr
|Bridge Constructor: The Walking Dead
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Cube Merge 2048
|2,99€
|-67%
|0,99€
|17-févr
|Dead Dungeon
|4,99€
|-80%
|0,99€
|23-févr
|Drawngeon: Dungeons of Ink and Paper
|4,99€
|-80%
|0,99€
|23-févr
|Drink More Glurp
|8,89€
|-89%
|0,99€
|26-févr
|Football Kicks
|3,99€
|-75%
|0,99€
|08-févr
|Funny Bunny Adventures
|4,99€
|-80%
|0,99€
|23-févr
|Gigapocalypse
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Grizzland
|4,99€
|-80%
|0,99€
|12-févr
|Grood
|4,99€
|-80%
|0,99€
|23-févr
|Gurgamoth
|8,91€
|-89%
|0,99€
|23-févr
|Helheim Hassle
|16,79€
|-94%
|0,99€
|26-févr
|Hidden Cats in Paris
|2,99€
|-67%
|0,99€
|08-févr
|Hidden Paws
|3,99€
|-75%
|0,99€
|08-févr
|Hidden Paws Mystery
|3,99€
|-75%
|0,99€
|08-févr
|I, Zombie
|4,99€
|-80%
|0,99€
|28-févr
|Midnight Evil
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Negative: The Way of Shinobi
|4,99€
|-80%
|0,99€
|23-févr
|Pancake Bar Tycoon
|4,99€
|-80%
|0,99€
|28-févr
|Paper Wars: Cannon Fodder Devastated
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Paradox Error
|4,99€
|-80%
|0,99€
|12-févr
|Pity Pit
|4,99€
|-80%
|0,99€
|12-févr
|Rift Racoon
|4,99€
|-80%
|0,99€
|12-févr
|Sheep Patrol
|2,49€
|-60%
|0,99€
|28-févr
|Slide Stories: Neko’s Journey
|2,99€
|-67%
|0,99€
|08-févr
|Summer Paws
|3,99€
|-75%
|0,99€
|08-févr
|Super Cute Alien’s Adventure
|9,99€
|-90%
|0,99€
|28-févr
|Super Treasure Arena
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Swaps and Traps
|8,99€
|-89%
|0,99€
|23-févr
|Tardy
|9,99€
|-90%
|0,99€
|23-févr
|Timber Tennis: Versus
|1,99€
|-50%
|0,99€
|19-févr
|Yet Another Zombie Defense HD
|4,99€
|-80%
|0,99€
|28-févr
|Monument: Invasion
|9,99€
|-90%
|1,00€
|22-févr
|Green Game: TimeSwapper
|2,99€
|-66%
|1,01€
|23-févr
|Safety First!
|2,99€
|-66%
|1,01€
|23-févr
|Brunch Club
|12,99€
|-92%
|1,03€
|26-févr
|Caveblazers
|12,99€
|-92%
|1,03€
|26-févr
|Crypt of the Serpent King
|2,99€
|-65%
|1,04€
|27-févr
|O—O
|3,49€
|-70%
|1,04€
|23-févr
|Burn! SuperTrucks
|7,99€
|-86%
|1,11€
|25-févr
|TetroMosaic, UnicorN
|6,99€
|-84%
|1,11€
|22-févr
|The Bullet: Time of Revenge
|4,49€
|-75%
|1,12€
|23-févr
|In His Time
|5,75€
|-80%
|1,15€
|11-févr
|Colsword
|3,35€
|-65%
|1,17€
|28-févr
|Aerial_Knight’s Never Yield
|11,99€
|-90%
|1,19€
|23-févr
|Doodle Hunt: Halloween Rush
|3,99€
|-70%
|1,19€
|17-févr
|Doodle Hunt: Search Hidden Items
|3,99€
|-70%
|1,19€
|17-févr
|Mind Loop
|3,99€
|-70%
|1,19€
|17-févr
|PI.EXE
|5,99€
|-80%
|1,19€
|10-févr
|Pocket Mini Golf
|1,99€
|-40%
|1,19€
|28-févr
|The Inner World
|11,99€
|-90%
|1,19€
|23-févr
|The Bridge
|9,99€
|-88%
|1,22€
|23-févr
|Spooky Chase
|2,49€
|-50%
|1,24€
|08-févr
|Tinker Racers
|2,49€
|-50%
|1,24€
|08-févr
|Teslagrad Remastered
|9,75€
|-87%
|1,26€
|12-févr
|Fight Legends: Mortal Fighting
|12,99€
|-90%
|1,29€
|26-févr
|Give It Up! Bouncy
|9,99€
|-87%
|1,29€
|12-févr
|Tumblestone
|12,99€
|-90%
|1,33€
|23-févr
|Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition – The Card Warriors
|6,99€
|-80%
|1,39€
|23-févr
|Toolboy
|6,99€
|-80%
|1,39€
|23-févr
|Zombies ruined my day
|3,99€
|-65%
|1,39€
|27-févr
|Bridge Constructor Portal
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Bridge Constructor Ultimate Edition
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Cardaclysm: Shards of the Four
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Casual Challenge Players’ Club
|4,99€
|-70%
|1,49€
|12-févr
|Cats and Seek : Dino Park
|2,99€
|-50%
|1,49€
|08-févr
|Earth Atlantis
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Eyes: The Horror Game
|2,49€
|-40%
|1,49€
|28-févr
|Find the Text!
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|FLOWER SPINNER PUZZLE
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Hillbilly Doomsday
|4,99€
|-70%
|1,49€
|16-févr
|Hungry Brain Challenge!
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Mastho is Together
|4,99€
|-70%
|1,49€
|12-févr
|Missing Owner!
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Pixel Heroes: Mega Byte & Magic
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|QUIZ! Cat Proverbs Around the World
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Rage Among the Stars
|4,99€
|-70%
|1,49€
|12-févr
|Scarlet Hood and the Wicked Wood
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Sclash
|9,99€
|-85%
|1,49€
|12-févr
|Silenced: The House
|4,99€
|-70%
|1,49€
|16-févr
|Spot It Fast! Kids’ Difference Hunt
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Stickman’s Arena
|4,99€
|-70%
|1,49€
|12-févr
|Task Force Kampas
|5,99€
|-75%
|1,49€
|12-févr
|The Coma 2: Vicious Sisters
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|The Coma: Recut
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|The Inner World – The Last Wind Monk
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Tied Together
|14,99€
|-90%
|1,49€
|23-févr
|Turn it!
|2,99€
|-50%
|1,49€
|19-févr
|Where is the Culprit?
|2,49€
|-40%
|1,49€
|25-févr
|Why Pizza?
|4,99€
|-70%
|1,49€
|16-févr
|AMAZE!
|3,99€
|-60%
|1,59€
|28-févr
|Doodle Derby
|7,99€
|-80%
|1,59€
|23-févr
|Om Nom: Coloring, Toons & Puzzle
|3,99€
|-60%
|1,59€
|28-févr
|Pocket Pool
|3,99€
|-60%
|1,59€
|28-févr
|Puzzle Book
|3,99€
|-60%
|1,59€
|28-févr
|Retrace: Memories of Death
|7,99€
|-80%
|1,59€
|12-févr
|Robonauts
|3,99€
|-60%
|1,59€
|28-févr
|Annalynn
|4,99€
|-67%
|1,64€
|05-févr
|Highrise Heroes: Word Challenge
|6,99€
|-75%
|1,74€
|12-févr
|Quell
|6,99€
|-75%
|1,74€
|12-févr
|RunBean Galactic
|4,99€
|-65%
|1,74€
|12-févr
|Swapperoo
|6,99€
|-75%
|1,74€
|12-févr
|Zombie Derby 2
|4,99€
|-65%
|1,74€
|dans 33 heures.
|Behind The Screen
|8,99€
|-80%
|1,79€
|14-févr
|Breakpoint
|4,99€
|-64%
|1,79€
|23-févr
|Defoliation
|8,99€
|-80%
|1,79€
|14-févr
|Destruction
|8,99€
|-80%
|1,79€
|14-févr
|Outbuddies DX
|17,99€
|-90%
|1,79€
|23-févr
|Pooplers
|8,99€
|-80%
|1,79€
|23-févr
|Quadroids
|11,99€
|-85%
|1,79€
|12-févr
|Sweet Survivors
|2,99€
|-40%
|1,79€
|28-févr
|Treasure Drop
|2,99€
|-40%
|1,79€
|28-févr
|Urban Trial Playground
|14,99€
|-87%
|1,90€
|23-févr
|Urban Trial Tricky
|14,99€
|-87%
|1,90€
|23-févr
|Dustoff Z
|14,99€
|-87%
|1,94€
|12-févr
|Fantasy Friends
|14,99€
|-87%
|1,94€
|12-févr
|Pretty Girls Mahjong Solitaire – Green
|5,99€
|-67%
|1,97€
|12-févr
|The Forbidden Arts
|13,18€
|-85%
|1,97€
|28-févr
|#RaceDieRun
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|8 Ball Clash
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Acrylic Nails!
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Akane
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Amelia’s Garden
|9,99€
|-80%
|1,99€
|12-févr
|Aquapark io
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Ashwood Valley
|10,99€
|-82%
|1,99€
|08-févr
|ASMR Slicing
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Astro Miner
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Attack Hole
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Badland: Game of the Year Edition
|5,99€
|-67%
|1,99€
|23-févr
|Baking Time
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Behind Closed Doors: A Developer’s Tale
|4,99€
|-60%
|1,99€
|16-févr
|BIT.TRIP BEAT
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|BIT.TRIP CORE
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|BIT.TRIP FATE
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|BIT.TRIP FLUX
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|BIT.TRIP RUNNER
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|BIT.TRIP VOID
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Blackjack Hands
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Block Jam
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Box Align
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Brain Memory
|4,99€
|-60%
|1,99€
|14-févr
|BRAWL
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Bricky to Me
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Broken Universe – Tower Defense
|9,99€
|-80%
|1,99€
|10-févr
|Bucket Crusher
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Buffet Boss
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Car Cops
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Carbage
|14,99€
|-87%
|1,99€
|13-févr
|Cats on Streets
|3,99€
|-50%
|1,99€
|14-févr
|CHOP
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|City Takeover
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Clouds & Sheep 2
|9,99€
|-80%
|1,99€
|12-févr
|Coffee Crisis
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Coffee Pack
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Coin Rush
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Color Road
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Color Water Sort
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Comic Coloring Book – Complete Edition
|19,99€
|-90%
|1,99€
|08-févr
|Cooking
|11,99€
|-83%
|1,99€
|12-févr
|Cozy Memory
|9,99€
|-80%
|1,99€
|10-févr
|Crowd City
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Death’s Hangover
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Dentist Bling
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Dessert DIY
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Diamond Painting ASMR
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Dig Deep
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|DIY Makeup
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|DIY Paper Doll
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Dog’s Donuts
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Doll Dress Up
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Dr. Fetus’ Mean Meat Machine
|9,99€
|-80%
|1,99€
|23-févr
|Drawing Carnival
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Escape Doodland
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Farm It
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Farm Land
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Fit My Cat
|9,99€
|-80%
|1,99€
|08-févr
|FlipBook
|5,99€
|-67%
|1,99€
|13-févr
|Foot Clinic
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Football Mini Stars
|2,99€
|-33%
|1,99€
|08-févr
|For a Vast Future
|14,99€
|-87%
|1,99€
|08-févr
|Freaky Trip
|16,99€
|-88%
|1,99€
|12-févr
|Frozen Honey ASMR
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Fury Unleashed
|19,99€
|-90%
|1,99€
|28-févr
|Ghost Teen Escape from Limbo
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Giant Rush
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Golf Guys
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Hair Dye
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Heisting
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Helix Jump
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Hidden Paws Bundle
|7,99€
|-75%
|1,99€
|08-févr
|Hide ‘N Seek!
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Invirium
|7,99€
|-75%
|1,99€
|23-févr
|Jubilee
|9,99€
|-80%
|1,99€
|07-févr
|Kiki – A Vibrant 3D Platformer
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Koloro
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Light-It Up
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Lunch Box Ready
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Mana Spark
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Mangavania
|4,99€
|-60%
|1,99€
|16-févr
|Merge Master
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Milli & Greg
|3,99€
|-50%
|1,99€
|08-févr
|Mini Market Design
|8,99€
|-78%
|1,99€
|08-févr
|Mob Control
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Moe Waifu H
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Monster Survivors
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|MotoGP 19
|19,99€
|-90%
|1,99€
|11-févr
|MouseCraft
|9,99€
|-80%
|1,99€
|19-févr
|Multi Maze 3D
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|MXGP3 – The Official Motocross Videogame
|19,99€
|-90%
|1,99€
|11-févr
|Mystical Mixing
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|NachoCado
|9,99€
|-80%
|1,99€
|13-févr
|NCL: USA Bowl
|14,99€
|-87%
|1,99€
|08-févr
|Neodori Forever
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Neon On!
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Norman’s Great Illusion
|4,99€
|-60%
|1,99€
|16-févr
|One Strike
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Otherwar
|5,99€
|-67%
|1,99€
|23-févr
|Park Them All!
|4,99€
|-60%
|1,99€
|25-févr
|Parking Jam
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Pendula Swing – The Complete Journey
|9,99€
|-80%
|1,99€
|13-févr
|Pet Show
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Pocket Mini Golf 2
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Pocket Witch
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Pro Gymnast Simulator
|19,99€
|-90%
|1,99€
|08-févr
|Pudding Monsters
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Puff Up
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|PyroMind
|2,99€
|-33%
|1,99€
|23-févr
|Rage Swarm
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Rally Rock ‘N Racing
|9,99€
|-80%
|1,99€
|23-févr
|reky
|9,99€
|-80%
|1,99€
|10-févr
|Restaurant Cooking Simulator
|6,99€
|-72%
|1,99€
|14-févr
|Rigid Force Redux
|19,99€
|-90%
|1,99€
|23-févr
|Rimelands: Hammer of Thor
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Rivenaar’s Grove
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Rock ‘N Racing Off Road DX
|9,99€
|-80%
|1,99€
|23-févr
|Rogue Bit
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Sausage Wars
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Sculpt People
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Sky Caravan
|19,99€
|-90%
|1,99€
|14-févr
|SokoFrog
|4,99€
|-60%
|1,99€
|12-févr
|Space Cows
|7,99€
|-75%
|1,99€
|23-févr
|Space Pioneer
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Splatter – Zombiecalypse Now
|7,99€
|-75%
|1,99€
|23-févr
|Stacky Dash
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Stunt Kite Party
|9,99€
|-80%
|1,99€
|12-févr
|SturmFront – The Mutant War: Übel Edition
|9,99€
|-80%
|1,99€
|07-févr
|Sunseed Island
|10,99€
|-82%
|1,99€
|11-févr
|Super Hero Fight Club: Reloaded
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Super Sucker
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Syndrome
|24,99€
|-92%
|1,99€
|09-févr
|The Crisis Zone
|3,99€
|-50%
|1,99€
|14-févr
|The Nom
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Thief Puzzle
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Tiny Dragon Story
|12,99€
|-85%
|1,99€
|10-févr
|To Leave Deluxe Edition
|19,99€
|-90%
|1,99€
|10-févr
|Tower of Babel – no mercy
|9,99€
|-80%
|1,99€
|23-févr
|Tricky Taps
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Void Prison
|2,99€
|-33%
|1,99€
|23-févr
|Weeping Willow – Detective Visual Novel
|4,99€
|-60%
|1,99€
|16-févr
|Wildagotchi: Virtual Pet
|12,99€
|-85%
|1,99€
|08-févr
|Wind of Shuriken
|7,99€
|-75%
|1,99€
|12-févr
|Windscape
|19,99€
|-90%
|1,99€
|23-févr
|Wira & Taksa: Against the Master of Gravity
|16,99€
|-88%
|1,99€
|11-févr
|Wondershot
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Woodturning 3D
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Wreckin’ Ball Adventure
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Z Escape
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Zombie Blast Crew
|9,99€
|-80%
|1,99€
|28-févr
|Zombie Raft
|4,99€
|-60%
|1,99€
|28-févr
|Roller Katz BF: Episode 1
|4,00€
|-50%
|2,00€
|19-févr
|Amazing Superhero Squad
|6,99€
|-70%
|2,09€
|16-févr
|Drone Delivery Simulator
|6,99€
|-70%
|2,09€
|17-févr
|Faster Than Bolt
|6,99€
|-70%
|2,09€
|23-févr
|Gravity Rider Zero
|6,99€
|-70%
|2,09€
|28-févr
|The Inner World 1 + 2 Bundle
|20,99€
|-90%
|2,09€
|23-févr
|BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad
|8,55€
|-75%
|2,13€
|25-févr
|FRACTER
|5,99€
|-64%
|2,15€
|23-févr
|Beasties
|14,99€
|-85%
|2,24€
|12-févr
|Black Blood
|4,49€
|-50%
|2,24€
|19-févr
|INSTANT Chef Party
|14,99€
|-85%
|2,24€
|12-févr
|Kraken Odyssey
|14,99€
|-85%
|2,24€
|12-févr
|Akuto: Showdown
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Anime Girls: Highschool of Dead
|7,99€
|-70%
|2,39€
|17-févr
|Anime Girls: Sun of a Beach
|7,99€
|-70%
|2,39€
|17-févr
|Arcane Arts Academy
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Ball Blast
|5,99€
|-60%
|2,39€
|28-févr
|Barbarous: Tavern of Emyr
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|BROK: Natal Tail, A New Christmas Special
|2,99€
|-20%
|2,39€
|12-févr
|DIY Fashion Star
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Door Kickers
|11,99€
|-80%
|2,39€
|28-févr
|Evo Pop
|5,99€
|-60%
|2,39€
|28-févr
|Favela Zombie Shooter
|7,99€
|-70%
|2,39€
|17-févr
|Good Night, Knight
|11,99€
|-80%
|2,39€
|28-févr
|Infantry Attack
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Life Bubble
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Mini Trains
|5,99€
|-60%
|2,39€
|28-févr
|My Bakery Empire
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|My Horse Stories
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|PigShip and the Giant Wolf
|7,99€
|-70%
|2,39€
|23-févr
|Pocket Quest
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Real Cake Maker
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|REKT! High Octane Stunts
|5,99€
|-60%
|2,39€
|28-févr
|Shipped
|5,99€
|-60%
|2,39€
|28-févr
|Shopping Mall Girl
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Slime-san: Superslime Edition
|11,99€
|-80%
|2,39€
|23-févr
|Space Papers: Planet’s Border
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Stylist Girl
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Tharsis
|11,99€
|-80%
|2,39€
|28-févr
|The Alpha Wolf
|7,99€
|-70%
|2,39€
|17-févr
|Timothy and the Mysterious Forest
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Uboat Attack
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|Welcome to Primrose Lake
|7,99€
|-70%
|2,39€
|28-févr
|BUTCHER
|9,99€
|-75%
|2,49€
|19-févr
|Dogurai
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Hole io
|4,99€
|-50%
|2,49€
|28-févr
|Johnny Trigger: Sniper
|4,99€
|-50%
|2,49€
|28-févr
|Little Racer
|9,99€
|-75%
|2,49€
|23-févr
|Lunar Axe
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Mustache In Hell
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Om Nom: Run
|4,99€
|-50%
|2,49€
|28-févr
|One Step After Fall
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Silver Chains
|24,99€
|-90%
|2,49€
|23-févr
|Super Hiking League DX
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Undergrave
|4,99€
|-50%
|2,49€
|08-févr
|Vambrace: Cold Soul
|24,99€
|-90%
|2,49€
|23-févr
|Teslagrad 2
|19,50€
|-87%
|2,53€
|12-févr
|Boxing Champs
|8,50€
|-70%
|2,55€
|28-févr
|Aaero: Complete Edition
|12,99€
|-80%
|2,59€
|12-févr
|Andro Dunos II
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Beast Quest
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Crime O’Clock
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Curved Space
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Deer Drive Legends
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Ganryu 2 – Hakuma Kojiro
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|Gordian Quest
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|How 2 Escape
|12,99€
|-80%
|2,59€
|12-févr
|Saga of Sins
|19,99€
|-87%
|2,59€
|12-févr
|PopSlinger
|13,19€
|-80%
|2,63€
|08-févr
|Leo’s Fortune
|6,99€
|-62%
|2,65€
|28-févr
|Wild Pinball Bundle
|8,99€
|-70%
|2,69€
|23-févr
|CRAYON DINO
|5,50€
|-50%
|2,75€
|11-févr
|Dancing Dreamer
|6,99€
|-60%
|2,79€
|25-févr
|DungeonTop
|13,99€
|-80%
|2,79€
|28-févr
|Music Racer
|6,99€
|-60%
|2,79€
|16-févr
|Need a packet?
|6,99€
|-60%
|2,79€
|16-févr
|Press “A” to Party
|6,99€
|-60%
|2,79€
|25-févr
|Chef’s Tail
|11,49€
|-75%
|2,87€
|23-févr
|Panty Party
|14,59€
|-80%
|2,91€
|14-févr
|A Lost Note
|9,99€
|-70%
|2,99€
|12-févr
|AGENT 07- SPY REVENGE
|9,99€
|-70%
|2,99€
|10-févr
|Almost My Floor
|9,99€
|-70%
|2,99€
|16-févr
|Ants Empire Colony
|9,99€
|-70%
|2,99€
|08-févr
|Aspire: Ina’s Tale
|12,99€
|-77%
|2,99€
|23-févr
|ATONE: Heart of the Elder Tree
|14,99€
|-80%
|2,99€
|23-févr
|Auto Sport Racing Simulator
|9,99€
|-70%
|2,99€
|14-févr
|Beholgar
|9,99€
|-70%
|2,99€
|19-févr
|Blazing Beaks
|14,99€
|-80%
|2,99€
|23-févr
|Bonkies
|14,99€
|-80%
|2,99€
|19-févr
|Bus Simulator 2023: City Driver – Cruize Bus Edition
|13,99€
|-79%
|2,99€
|14-févr
|Car Detailing & Wash Simulator : Luxury Car Cleaner
|7,99€
|-63%
|2,99€
|08-févr
|Colt Canyon
|14,99€
|-80%
|2,99€
|23-févr
|Cozy Gardener Simulator
|11,99€
|-75%
|2,99€
|13-févr
|Cyber Car Seller Simulator
|7,99€
|-63%
|2,99€
|14-févr
|D.C.K.: Dock Chess King
|4,99€
|-40%
|2,99€
|09-févr
|DeadZone: Survival Ops Zombie Shooter
|7,99€
|-63%
|2,99€
|14-févr
|Dex
|19,99€
|-85%
|2,99€
|28-févr
|Dream
|9,99€
|-70%
|2,99€
|23-févr
|DRONE DELIVERY – FPV SIMULATOR
|9,99€
|-70%
|2,99€
|13-févr
|Editor’s Hell – Newspaper Story
|9,99€
|-70%
|2,99€
|09-févr
|Epistory – Typing Chronicles
|14,99€
|-80%
|2,99€
|28-févr
|Find-o’-Lantern
|5,99€
|-50%
|2,99€
|15-févr
|Flight Simulator Delivery: Cargo Business
|9,99€
|-70%
|2,99€
|14-févr
|Forklift Simulator 2023
|9,99€
|-70%
|2,99€
|17-févr
|Ghoulboy
|9,99€
|-70%
|2,99€
|19-févr
|Gunborg: Dark Matters
|14,99€
|-80%
|2,99€
|07-févr
|Hentai Sexy Girls : Splashes and Water
|9,99€
|-70%
|2,99€
|12-févr
|House Renovator Simulator
|7,99€
|-63%
|2,99€
|11-févr
|Internet Cafe Simulator 2025
|9,99€
|-70%
|2,99€
|17-févr
|Kotenok
|4,99€
|-40%
|2,99€
|12-févr
|Last Bloody Snack
|9,99€
|-70%
|2,99€
|09-févr
|Life in Terminal Simulator : Airport Adventures
|9,99€
|-70%
|2,99€
|14-févr
|Lumberhill
|12,49€
|-76%
|2,99€
|23-févr
|Mars Survivor
|5,99€
|-50%
|2,99€
|28-févr
|MEGALAN 11
|9,99€
|-70%
|2,99€
|16-févr
|Monstrix TCG Card Shop
|9,99€
|-70%
|2,99€
|17-févr
|My Memory of Us
|14,99€
|-80%
|2,99€
|19-févr
|Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime
|9,99€
|-70%
|2,99€
|10-févr
|Palland
|9,99€
|-70%
|2,99€
|08-févr
|POLICE BORDER CONTRABAND PATROL SIMULATOR
|9,99€
|-70%
|2,99€
|12-févr
|Port Logistics Simulator: Dockside Harbor Handling
|7,99€
|-63%
|2,99€
|12-févr
|Project Drift Japan Challenge
|7,99€
|-63%
|2,99€
|09-févr
|REAL ESTATE Simulator – FROM BUM TO MILLIONAIRE
|11,99€
|-75%
|2,99€
|09-févr
|Rock ‘N Racing Bundle Grand Prix & Rally
|19,99€
|-85%
|2,99€
|23-févr
|Runbow
|14,99€
|-80%
|2,99€
|23-févr
|SCP Foundation: Universe Horror
|9,99€
|-70%
|2,99€
|08-févr
|Scribblenauts Mega Pack
|29,99€
|-90%
|2,99€
|16-févr
|Skydiving Simulator: Wingsuit Flight
|7,99€
|-63%
|2,99€
|12-févr
|Spitlings
|14,99€
|-80%
|2,99€
|12-févr
|Sword of Glory
|14,99€
|-80%
|2,99€
|28-févr
|Swordbreaker: Origins
|9,99€
|-70%
|2,99€
|16-févr
|The Blogger: Pumpkins and Witches
|5,99€
|-50%
|2,99€
|14-févr
|Toon Toon Racing
|7,99€
|-63%
|2,99€
|08-févr
|Toy Cowboy Royale : RPG Dragon’s Challenge
|7,99€
|-63%
|2,99€
|11-févr
|Trüberbrook
|29,99€
|-90%
|2,99€
|23-févr
|Unit 4
|14,99€
|-80%
|2,99€
|28-févr
|VACUUM BALL
|4,99€
|-40%
|2,99€
|09-févr
|West Escape
|5,99€
|-50%
|2,99€
|28-févr
|What Lies in the Multiverse
|14,99€
|-80%
|2,99€
|23-févr
|What The Duck
|19,99€
|-85%
|2,99€
|23-févr
|Zombie Blocks: Pixel Shooter Gun
|6,99€
|-57%
|2,99€
|14-févr
|Alchemist Simulator
|12,49€
|-75%
|3,12€
|23-févr
|Ancient Islands
|12,49€
|-75%
|3,12€
|23-févr
|S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored
|12,49€
|-75%
|3,12€
|23-févr
|Block Buster Billy
|7,99€
|-60%
|3,19€
|28-févr
|Deleveled
|8,99€
|-64%
|3,24€
|23-févr
|Fantasy Friends: Under the Sea
|24,99€
|-87%
|3,24€
|12-févr
|FROGUE
|4,99€
|-35%
|3,24€
|08-févr
|INSTANT SPORTS All-Stars
|24,99€
|-87%
|3,24€
|12-févr
|Kids Vs Parents
|24,99€
|-87%
|3,24€
|12-févr
|MetroLand
|4,99€
|-35%
|3,24€
|08-févr
|Musashi vs Cthulhu
|4,99€
|-35%
|3,24€
|08-févr
|Willy’s Wonderland – The Game
|4,99€
|-35%
|3,24€
|08-févr
|WW2: Bunker Simulator
|12,99€
|-75%
|3,24€
|23-févr
|Children of Morta
|21,99€
|-85%
|3,29€
|22-févr
|Tales From The Arcade: Fartmania
|4,99€
|-33%
|3,34€
|11-févr
|Tales From The Arcade: Starship Murder
|4,99€
|-33%
|3,34€
|11-févr
|and Roger
|4,99€
|-30%
|3,49€
|11-févr
|Hole io & Candivity
|6,99€
|-50%
|3,49€
|28-févr
|Moorhuhn Invasion – Crazy Chicken Invasion
|6,99€
|-50%
|3,49€
|01-mars
|Moorhuhn Jump and Run ‘Traps and Treasures 2’
|6,99€
|-50%
|3,49€
|01-mars
|Moorhuhn Remake
|6,99€
|-50%
|3,49€
|01-mars
|Pixel Cross Stitch Color by Number
|6,99€
|-50%
|3,49€
|15-févr
|Snake.io
|7,99€
|-56%
|3,49€
|18-févr
|There’s No Santa
|6,99€
|-50%
|3,49€
|15-févr
|Ramp Car Jumping
|8,99€
|-60%
|3,59€
|25-févr
|30 Sport Games in 1
|24,99€
|-85%
|3,74€
|12-févr
|Arcade Game Zone
|24,99€
|-85%
|3,74€
|12-févr
|Darkwood
|14,99€
|-75%
|3,74€
|19-févr
|MotoGP 22
|24,99€
|-85%
|3,74€
|11-févr
|Once Upon a Jester
|14,99€
|-75%
|3,74€
|19-févr
|Project Warlock
|14,99€
|-75%
|3,74€
|24-févr
|QuietMansion1
|7,49€
|-50%
|3,74€
|27-févr
|Rock ‘N Racing Bundle 3 in 1
|24,99€
|-85%
|3,74€
|23-févr
|Ultra Mega Xtra Party Challenge
|24,99€
|-85%
|3,74€
|12-févr
|Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
|14,99€
|-75%
|3,74€
|19-févr
|Lyrica
|18,99€
|-80%
|3,79€
|14-févr
|Kao the Kangaroo
|29,99€
|-87%
|3,80€
|23-févr
|Teslagrad Power Pack Edition
|29,25€
|-87%
|3,80€
|12-févr
|God of Rock
|29,99€
|-87%
|3,89€
|12-févr
|HEROINE ANTHEM ZERO episode 1
|12,99€
|-70%
|3,89€
|23-févr
|In Celebration of Violence
|12,99€
|-70%
|3,89€
|19-févr
|Rustler
|29,99€
|-87%
|3,89€
|12-févr
|MasterChef: Learn to Cook!
|11,99€
|-67%
|3,90€
|28-févr
|Star Trek: Legends
|11,99€
|-67%
|3,90€
|28-févr
|35MM
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|Aircraft Evolution
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|Apple Knight 2
|7,99€
|-50%
|3,99€
|12-févr
|Archery Club
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Arise: A Simple Story – Definitive Edition
|19,99€
|-80%
|3,99€
|23-févr
|AVICII Invector
|19,99€
|-80%
|3,99€
|12-févr
|Base Jump Wing Suit Flying
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Bike Jump
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Blood Waves
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|Bridge Race & Stacky Dash
|7,99€
|-50%
|3,99€
|28-févr
|Cinders
|19,99€
|-80%
|3,99€
|19-févr
|Cooking Festival
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|El Hijo – A Wild West Tale
|19,99€
|-80%
|3,99€
|12-févr
|Flame Keeper
|11,99€
|-67%
|3,99€
|27-févr
|Gamedec – Definitive Edition
|29,99€
|-87%
|3,99€
|23-févr
|Golf VS Zombies
|9,99€
|-60%
|3,99€
|23-févr
|Hammerwatch Anniversary Edition
|19,99€
|-80%
|3,99€
|12-févr
|Hole io & Helix Jump
|7,99€
|-50%
|3,99€
|28-févr
|Hole io & Paper io 2
|7,99€
|-50%
|3,99€
|28-févr
|Jump Into The Plane
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Jump The Car
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|LEGO Jurassic World
|39,99€
|-90%
|3,99€
|16-févr
|Lumote: The Mastermote Chronicles
|19,99€
|-80%
|3,99€
|12-févr
|Lyca
|4,99€
|-20%
|3,99€
|19-févr
|Metamorphosis
|24,99€
|-84%
|3,99€
|23-févr
|My Aunt is a Witch
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|Om Nom: Run & Om Nom: Run 2
|7,99€
|-50%
|3,99€
|28-févr
|Quarry Truck Simulator
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Raft Life
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Restaurant Tycoon: My Cooking Empire
|29,99€
|-87%
|3,99€
|27-févr
|Sherlock Holmes The Awakened
|39,99€
|-90%
|3,99€
|24-févr
|Slingshot Stunt Driver & Sports
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|Steam Tactics
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|Super Hero Driving School
|9,99€
|-60%
|3,99€
|25-févr
|The Holy Gosh Darn
|19,99€
|-80%
|3,99€
|26-févr
|The Hong Kong Massacre
|19,99€
|-80%
|3,99€
|23-févr
|Winds Of Change
|19,99€
|-80%
|3,99€
|19-févr
|Witchcrafty
|9,99€
|-60%
|3,99€
|16-févr
|LEGO Marvel Super Heroes
|39,99€
|-89%
|4,39€
|16-févr
|Sports & Wild Pinball
|14,99€
|-70%
|4,49€
|23-févr
|Aqua Moto Racing Utopia
|34,99€
|-87%
|4,54€
|12-févr
|In Sound Mind
|34,99€
|-87%
|4,54€
|12-févr
|Snow Moto Racing Freedom
|34,99€
|-87%
|4,54€
|12-févr
|Freshly Frosted
|8,19€
|-44%
|4,58€
|23-févr
|4×4 Dirt Track
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|City Bus Driving Simulator
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|City Driving Simulator
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|City Stunt Driver
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|City Traffic Driver
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Detective Driver: Miami Files
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Driving World: Aspen
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Genome Guardian
|11,99€
|-60%
|4,79€
|28-févr
|LEGO The Incredibles
|59,99€
|-92%
|4,79€
|16-févr
|Lyrica2 Stars Align
|23,99€
|-80%
|4,79€
|14-févr
|Monster Truck Arena
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Once Again
|5,99€
|-20%
|4,79€
|09-févr
|Race Track Driver
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Shopping Mall Parking Lot
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Truck Simulator
|11,99€
|-60%
|4,79€
|25-févr
|Sport Clubs Collection
|12,00€
|-60%
|4,80€
|25-févr
|Sin Slayers: Reign of The 8th
|19,50€
|-75%
|4,87€
|12-févr
|HUNDRED FIRES: The rising of red star -Complete Edition-
|9,80€
|-50%
|4,90€
|19-févr
|#Funtime
|14,99€
|-67%
|4,92€
|23-févr
|198X
|9,99€
|-50%
|4,99€
|23-févr
|Afterimage
|24,99€
|-80%
|4,99€
|12-févr
|Beat ‘Em Up Archives (QUByte Classics)
|9,99€
|-50%
|4,99€
|08-févr
|BEAUTIFUL DESOLATION
|19,99€
|-75%
|4,99€
|25-févr
|Deiland: Pocket Planet Edition
|19,99€
|-75%
|4,99€
|01-mars
|Five Nights with Tung Tung Sahur
|11,99€
|-58%
|4,99€
|22-févr
|Gourmet Warriors (QUByte Classics)
|9,99€
|-50%
|4,99€
|08-févr
|Guacamelee! 2
|19,99€
|-75%
|4,99€
|28-févr
|Hammerwatch II
|24,99€
|-80%
|4,99€
|12-févr
|Hell Pie
|24,99€
|-80%
|4,99€
|23-févr
|MEGA SIMULATOR BUNDLE – Forest Ranger Life Simulator / Primitive Life Simulator / Gladiators Simulator: The Champions of Liberty / Skydiving Simulator: Wingsuit Flight
|19,99€
|-75%
|4,99€
|10-févr
|Monster Hunter Generations Ultimate
|49,99€
|-90%
|4,99€
|26-févr
|Mortal Kombat 11
|49,99€
|-90%
|4,99€
|16-févr
|Nadir: A Grimdark Deck Builder
|19,99€
|-75%
|4,99€
|19-févr
|Squirrel Madness & Silent Mist
|9,99€
|-50%
|4,99€
|10-févr
|Teocida + Estigma
|9,99€
|-50%
|4,99€
|08-févr
|The Gap
|19,99€
|-75%
|4,99€
|19-févr
|The Samurai Collection (QUByte Classics)
|9,99€
|-50%
|4,99€
|08-févr
|Viviette
|9,99€
|-50%
|4,99€
|23-févr
|W.A.N.D. Project
|9,99€
|-50%
|4,99€
|23-févr
|Wild Dogs
|9,99€
|-50%
|4,99€
|08-févr
|Keeper’s Toll
|6,26€
|-20%
|5,00€
|28-févr
|Dragon’s Dogma: Dark Arisen
|29,99€
|-83%
|5,09€
|26-févr
|Forgotten Tales – Day of the Dead
|14,99€
|-66%
|5,09€
|12-févr
|LEGO Harry Potter Collection
|29,99€
|-83%
|5,09€
|16-févr
|4×4 Offroad Driver
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Camper Van Simulator
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Car Parking Simulator
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Cris Tales
|39,99€
|-87%
|5,19€
|12-févr
|Drift & Drive
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|New York City Driver
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Paradise Island Driver
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Roof Jump Stunt Driver
|12,99€
|-60%
|5,19€
|25-févr
|Son of a Witch
|12,99€
|-60%
|5,19€
|28-févr
|LEGO DC Super-Villains
|59,99€
|-91%
|5,39€
|16-févr
|The Ambassador: Fractured Timelines
|14,99€
|-64%
|5,40€
|23-févr
|Roundguard
|16,99€
|-68%
|5,44€
|23-févr
|Car Driver Ultimate
|13,99€
|-60%
|5,59€
|25-févr
|Construction Site Driver
|13,99€
|-60%
|5,59€
|25-févr
|Emergency Driver Simulator
|13,99€
|-60%
|5,59€
|25-févr
|Super Car Driver
|13,99€
|-60%
|5,59€
|25-févr
|Moai VI: Unexpected Guests
|16,99€
|-66%
|5,77€
|12-févr
|Above Snakes
|19,99€
|-70%
|5,99€
|11-févr
|Alpaca Ball: Allstars
|19,99€
|-70%
|5,99€
|23-févr
|Bee Simulator
|39,99€
|-85%
|5,99€
|23-févr
|Best Mobile Games 5-in-1
|19,99€
|-70%
|5,99€
|28-févr
|Bramble: The Mountain King
|29,99€
|-80%
|5,99€
|12-févr
|Build a Bridge!
|14,99€
|-60%
|5,99€
|25-févr
|Carnage: Battle Arena
|14,99€
|-60%
|5,99€
|25-févr
|Clutchtime: Basketball Deckbuilder
|14,99€
|-60%
|5,99€
|28-févr
|Doom & Destiny Worlds
|19,99€
|-70%
|5,99€
|14-févr
|Harry Potter: Quidditch Champions
|29,99€
|-80%
|5,99€
|16-févr
|Mask of Mists
|14,99€
|-60%
|5,99€
|16-févr
|Mega Man Legacy Collection
|14,99€
|-60%
|5,99€
|26-févr
|Mega Man Legacy Collection 2
|14,99€
|-60%
|5,99€
|26-févr
|Mine & Slash
|14,99€
|-60%
|5,99€
|25-févr
|PlateUp!
|19,99€
|-70%
|5,99€
|26-févr
|Pumpkin Jack
|29,99€
|-80%
|5,99€
|23-févr
|Succubus With Guns
|9,99€
|-40%
|5,99€
|16-févr
|Summertime Madness
|14,99€
|-60%
|5,99€
|16-févr
|The Cub
|14,99€
|-60%
|5,99€
|23-févr
|Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition
|24,99€
|-75%
|6,24€
|24-févr
|Werewolf: The Apocalypse – Purgatory
|13,99€
|-55%
|6,29€
|19-févr
|Alchemist: The Potion Monger
|15,99€
|-60%
|6,39€
|23-févr
|Crypto Miner Tycoon Simulator
|15,99€
|-60%
|6,39€
|28-févr
|Space Otter Charlie
|13,99€
|-54%
|6,44€
|23-févr
|Mists of Noyah
|9,99€
|-35%
|6,49€
|08-févr
|Unicorns – The Troll Adventure
|12,99€
|-50%
|6,49€
|12-févr
|Cozy Grove
|13,99€
|-52%
|6,78€
|23-févr
|Off-the-Ground Survival
|8,49€
|-20%
|6,79€
|19-févr
|Operation: Polygon Storm
|14,99€
|-53%
|6,99€
|23-févr
|4×4 OffRoad Collection
|17,99€
|-60%
|7,19€
|25-févr
|Factory & Roof Collection
|17,99€
|-60%
|7,19€
|25-févr
|Monster Truck Attack Collection
|17,99€
|-60%
|7,19€
|25-févr
|Sunset Coast Collection
|17,99€
|-60%
|7,19€
|25-févr
|Techno Banter
|17,99€
|-60%
|7,19€
|21-févr
|34 Sports Games – World Edition
|29,99€
|-75%
|7,49€
|12-févr
|Deep Deep Deep Nightmare
|9,99€
|-25%
|7,49€
|08-févr
|Dirt Racing Bundle Rally & Truck
|14,99€
|-50%
|7,49€
|23-févr
|Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons
|24,99€
|-70%
|7,49€
|12-févr
|Fantasy Friends: Dream Worlds
|29,99€
|-75%
|7,49€
|12-févr
|Gotta Protectors: Cart of Darkness
|14,99€
|-50%
|7,49€
|23-févr
|Hard Time III
|14,99€
|-50%
|7,49€
|08-févr
|Infinite Lives
|14,99€
|-50%
|7,49€
|08-févr
|Lapis x Labyrinth
|29,99€
|-75%
|7,49€
|16-févr
|Leo: The Firefighter Cat
|24,99€
|-70%
|7,49€
|12-févr
|Music Drive: Chase the Beat
|9,99€
|-25%
|7,49€
|08-févr
|Namariel Legends – Iron Lord
|14,99€
|-50%
|7,49€
|12-févr
|Old School
|14,99€
|-50%
|7,49€
|08-févr
|Paleo Pines
|29,99€
|-75%
|7,49€
|12-févr
|Spy Drops
|14,99€
|-50%
|7,49€
|18-févr
|Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist
|14,99€
|-50%
|7,49€
|24-févr
|Backpack Twins
|11,99€
|-35%
|7,79€
|09-févr
|How 2 Escape: Lost Submarine
|12,99€
|-40%
|7,79€
|12-févr
|Pantsu Hunter: Back to the 90s
|12,99€
|-40%
|7,79€
|16-févr
|Bang-On Balls: Chronicles
|24,99€
|-68%
|7,99€
|23-févr
|Bearnard
|14,99€
|-47%
|7,99€
|23-févr
|Build A Bridge Collection
|19,99€
|-60%
|7,99€
|25-févr
|Everdream Valley
|24,99€
|-68%
|7,99€
|23-févr
|Fly&Ride Collection
|19,99€
|-60%
|7,99€
|25-févr
|Forward To The Sky
|39,99€
|-80%
|7,99€
|14-févr
|Hammerwatch II: The Chronicles Edition
|39,99€
|-80%
|7,99€
|12-févr
|Kamikaze Lassplanes
|19,99€
|-60%
|7,99€
|21-févr
|Leo & Mia : Animal Rescue
|19,99€
|-60%
|7,99€
|12-févr
|Mega Man X Legacy Collection
|19,99€
|-60%
|7,99€
|26-févr
|Mega Man X Legacy Collection 2
|19,99€
|-60%
|7,99€
|26-févr
|Monster Hunter Rise
|39,99€
|-80%
|7,99€
|26-févr
|Resident Evil Revelations
|19,99€
|-60%
|7,99€
|26-févr
|Resident Evil Revelations 2
|24,99€
|-68%
|7,99€
|26-févr
|the World According to Girl
|9,99€
|-20%
|7,99€
|09-févr
|Warplanes: WW1 Sky Aces
|9,99€
|-20%
|7,99€
|26-févr
|Warplanes: WW2 Dogfight
|9,99€
|-20%
|7,99€
|26-févr
|The Fox Awaits Me
|40,99€
|-80%
|8,19€
|14-févr
|NOSTALGIC TRAIN
|12,99€
|-35%
|8,44€
|09-févr
|HyperDot
|16,99€
|-50%
|8,49€
|26-févr
|RAILGRADE
|28,99€
|-70%
|8,69€
|25-févr
|Hot Lap Racing
|34,99€
|-75%
|8,74€
|12-févr
|EcoGnomix
|19,50€
|-54%
|8,99€
|23-févr
|Giraffe and Annika
|29,99€
|-70%
|8,99€
|16-févr
|Hogwarts Legacy
|59,99€
|-85%
|8,99€
|16-févr
|Perky Little Things
|14,99€
|-40%
|8,99€
|16-févr
|The Coma 2B: Catacomb
|14,99€
|-40%
|8,99€
|23-févr
|Vessels of Decay
|17,99€
|-50%
|8,99€
|23-févr
|PopSlinger Vol. 1 & 2 – Loveless Series Bundle
|20,99€
|-56%
|9,23€
|08-févr
|Rugrats: Adventures in Gameland
|18,49€
|-50%
|9,24€
|25-févr
|Crescent Tower
|10,99€
|-15%
|9,34€
|09-févr
|Guns of Fury
|14,99€
|-35%
|9,74€
|15-févr
|Amnesia: Collection
|27,99€
|-65%
|9,79€
|12-févr
|Ghost Trick: Phantom Detective
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Ghosts ‘n Goblins Resurrection
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Mega Man 11
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Mega Man Zero/ZX Legacy Collection
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Monster Hunter Stories
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Resident Evil 3 Cloud
|29,99€
|-67%
|9,89€
|16-févr
|Street Fighter 30th Anniversary Collection
|29,99€
|-67%
|9,89€
|26-févr
|Tchia
|29,99€
|-67%
|9,89€
|27-févr
|Undertale
|14,99€
|-34%
|9,89€
|23-févr
|Batman: Arkham Asylum
|24,99€
|-60%
|9,99€
|16-févr
|Batman: Arkham City
|24,99€
|-60%
|9,99€
|16-févr
|Batman: Arkham Knight
|24,99€
|-60%
|9,99€
|16-févr
|Boti: Byteland Overclocked
|19,99€
|-50%
|9,99€
|23-févr
|Capcom Beat ‘Em Up Bundle
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit
|19,99€
|-50%
|9,99€
|23-févr
|Devil May Cry
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Devil May Cry 2
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Devil May Cry 3 Special Edition
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|OKAMI HD
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Onimusha: Warlords
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil 0
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil 2 Cloud
|39,99€
|-75%
|9,99€
|26-févr
|resident evil 4
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil 5
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil 6
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil 7 biohazard Cloud
|39,99€
|-75%
|9,99€
|26-févr
|Resident Evil Village Cloud
|39,99€
|-75%
|9,99€
|26-févr
|Rudolph the Red-Nosed Reindeer
|39,99€
|-75%
|9,99€
|25-févr
|Season Match Bundle
|19,99€
|-50%
|9,99€
|12-févr
|Shinsekai Into the Depths
|19,99€
|-50%
|9,99€
|26-févr
|Wrestling Empire
|19,99€
|-50%
|9,99€
|08-févr
|LASTFIGHT
|29,99€
|-66%
|10,19€
|12-févr
|The JOTA Collection
|31,48€
|-67%
|10,38€
|24-févr
|Bloodshed
|12,99€
|-20%
|10,39€
|23-févr
|Dead by Daylight
|29,99€
|-65%
|10,49€
|10-févr
|Sail Forth
|19,49€
|-42%
|11,29€
|23-févr
|Backpack Hero
|18,99€
|-40%
|11,39€
|19-févr
|FARAWAY TRAIN
|13,99€
|-15%
|11,89€
|09-févr
|Care Bears : Unlock The Magic
|29,99€
|-60%
|11,99€
|12-févr
|Citizen Sleeper
|19,99€
|-40%
|11,99€
|24-févr
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|59,99€
|-80%
|11,99€
|16-févr
|Tower Princess
|19,99€
|-40%
|11,99€
|06-févr
|Rabi-Ribi
|20,99€
|-40%
|12,59€
|23-févr
|Cat Girl Survivor
|15,99€
|-20%
|12,79€
|23-févr
|Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1
|39,99€
|-68%
|12,79€
|26-févr
|Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2
|39,99€
|-68%
|12,79€
|26-févr
|Until Then
|19,99€
|-30%
|13,99€
|12-févr
|The Murder Hotel
|19,49€
|-25%
|14,61€
|05-févr
|Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
|39,99€
|-63%
|14,79€
|26-févr
|100 in 1 Game Collection
|29,99€
|-50%
|14,99€
|12-févr
|Adore
|19,99€
|-25%
|14,99€
|08-févr
|Capcom Fighting Collection
|29,99€
|-50%
|14,99€
|26-févr
|Citizen Sleeper 2: Starward Vector
|24,99€
|-40%
|14,99€
|24-févr
|Bee Simulator: The Hive
|24,99€
|-36%
|15,99€
|23-févr
|Gloomy Eyes
|24,99€
|-36%
|15,99€
|23-févr
|Schildmaid MX
|19,99€
|-20%
|15,99€
|12-févr
|The Great Ace Attorney Chronicles
|39,99€
|-60%
|15,99€
|26-févr
|Citizen Sleeper: Helion Collection
|40,48€
|-53%
|19,02€
|24-févr
|Onimusha 2: Samurai’s Destiny
|29,99€
|-35%
|19,49€
|26-févr
|Mega Man Battle Network Legacy Collection
|59,99€
|-67%
|19,79€
|26-févr
|Monster Hunter Stories Collection
|59,99€
|-67%
|19,79€
|26-févr
|Bye Sweet Carole
|24,99€
|-20%
|19,99€
|12-févr
|Tattoo Tycoon
|29,99€
|-33%
|19,99€
|12-févr
|Ultra Street Fighter II: The Final Challengers
|39,99€
|-50%
|19,99€
|26-févr
|Maitetsu:Pure Station
|34,99€
|-40%
|20,99€
|23-févr
|Last Labyrinth -Lucidity Lost-
|34,99€
|-35%
|22,74€
|09-févr
|Greed Series
|34,99€
|-33%
|23,44€
|12-févr
|Ace Attorney Investigations Collection
|39,99€
|-40%
|23,99€
|26-févr
|Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy
|49,99€
|-50%
|24,99€
|26-févr
|MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics
|49,99€
|-50%
|24,99€
|26-févr
|Capcom Fighting Collection 2
|39,99€
|-35%
|25,99€
|26-févr
|Dark Auction
|29,99€
|-10%
|26,99€
|12-févr
|Railway Empire 2
|49,99€
|-40%
|29,99€
|25-févr
|Dungeons 4
|49,99€
|-35%
|32,49€
|25-févr
|The Alchemist of Ars Magna
|72,99€
|-35%
|47,44€
|14-févr
